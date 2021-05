Τραγωδία στο Τενεσί: Νεκρός ο τηλεοπτικός Ταρζάν Τζο Λάρα

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο τηλεοπτικός Ταρζάν δεν είναι πια στη ζωή.

Μικρό ιδιωτικό αεροσκάφος συνετρίβη την Κυριακή (31/5/2021) στο Τενεσί, στις ΗΠΑ, και τα σωστικά συνεργεία δεν τρέφουν πλέον ελπίδες πως θα βρεθούν επιζώντες.

Μεταξύ των επιβαινόντων πιστεύεται πως ήταν και ο Τζο Λάρα, κινηματογραφικός και τηλεοπτικός ηθοποιός που είχε γίνει διάσημος ενσαρκώνοντας τον Ταρζάν, σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

«Δεν αναζητούμε πλέον επιζώντες σε αυτό το στάδιο» δήλωσε ο Τζόσουα Σάντερς, επικεφαλής των ομάδων έρευνας και διάσωσης, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Χθες το απόγευμα βρέθηκαν «αρκετά κομμάτια του αεροσκάφους και ανθρώπινα υπολείμματα», εξήγησε.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος είχε απογειωθεί το Σάββατο από το αεροδρόμιο της πόλης Σμύρνη, στο Τενεσί, και είχε προορισμό το Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, αλλά συνετρίβη λίγη ώρα μετά την απογείωσή του στη λίμνη Πέρσι Πριστ, περίπου είκοσι χιλιόμετρα νότια από τη Νάσβιλ.

‘Tarzan’ Star Joe Lara Dead at 58 After Plane Crash in Tennessee https://t.co/AABvVTVIBd

— TMZ (@TMZ) May 30, 2021