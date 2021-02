Με αυτό το πρόγραμμα διατροφής θα χάσετε 5 κιλά και θα αποκτήσετε λαμπερό δέρμα

Newsroom eleftherostypos.gr

Τα τρόφιμα είναι πολύ σημαντικά για να διατηρήσουμε το δέρμα μας όμορφο, λαμπερό, λείο και απαλό. Πολύ δερματολόγοι αναφέρουν πως η καλή και ισορροπημένη διατροφή είναι ο θεμελιώδης λίθος έτσι ώστε να «χτίσουμε» ένα υγιές δέρμα.

Η συνταγή για μια τέλεια επιδερμίδα ξεκινά από μια πλήρη και ισορροπημένη διατροφή, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει πληθώρα υγιεινών τροφίμων όπως καλά λιπαρά, επαρκή πρωτεΐνη και πολλά φρούτα και λαχανικά. Πέραν όμως από το να μας βοηθήσουν ώστε να έχουμε ένα όμορφο δέρμα, αυτή η ισορροπημένη διατροφή μπορεί να μας βοηθήσει και στο να χάσουμε κιλά.

1. Μαρούλι

Έξι φύλλα μαρουλιού μας παρέχουν περισσότερο από το 100% της συνιστώμενη ημερήσιας πρόσληψης για την βιταμίνη Α, η οποία αναζωογονεί το δέρμα αυξάνοντας την ανανέωση των κυττάρων του δέρματος. Επιπρόσθετα, το κάλιο που περιέχει βοηθά στη σωστή κυκλοφορία του αίματος και έτσι και στην όμορφη όψη του δέρματος.

2. Ντομάτες

Το να καταναλώσουμε ένα κόκκινο τρόφιμο όπως η ντομάτα θα βοηθήσει και το δέρμα μας να μην κοκκινίζει. Επίσης με την κατανάλωση ντομάτας το δέρμα μας έχει περισσότερο κολλαγόνο, εμποδίζοντας έτσι την χαλάρωση του δέρματος, που εμφανίζεται από τις συχνές αυξομειώσεις βάρους. Ένας ακόμα λόγος για να προσθέσετε την τομάτα στην διατροφή σας είναι γιατί φαίνεται πως υπάρχουν υψηλά επίπεδα αντιοξειδωτικών τα οποία σχετίζονται με μειωμένη εμφάνιση ραγάδων στο δέρμα σύμφωνα με Γερμανούς επιστήμονες.

Διατροφικό bonus

Έρευνες έχουν δείξει πως το λυκοπένιο το οποίο περιέχει η ντομάτα μπορεί να μειώσει την πιθανότητα καρδιακής νόσου. Πιο συγκεκριμένα σε μια έρευνα οι γυναίκες οι οποίες είχαν την υψηλότερη κατανάλωση λυκοπενίου είχαν και μειωμένο κίνδυνο κατά 34% να εμφανίσουν καρδιακή νόσο.

3. Φράουλες

Ένα φλιτζάνι φράουλες μπορεί να περιέχει και το 130% της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης βιταμίνης C, η οποία είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό το οποίο ενισχύει την παραγωγή κολλαγόνου το οποίο με την σειρά του βοηθά και το δέρμα να είναι λείο και σφριγηλό. Έτσι λοιπόν όσο περισσότερη βιταμίνη C καταναλώνουμε τόσο λιγότερες λεπτές γραμμές θα δούμε στο δέρμα μας. Επιπρόσθετα παρατηρείτε πως οι γυναίκες που έχουν χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης C είναι πιθανό να έχουν ξηρό και ζαρωμένο δέρμα.

Διατροφικό bonus

Οι φράουλες μπορούν επίσης να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου αναστέλλοντας την ανάπτυξη καρκινικών κυττάρων. Σύμφωνα με μια μελέτη τα άτομα που κατανάλωναν φράουλες είχαν 3 φορές λιγότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνο.

