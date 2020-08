Βιταμίνες που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναίκα

Newsroom eleftherostypos.gr

Η εποχή μας μαστίζεται από ελλείψεις… Έλλειψη ύπνου, ελεύθερου χρόνου, καλού και θρεπτικού φαγητού και κατ΄ επέκταση έλλειψη βιταμινών και σημαντικών ιχνοστοιχείων.

Ας πάρουμε για παράδειγμα τις γυναίκες, οι οποίες ειδικά στην αναπαραγωγική ηλικία έχουν ανάγκη από συγκεκριμένες βιταμίνες οι οποίες δεν είναι άλλες από αυτές του συμπλέγματος Β, τις βιταμίνες C & D3. Γιατί είναι σημαντικές και τι μπορείτε να κάνετε όταν παρουσιάζετε έλλειψη;

Βιταμίνες Β

Οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό, την παραγωγή ορμονών και νευροδιαβιβαστών. Πιο πολύ παρουσιάζουν έλλειψη οι γυναίκες, οι οποίες λόγω του αναπαραγωγικού συστήματος, μπορεί να μην βρίσκονται σε ορμονική ισορροπία.

Βιταμίνη D3

Η βιταμίνη D σχετίζεται με πολλές διαταραχές και ασθένειες και μάλιστα είναι στενά συνδεδεμένη με την γυναίκα, η οποία παρουσιάζει έλλειψη. Για να αναπληρώσετε τα επίπεδα της βιταμίνης και να αποφύγετε δυσάρεστες καταστάσεις σας έχουμε την λύση.

Βιταμίνη C

Η βιταμίνη C είναι από τις πιο γνωστές και σημαντικές βιταμίνες. Βοηθάει στην παραγωγή ερυθρών κυττάρων στο σώμα και προσφέρει ενέργεια και βελτίωση της συγκέντρωσης. Εκτός από τα πορτοκάλια, που είναι πολύ ευεργετικά και πλούσια σε βιταμίνη C, μπορείτε να επιλέξετε διατροφικό συμπλήρωμα.

Με ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε υπερτροφές, βιταμίνες και ιχνοστοιχεία, μπορείτε να εξασφαλίσετε καλή υγεία. Για τα διαστήματα που χρειάζεστε κάτι πιο ενισχυμένο, μεγάλες και πιστοποιημένες εταιρείες είναι στη διάθεσή σας από το ηλεκτρονικό κατάστημα με συμπληρώματα διατροφής από την Διατροφολογική – Θεραπευτική.