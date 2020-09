Νεκρός στα 49 του ο δημιουργός του «I Like to Move It Move It» Erick Morrilo

Newsroom eleftherostypos.gr

Νεκρός στο σπίτι του στο Μαιάμι, βρέθηκε ο γνωστός dj Erick Morillo που δημιούργησε μια από τις μεγαλύτερες μουσικές επιτυχίες της δεκαετίας του ’90, του «Ι like to Move It Move It».

Η αστυνομία έσπευσε στην κατοικία του όπου και εντόπισε τη σορό του 49χρονου έπειτα από κλήση που έλαβε. Δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια του θανάτου του και οι αρχές διερευνούν την υπόθεση

Σημειώνεται πως ο dj είχε κατηγορηθεί τον περασμένο μήνα για σεξουαλική κακοποίηση μιας γυναίκας με την υπόθεση να βρίσκεται στα δικαστήρια.

