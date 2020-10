Έχετε υπέρταση; Δεν φαντάζεστε τι μπορεί να σας προσφέρει το κακάο!

Newsroom eleftherostypos.gr

Το κακάο περιέχει ουσίες που προκαλούν διαστολή των αιμοφόρων αγγείων, γεγονός που σύμφωνα με γερμανούς επιστήμονες θα μπορούσε να βοηθήσει στην καταπολέμηση της υπέρτασης.

Όπως γράφει το επιστημονικό έντυπο «Journal of the American College of Cardiology», γι’ αυτό ευθύνονται οι φλαβονόλες, αντιοξειδωτικές ουσίες οι οποίες υπάρχουν σε διάφορες τροφές, μεταξύ των οποίων και το κακάο. Οι ειδικοί του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Άαχεν δημιούργησαν ένα ρόφημα από κακάο, που περιείχε υψηλές συγκεντρώσεις των συγκεκριμένων αντιοξειδωτικών.

Στη μελέτη συμμετείχαν 10 ασθενείς με διαβήτη, από τους οποίους ζητήθηκε να πίνουν το ρόφημα τρεις φορές την ημέρα για ένα διάστημα 30 ημερών. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα αιμοφόρα αγγεία των ασθενών έδειξαν να ανταποκρίνονται θετικά στις φλαβονόλες.

Όπως εξηγούν, ενώ η φυσιολογική διαστολή των αγγείων υγιών ατόμων κυμαίνεται γύρω στο 5%, οι αρτηρίες των ασθενών πριν τη θεραπεία διαστέλλονταν μόλις κατά 3,3%. Δύο ώρες μετά το πρώτο φλιτζάνι, όμως, οι ειδικοί παρατήρησαν ότι το ποσοστό εκτινάσσονταν στο 4,8%, ενώ μετά τις 30 ημέρες η διαστολή είχε φτάσει στο 5,7%.

Το κακάο, σε αντίθεση με το τσάι, φαίνεται ότι έχει ευεργετικές ιδιότητες στην υψηλή αρτηριακή πίεση, σύμφωνα με νέα γερμανική έρευνα. Σύμφωνα με ανάλυση που έγινε σε προηγούμενες έρευνες, η κατανάλωση τροφών που περιέχουν κακάο υπερτερούν έναντι του μαύρου και του πράσινου τσαγιού στην καταπολέμηση της υψηλής πίεσης.

Η πτώση της αρτηριακής πίεσης, σε ανθρώπους που κατανάλωσαν προϊόντα που περιείχαν κακάο, για διάστημα 2 εβδομάδων, ήταν στην ίδια κλίμακα με την πτώση που ακολουθεί τη χορήγηση φαρμάκων για την υπέρταση. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η επίδραση του κακάο στην αποφυγή καρδιακών προσβολών μπορεί να υπολογιστεί στο 10% έως 20%.

Το κακάο όπως και το τσάι περιέχουν πολυφαινόλη, μια ουσία που προστατεύει από τα καρδιαγγειακά προβλήματα και που βρίσκεται και στα περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Ωστόσο, στο κακάο υπάρχει ένας διαφορετικός τύπος που φαίνεται πως είναι πιο δραστικός. Σε όσους εμφανίζουν υψηλή αρτηριακή πίεση έχει συσταθεί να τρώνε φρούτα και λαχανικά, αν και σημαντική είναι και η κατανάλωση τσαγιού και κακάο στις δυτικές χώρες. Η λογική κατανάλωση προϊόντα κακάο ενδεχομένως μπορούν να συμπεριληφθούν στις διατροφικές συνήθειες που θα μειώσουν τον κίνδυνο της υπέρτασης.

*Aπό την Έφη Δέδε, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος, BSc Επιστημονική Υπεύθυνη ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, Άνω Λιόσια Ιδρυτικό Μέλος Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας