Γάλλος «νίκησε» την πλήξη της καραντίνας τρέχοντας μαραθώνιο στο… μπαλκόνι! [βίντεο]

Ένας άνδρας στην Τουλούζη της Γαλλίας, με αγάπη για την ευεξία, βρήκε τον ιδανικό τρόπο προκειμένου να διατηρήσει τη φόρμα του εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Λίγο μετά την ανακοίνωση για 15νθημερη απαγόρευση κυκλοφορίας στους δρόμους, ο Ελισά Νοκόμοβιτς έτρεξε την διαδρομή των 42 χιλιομέτρων του μαραθωνίου στο μπαλκόνι του σπιτιού, μήκους 7 μέτρων. Για να «διανύσει», την συγκεκριμένη απόσταση χρειάστηκε 6 ώρες και 48 λεπτά.

In confinement, Elisha Nochomovitz runs a marathon on his balcony in 6 hours and 48 minutes. Only problem ? "The course is ugly, no atmosphere", and his GPS has literally cracked 😂😭

.#trackandfield #tracknation #jumpnation #jumpersworld #athletics #athletisme #athlétisme pic.twitter.com/MyCjnCIHtN

— KICK JUMPER (@kickjumpersup) March 18, 2020