Κορωνοϊός: Το κλείσιμο των συνόρων της ΕΕ για 30 μέρες εισηγείται η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν

Newsroom eleftherostypos.gr

Το κλείσιμο των συνόρων της ΕΕ για τριάντα μέρες ζητά η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, στο πλαίσιο της προστασίας από την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε στους αρχηγούς των κρατών μελών τη δημιουργία «πράσινων γραμμών» για την βέλτιστη και ταχύτερη μετακίνηση αγαθών πρώτης ανάγκης.

Επιπλέον, η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε πως η ΕΕ αναμένεται να κλείσει τα σύνορά της σε μη αναγκαίες μετακινήσεις πολιτών από τρίτες χώρες για 30 ημέρες, έπειτα από πρόταση της Κομισιόν προς τους ηγέτες της Ένωσης.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:

1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity

2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020