4. Μήλα

Η κερσετίνη η οποία περιέχεται στον φλοιών των περισσότερων ποικιλιών μήλων είναι ένα αντιοξειδωτικό το οποίο μας προστατεύει από την ηλιακές ακτίνες UVB, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε καρκίνο του δέρματος όταν είμαστε εκτεθειμένοι σε αυτές χωρίς προστασία.

Διατροφικό bonus

Σύμφωνα με μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 34.000 υγιής μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες βρέθηκε πως αυτές που κατανάλωναν 2 ή περισσότερα μήλα μέσα στην εβδομάδα είχαν μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρδιακή νόσο κατά 15%. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως οποιοδήποτε ποικιλία μήλου και να καταναλώσετε είναι σημαντικό να τρώτε και την φλούδα τους καθώς είναι αυτή που περιέχει τα αντιοξειδωτικά αυτά.

5. Σόγια

Σύμφωνα με μία μελέτη φάνηκε πως οι γυναίκες ηλικίας γύρω στα 40 οι οποίες κατανάλωναν τέμπε, το οποίο είναι ένα προϊόν σόγιας και το οποίο περιέχει ισοφλαβόνες σόγιας, βελτίωσαν την όψη του δέρματος τους και πιο συγκεκριμένα μείωσαν τις λεπτές γραμμές και η σφριγηλότητα βελτιώθηκε.

Διατροφικό bonus

Η προσθήκη σόγιας στην διατροφή μας μπορεί όπως έδειξε μια έρευνα, να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη και καρκίνου του ενδομητρίου και των ωοθηκών ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αποτρέψει την επανεμφάνιση καρκίνου του μαστού. Προσπαθήστε λοιπόν να εντάξετε την σόγια στην διατροφή σας όπως για παράδειγμα να καταναλώνετε τέμπε ή τόφου.

6. Αυγά

Η λουτεΐνη και ζεαξανθίνη είναι 2 αντιοξειδωτικά τα οποία περιέχονται στο αυγό και τα οποία σύμφωνα με μια έρευνα βρέθηκε πως τετραπλασιάζουν την προστασία από την UV ακτινοβολία η οποία προκαλεί ζημιές στο δέρμα όπως είναι οι πανάδες, οι λεπτές γραμμές και ο καρκίνος του δέρματος. Επιπρόσθετα βρέθηκε πως η κατανάλωση αυγού μπορεί να κάνει το δέρμα μας πιο απαλό, πιο σφριγηλό και πιο ενυδατωμένο.

Διατροφικό bonus

Σύμφωνα με μία έρευνα που έχει δημοσιευτεί στο Journal of Nutrition καταναλώνοντας μόνο 1 αυγό την ημέρα αυξάνονται σημαντικά τα επίπεδα λουτεΐνης και ζεαξανθίνης στο αίμα και όχι της χοληστερόλης, τα οποία μπορούν να μας προστατέψουν ενάντια στην εκφύλιση της ωχράς κηλίδας προστατεύοντας τον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού από τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν από το φως.

7. Αμύγδαλα

Τρώγοντας μια χούφτα αμύγδαλα καθημερινά αυξάνονται τα επίπεδα της βιταμίνης Ε, το οποίο είναι ένα από τα σημαντικότερα αντιοξειδωτικά για την υγεία του δέρματος. Επιπρόσθετα θα βελτιώσουν την ενυδάτωση του δέρματος σας κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα άτομα που έχουν ξηρό δέρμα.

Διατροφικό bonus

Αν και τα αμύγδαλα είναι πλούσια σε θερμίδες μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 50.000 γυναίκες παρατήρησε πως οι γυναίκες που κατανάλωναν μια χούφτα αμύγδαλα τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα είχαν λιγότερες πιθανότητες να πάρουν βάρος συγκριτικά με αυτές που δεν κατανάλωναν καθόλου αμύγδαλα.

