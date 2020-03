Παγκόσμιος συναγερμός: Ο ΠΟΥ κήρυξε πανδημία για τον κορωνοϊό

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε ότι ο κορωνοϊός είναι πανδημία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο διευθυντής του ΠΟΥ κήρυξε τον κορωνοϊό πανδημία.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε: «Εκατοντάδες παλεύουν για τη ζωή τους στα νοσοκομεία. Τις επόμενες μέρες περιμένουμε να δούμε αύξηση στους ασθενείς του Covid-19, στον αριθμό των νεκρών και στις χώρες που θα νοσήσουν. Ο κορωνοϊός μπορεί να χαρακτηριστεί πανδημία».

"WHO has been assessing this outbreak around the clock and we are deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity, and by the alarming levels of inaction"-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 11, 2020