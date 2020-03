Κορωνοϊός: Ισραηλινός βγάζει τον σκύλο βόλτα με… drone! [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο κορωνοϊός έχει εξαπλωθεί και στο Ισραήλ, όπου και εκεί, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, κυρίως σε όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό ή όσους βρίσκονται κοντά σε άτομο που νοσεί.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν τεθεί σε καραντίνα στη χώρα και η αστυνομία κάνει περιπολίες στα σπίτια.

Ένας Ισραηλινός λοιπόν προκειμένου να αποφύγει να εκτεθεί στον κίνδυνο μόλυνσης ή μετάδοσης του ιού, αποφάσισε να βγάλει το κατοικίδιό του βόλτα με τη βοήθεια της τεχνολογίας.

Έτσι, ο ίδιος έμεινε σπίτι και έβγαλε τον σκύλο του βόλτα εξ αποστάσεως, με drone!

Δείτε το βίντεο:

An Israeli man walks his dog via drone (source: Facebook) pic.twitter.com/tLt5VVD94u

— Sam Sokol (@SamuelSokol) March 19, 2020