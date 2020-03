Κορωνοϊός: Τι λέει η πρώτη γυναίκα που δοκίμασε το εμβόλιο [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε μία 43χρονη μητέρα δύο παιδιών έγινε η πρώτη δοκιμή εμβολίου για τον κορωνοϊό.

Η πρώτη κλινική δοκιμή εμβολίου έγινε από το Kaiser Permanente Washington Health Research Institute στο Σιάτλ στις ΗΠΑ.

Τα εμβόλια χορηγήθηκαν σε εθελοντές που συμμετείχαν στην πρώτη φάση της κλινικής δοκιμής εμβολίου, που είναι η πρώτη η οποία γίνεται στο πλαίσιο της καταπολέμησης του ιού COVID-19, που έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων σε όλον τον πλανήτη.

«Είμαστε περήφανοι που το Εθνικό Ινστιτούτο Αλλεργίας και Λοιμωδών Νοσημάτων μάς επέλεξε για να διεξαγάγουμε αυτή την καινοτόμο δοκιμή», δήλωσε η Λίζα Τζάκσον, ανώτερη ερευνητής στο Kaiser Permanente Washington Health Research Institute.

Scientists in Seattle are leading the worldwide hunt for a coronavirus vaccine. U.S. researchers at the Kaiser Permanente Washington Research Institute have administered the first shot in a clinical trial for a potential COVID-19 vaccine https://t.co/bcWZM62Sgl pic.twitter.com/dcmrA1MQvb

— CBS News (@CBSNews) March 16, 2020