«Κορωνοϊός - challenge»: Θύελλα αντιδράσεων για γυναίκα που γλείφει... τουαλέτα αεροπλάνου [βίντεο]

Την ώρα που η πανδημία του κορωνοϊού εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς, με ολόκληρες χώρες και περιοχές να τίθενται σε καραντίνα και όλα τα κράτη να λαμβάνουν αυστηρά μέτρα για τον περιορισμό του Covid-19, υπάρχουν και αυτοί που δεν μπορούν ή δεν θέλουν να υπακούσουν στα μέτρα αυτά.

Ζωντανό παράδειγμα, λοιπόν όλων αυτών που δεν υπακούουν, αποτελεί η Ava Louise, η οποία με ειρωνική διάθεση ανήρτησε βίντεο σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης στο οποίο φαίνεται να… γλείφει τη λεκάνη τουαλέτας αεροπλάνου.

Την πράξη της μάλιστα την προβάλλει γράφοντας «κορωνοϊός – πρόκληση», στο ξεκίνημα της ανάρτησής της.

‘#Coronavirus challenge’… it’s a thing

21yo Ava Louise is basking in viral attention after licking a toilet seat on a plane

She also said that ‘coronavirus is for poor people’ and she hopes it will take her out next, so that she never gets old and ‘ugly’ pic.twitter.com/9zil0uftYC

— RT (@RT_com) March 16, 2020