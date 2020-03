Η «μάχη» μίας Γερμανίδας με τον κορωνοϊό – Η ιστορία της μέσα από το Twitter

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια Γερμανίδα δίνει μάχη με τον κορωνοϊό και αποτελεί ένα από τα εκατοντάδες χιλιάδες κρούσματα της νόσου. Η κατάσταση της υγείας της είναι πιο επιβαρυμένη από τον μέσο όρο των νοσούντων και ζει μόνη στην απομόνωση μακριά από την οικογένειά της.

Για να μην χάσει τα λογικά της, ενημερώνει το ημερολόγιο του Twitter για την κατάστασή της κι έτσι κρατά επαφή με τον έξω κόσμο με την ανταπόκριση να είναι συγκινητική.

Η Καρολίν Πράισλερ, 48χρονη μητέρα τριών παιδιών, περιγράφει τα συμπτώματα και τα συναισθήματά της καθώς δίνει τη μάχη να κρατηθεί στη ζωή και λυγίζει επειδή δεν μπορεί να αγκαλιάσει τα παιδιά της.

Χρησιμοποιώντας το hashtag #coronatagebuch, η Πράισλερ ενημέρωνε καθημερινά με φωτογραφίες και λιτές περιγραφές, όσα η ίδια βίωνε, μόνη σε ένα δωμάτιο.

«Αγαπημένο κορωνοημερολόγιο, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα μου. Είμαι άρρωστη. Ο πνεύμονάς μου είναι σαν μία μεγάλη μάζα», ωστόσο, σε άλλα σημεία «βλέπει» και τα θετικά του ιού. Κάποιος που δεν μπορεί να αναπνεύσει καλά, εξοικονομεί φαγητό. Είναι εξαντλητικό να τρως. Ο γυμναστής μου θα είναι περήφανος για το βάρος που έχασα. Καλώς ήρθατε οστά ισχύων, δεν πίστευα ότι θα σας έβλεπα ξανά».

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν συγκλονιστική και πλέον μοιράζεται την καθημερινότητά της με τους πεντέμισι και πλέον χιλιάδες ακολούθους της.

Yeah #coronatagebuch. Wir gehen jetzt in die 2.Nacht #coronadeutschland. Die Kids haben die Wohnung mit Fitnessbändern aufgeteilt in gesund+krank.Sie sind negativ,ich positiv.Packen die das 2 Wochen?Kein Dritter darf in die Räume.Kontaktverbot nach draußen.Danach ziehen wir um?😳 pic.twitter.com/wA375m78vE

— Karoline Preisler (@PreislerKa) March 12, 2020