8. Καρύδια

Αυτοί οι ξηροί καρποί αποτελούν πολύ καλή πηγή του α-λινολενικού οξέως, το οποίο είναι ένα ω-3 λιπαρό οξύ, το οποίο είναι ένα βασικό συστατικό της στρώσης του δέρματος μας το οποίο βοηθά έτσι ώστε το δέρμα μας να είναι συνεχώς ενυδατωμένο και εύπλαστο. 15γρ καρύδια μας παρέχουν το 100% της ημερήσιας συνιστώμενης πρόσληψης άλφα-λινολενικού οξέως

Διατροφικό bonus

Η κατανάλωση καρυδιών μπορεί να βελτιώσει και τον ύπνο μας. Ερευνητές του πανεπιστημίου του Τέξας ανακάλυψαν πως τα καρύδια μας παρέχουν μελοτονίνη, η οποία είναι μια ορμόνη που ρυθμίζει τον ύπνο.

9. Ρόφημα κακάο με μαύρη σοκολάτα

Σύμφωνα με μία έρευνα οι γυναίκες οι οποίες κατανάλωσαν ½ φλιτζάνι ρόφημα κακάο με μαύρη σοκολάτα, το δέρμα τους έλαμπε και αυτό συνέβη λόγω την σημαντικής αύξησης της κυκλοφορίας του αίματος η οποία διήρκησε για 2 ώρες. Όμως η καθημερινή κατανάλωση αυτού του ροφήματος μπορεί να αναζωογονήσει την επιδερμίδα σας. Σύμφωνα με μια ακόμα έρευνα οι γυναίκες που κατανάλωναν καθημερινά ½ φλιτζάνι ρόφημα κακάο με μαύρη σοκολάτα το οποίο είναι πλούσιο σε φλαβανοειδή για 12 εβδομάδες είχαν μια πιο μαλακή, λεία και ενυδατωμένη επιδερμίδα.

Διατροφικό bonus

Μια έρευνα έδειξε πως η κατανάλωση μια κούπας ροφήματος κακάου βελτιώνει την ροή του αίματος στον εγκέφαλο για 2 ώρες. Επιπρόσθετα από την καλή λειτουργία του εγκεφάλου σε σύνθετες λειτουργίες οι συμμετέχοντες είχαν και μεγαλύτερη ηλεκτρομαγνητική δραστηριότητα, η οποία είναι ένδειξη αυξημένης λειτουργίας του εγκεφάλου η οποία μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο άνοιας.

10. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο

Το ελαιόλαδο είναι πολύ καλή πηγή καλών λιπαρών οξέων τα οποία είναι απαραίτητα για το δέρμα μας έτσι ώστε να το προστατεύουμε από την ζημιά που προκαλεί η ηλιακή ακτινοβολία. Τα λιπαρά που μας προσφέρει το ελαιόλαδο αποτελούν επίσης πολύ σημαντικά κομμάτι των κυτταρικών μεμβρανών οι οποίες βοηθούν στην σωστή ενυδάτωση του δέρματος. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταναλώνουμε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο καθημερινά, έτσι ώστε να καταναλώνουμε την απαραίτητη ποσότητα αυτών των λιπαρών έτσι ώστε το δέρμα μας να είναι εύπλαστο.

11. Προϊόντα ολικής αλέσεως

Τα προϊόντα ολικής αλέσεως όπως για παράδειγμα το ψωμί, τα δημητριακά και τα ζυμαρικά ολικής αλέσεως είναι πλούσια σε αντιοξειδωτικά και η κατανάλωση αντιοξειδωτικών είναι το κλειδί για ένα όμορφο και λαμπερό δέρμα. Τα επίπεδα φυσικών αντιοξειδωτικών του οργανισμού μειώνονται όσο μεγαλώνουμε, προσθέτοντας τα λοιπόν στην διατροφή μας θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να έχουμε ένα όμορφο και λαμπερό δέρμα ακόμα και όταν μεγαλώνουμε.