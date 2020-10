Η βιταμίνη C προστατεύει από τον κορωνοϊό; Η αλήθεια

Newsroom eleftherostypos.gr

Το τελευταίο χρονικό διάστημα γράφονται πολλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το ρόλο της βιταμίνης C στη αντιμετώπιση του COVID-19.

Η βιταμίνη C είναι μια απαραίτητη θρεπτική ουσία η οποία επιτελεί διάφορους ρόλους στο σώμα. Είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, που σημαίνει ότι μπορεί να εξουδετερώσει ασταθείς ενώσεις που ονομάζονται ελεύθερες ρίζες και να βοηθήσει στην πρόληψη ή την αναστροφή κυτταρικής βλάβης που προκαλείται από αυτές τις ενώσεις. Συμπεριλαμβάνεται επίσης σε μια σειρά από βιοχημικές διεργασίες, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ανοσολογική υγεία. Η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη (ΣΗΠ) της βιταμίνης C είναι 90 mg, αλλά οι γυναίκες που θηλάζουν χρειάζονται επιπλέον 30 mg και τα άτομα που καπνίζουν χρειάζονται επιπλέον 35 mg την ημέρα.

Είναι πολύ εύκολο να ικανοποιήσετε τις ανάγκες σας σε βιταμίνη C μέσω της διατροφής σας, αρκεί να τρώτε διάφορα φρούτα και λαχανικά. Για παράδειγμα, ένα πορτοκάλι παρέχει το 77% της ΣΗΠ και 1 φλιτζάνι (160 γραμμάρια) μαγειρεμένου μπρόκολο παρέχει το 112% της ΣΗΠ (3, 4).

Πώς επηρεάζει τις ανοσιακές λειτουργίες;

Η βιταμίνη C επηρεάζει την ανοσοποιητική υγεία με διάφορους τρόπους. Η αντιοξειδωτική της δράση μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ανοσολογικής λειτουργίας. Ενώ οι ερευνητές μελετούν τις επιδράσεις της υψηλής δόσης ενδοφλέβιας (IV) βιταμίνης C στον νέο κορωνοϊό, φαίνεται ότι κανένα συμπλήρωμα, συμπεριλαμβανομένης της βιταμίνης C, δεν μπορεί να αποτρέψει ή να θεραπεύσει το COVID-19.

Η βιταμίνη C διατηρεί το δέρμα υγιές, ενισχύοντας την παραγωγή κολλαγόνου, βοηθώντας το δέρμα να χρησιμεύσει ως λειτουργικό φράγμα για να εξουδετερώσει τις βλαβερές ενώσεις ώστε να μην εισέρχονται στο σώμα.

Η βιταμίνη ενισχύει επίσης τη δραστηριότητα των φαγοκυττάρων, των κυττάρων του ανοσοποιητικού συστήματος που μπορούν να «καταπιούν» τα επιβλαβή βακτηρίδια και άλλα σωματίδια. Επιπλέον, προάγει την ανάπτυξη και εξάπλωση των λεμφοκυττάρων, έναν τύπο ανοσοκυττάρων που αυξάνει την παρουσία αντισωμάτων, που μπορούν να προσβάλλουν ξένες ή επιβλαβείς ουσίες στο αίμα.

Σε μελέτες της αποτελεσματικότητάς της κατά των ιών που προκαλούν το κοινό κρυολόγημα, η βιταμίνη C δεν φαίνεται να μειώνει τον κίνδυνο κρυολογήματος – αλλά μπορεί να βοηθήσει στη γρηγορότερη ανάρρωση και στη μείωση της σοβαρότητας των συμπτωμάτων (6) .

Υπάρχουν επίσης ενδείξεις από την έρευνα σε ζώα και μελέτες περιπτώσεων σε ανθρώπους ότι η υψηλή δόση βιταμίνης C μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή των πνευμόνων σε σοβαρές αναπνευστικές ασθένειες που προκαλούνται από τη γρίπη των χοίρων (H1N1) ή άλλους ιούς (7, 8, 9).

Εντούτοις, αυτές οι δόσεις ήταν πολύ πάνω από τη ΣΗΠ, και δεν υπάρχει αρκετή έρευνα που να υποστηρίζει τη χρήση υψηλής δόσης βιταμίνης C για τη αντιμετώπιση της φλεγμονής των πνευμόνων αυτή τη στιγμή.

Επομένως, δεν πρέπει να λαμβάνονται υψηλές δόσεις συμπληρωμάτων βιταμίνης C – ακόμη και από το στόμα – επειδή μπορεί να προκαλέσουν παρενέργειες, όπως διάρροια.