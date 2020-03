Αθλιότητα του Τούρκου υφ. Εξωτερικών: Συνθήκες Άουσβιτς στον Έβρο

Newsroom eleftherostypos.gr

Δεν έχουν τέλος οι προκλήσεις των Τούρκων οι οποίοι επιμένουν στην προπαγάνδα τους περί άσχημης μεταχείρισης των μεταναστών από τους Έλληνες στον Έβρο.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν σε μια προκλητική του ανάρτησή στο Twitter παρομοίασε τις συνθήκες στα σύνορα του Έβρου με αυτές του «Άουσβιτς».

These photos are not from Auschwitz, but from Pazarkule..

Greece takes the money, phones, identity cards and clothes of innocent migrants crossing the border and sends them back.

Europe and the world are playing the ostrich.@NikosDendias@EU_Commission@EUCouncil pic.twitter.com/OZrb1eYF5H

— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) March 7, 2020