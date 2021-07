12χρονος έγινε ο νεότερος Γκραντμάστερ στην ιστορία του σκακιού

Newsroom eleftherostypos.gr

Μόλις στα 12 του χρόνια, ο Abhinmayu Mishra κατέστη ο νεότερος «Γκραντμάστερ» στην ιστορία του σκακιού.

Ο μικρός έχει μεγαλώσει στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ και ξεκίνησε να ασχολείται με το σκάκι στα 2,5 του χρόνια, με το ταλέντο του να γίνεται φανερό, ήδη από τα πρώτα του βήματα.

Σε ηλικία 12 ετών και 25 ημερών, ο Mishra πέτυχε να καταρρίψει το ρεκόρ του νεότερου γκραντμάστερ στην ιστορία, που προηγουμένως κατείχε ο Ρώσος Sergey Karyakin. Ο Karyakin είχε γίνει γκραντμάστερ το 2003, στην ηλικία των 12 ετών και 7 μηνών.

Για να ανακηρυχθεί κανείς «γκραντμάστερ» του παιχνιδιού, πρέπει να συγκεντρώσει τη βαθμολογία των 2.500 πόντων, κάτι που ο μικρός Mishra πέτυχε- και με το παραπάνω- την Τετάρτη, σε τουρνουά που έλαβε χώρα στη Βουδαπέστη. Ο τίτλος του αναμένεται να επικυρωθεί σύντομα από τη Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία (FIDE).

Ο 12χρονος βρισκόταν στη Βουδαπέστη για το τουρνουά ήδη από τον Απρίλιο, κερδίζοντας τους αντιπάλους του κατά…συρροήν και πετυχαίνοντας να συγκεντρώσει 2.735 πόντους. Με τον τρόπο αυτό, o Mishra όχι μόνο καθίσταται γκραντμάστερ, αλλά συγκαταλέγεται και ανάμεσα στους 20 κορυφαίους γκραντμάστερ του κόσμου. Το ρεκόρ του Mishra του εξασφαλίζει έναν ακόμη «τίτλο», αυτόν του νεότερου γκραντμάστερ που κατάφερε ποτέ να ξεπεράσει τους 2.700 πόντους, όντας ακόμα σε προεφηβική ηλικία.

Congratulations to 12-year-old Abhimanyu Mishra for setting the new world record! @ChessMishra becomes the youngest grandmaster in history, earning his final norm at the tender age of 12 years, 4 months and 25 days.https://t.co/gZ8AfFEchy

📷: Mishra in 2019, by D. Llada pic.twitter.com/WJ3eEyZq91

— International Chess Federation (@FIDE_chess) June 30, 2021