Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε ένα σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια, όπως ανέφερε το γραφείο του σερίφη της κομητείας.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι μέχρι στιγμής οι νεκροί είναι οκτώ. Και ένας ύποπτος είναι νεκρός», δήλωσε ο Ράσελ Ντέιβις, αναπληρωτής σερίφης της κομητείας της Σάντα Κλάρα, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Ο Ντέιβις ανέφερε πως ο δράστης εργαζόταν στο αμαξοστάσιο, αλλά δεν μπορούσε να πει αν σκοτώθηκε από πυρά ή αν αυτοκτόνησε.

Santa Clara County Deputy Davis confirms there are "multiple injuries and multiple fatalities" in today's mass shooting in San Jose, CA.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 07:00 το πρωί (17:00 ώρα Ελλάδας) σε ένα σιδηροδρομικό αμαξοστάσιο που διαχειρίζεται η αρχή μεταφορών της Σάντα Κλάρα (Valley Transportation Authority (VTA), κοντά στο κεντρικό αεροδρόμιο της πόλης.

«Μια φρικτή τραγωδία συνέβη σήμερα και οι σκέψεις μας πηγαίνουν στην οικογένεια της VTA», δήλωσε ο Γκλεν Χέντρικς, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της VTA σε συνέντευξη Τύπου.

