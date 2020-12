7 έξυπνοι τρόποι για να βάλετε την άσκηση στη ζώη σας

Newsroom eleftherostypos.gr

Επτά εύκολοι τρόποι για να αυξήσετε τα επίπεδα της σωματικής σας δραστηριότητας και να κάψετε περισσότερες θερμίδες.



1) Περπατήστε περισσότερο

Το περπάτημα είναι ένας από πιο εύκολους και πιο αποτελεσματικούς τρόπους για την αύξηση της δραστηριότητάς σας. Βρείτε έναν φίλο που περπατάει ή συμμετάσχετε σε ομαδικές δραστηριότητες όπως μια ομάδα πεζοπορίας.

2 )Χρησιμοποιήστε τα σκαλοπάτια

Για λίγους ορόφους δεν χρειάζεστε τον ανελκυστήρα!

3) Ξεκινήστε το jogging

Είτε στο γυμναστήριο είτε στην ύπαιθρο, το τρέξιμο είναι ευεργετικό για την καλή ψυχολογία αλλά και για να κάψουμε θερμίδες! Just do it!

4) Περιορίστε τις διαδρομές σας χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητο

Αν χρειάζεται να οδηγείτε για να πάτε στην εργασία, προσπαθήστε να παρκάρετε πιο μακριά από τον προορισμό σας και να περπατήσετε το υπόλοιπο της διαδρομής. Εξάλλου για μια μικρή διαδρομή δεν χρειάζεστε να πάρουμε το αυτοκίνητο!

5) Οικογένεια και διασκέδαση

Να είστε ενεργός με την οικογένεια. Παίξτε στον κήπο ή το πάρκο με τα παιδιά σας.

6) Κηπουρική

Μπορεί να προσφέρει μια καλή προπόνηση εάν διαθέτετε κήπο εσείς ή κάποιο φιλικό ή οικογενειακό σας πρόσωπο.

7) Ξεκινήστε ένα σπορ ως χόμπι

Βρείτε αυτό που σας ευχαριστεί και σας εκφράζει και ξεκινήστε. Μην αναζητάτε πάντα τα κοινώς γνωστά σπορ που ξέρετε ότι δεν σας αρέσουν καθώς μπορεί να ανακαλύψετε κάποιο που δεν είναι τόσο δημοφιλές και να εντοπίσετε μια άλλη άγνωστη πτυχή του εαυτού σας.

*Aπό την Εύη Μίχου, Διαιτολόγο – Διατροφολόγο, Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr

