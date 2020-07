Σωστοί συνδυασμοί τροφών: Η λύση στο μόνιμο αδυνάτισμα

Newsroom eleftherostypos.gr

Το κλειδί για να απαλλαγείτε οριστικά από τα περιττά κιλά και να κάνετε καύσεις είναι αποδεδειγμένα το να συνδυάζετε όπως πρέπει τις πρώτες ύλες.

Σύμφωνα με όλες τις τελευταίες έρευνες και μελέτες υπάρχουν κάποιες μικροθρεπτικές ουσίες, οι οποίες όταν καταναλωθούν συνδυαστικά, προκαλούν ακόμα μεγαλύτερο όφελος στον ανθρώπινο οργανισμό από ό,τι εάν καταναλώνονταν μεμονωμένα. Παρακάτω, παρουσιάζονται πέντε ζεύγη θρεπτικών συστατικών τα οποία αποδεδειγμένα βελτιώνουν την υγεία, αποδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο ότι στη διατροφή ένα και ένα κάνει… τρία!

Δυναμικός συνδυασμός: Σίδηρος και βιταμίνη C

Αν ακολουθείτε φυτοφαγική ή vegan διατροφή, προσλαμβάνετε σίδηρο μονάχα από φυτικής προέλευσης τρόφιμα όπως τα φασόλια, τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά και τους σπόρους. Ακόμα και αν αντικαταστήσετε το κόκκινο κρέας με τοφού, γλιτώνετε αρκετά κορεσμένα λιπαρά αλλά η πρόσληψη σιδηρού παραμένει χαμηλή. Οι φυτικές πηγές προσδίδουν μη αιμικό σίδηρο, ο οποίος εισέρχεται στην κυκλοφορία του αίματος πιο δύσκολα συγκριτικά με τον αιμικό σίδηρό που συναντάται στα ζωικής προέλευσης τρόφιμα. Προσθέστε έναν χρήσιμο βοηθό, βιταμίνη C, που βρίσκεται στα φρούτα και τα λαχανικά και βοηθάει στη μεγιστοποίηση της απορρόφησης του μη αιμικού σιδήρου από τον οργανισμό.

Η συνέργεια στην πράξη

1. Εμπλουτισμένα δημητριακά (σίδηρος) με φράουλες (βιταμίνη C).

2. Σπανάκι (σίδηρος) με ντομάτα (βιταμίνη C).

3. Σπόροι κολοκύθας (σίδηρος) με αποξηραμένα μύρτιλα (βιταμίνη C).

Δυναμικός συνδυασμός: Λιπαρά και καροτονοειδή

Ερευνες από τα Πανεπιστήμια της Ιάβα και του Οχάιο αποδεικνύουν ότι προσθέτοντας ένα καλό λιπαρό, όπως το ελαιόλαδο, στη σαλάτα μπορεί αυτή να αυξήσει την αντικαρκινική και καρδιοπροστατευτική δράση που έχουν τα αντιοξειδωτικά καροτονοειδή (λυκοπένιο, β-καροτένιο και λουτεΐνη). Αυτό συμβαίνει διότι αυτές οι φυτοχημικές ουσίες, μαζί με τις βιταμίνες Ε και Κ, είναι λιποδιαλυτές. Χωρίς κάτι λιπαρό, η απορρόφησή τους στην καλύτερη περίπτωση είναι χαμηλή.

Η συνέργεια στην πράξη

1. Ομελέτα (λουτεΐνη) με αβοκάντο (καλά λιπαρά).

2. Πράσινα λαχανικά (β-καροτένιο και λουτεΐνη) με καρύδια (καλά λιπαρά).

3. Καρότα (β-καροτένιο) σαν σνακ με αμύγδαλα (καλά λιπαρά).

4. Γιαούρτι με αλεσμένο λιναρόσπορο (καλά λιπαρά) με αποξηραμένα βερίκοκα (λυκοπένιο).

Δυναμικός συνδυασμός: Ασβέστιο και βιταμίνη D

Για να υπάρξει ιδανική απορρόφηση του ασβεστίου, η παρουσία της βιταμίνης D κρίνεται επιβεβλημένη. Σκεφτείτε τη βιταμίνη D σαν το κλειδί που ξεκλειδώνει την πόρτα και επιτρέπει στο ασβέστιο από το έντερο να εισέλθει στην κυκλοφορία του αίματος. Η βιταμίνη του ήλιου δρα και στα νεφρά όπου επαναπορροφά το ασβέστιο που διαφορετικά θα αποβαλλόταν.

Η συνέργεια στην πράξη

1. Σολομός (βιταμίνη D) με γιαούρτι (ασβέστιο).

2. Ομελέτα αβγών (βιταμίνη D) με τριμμένο τυρί (ασβέστιο).

3. Γαύρος (βιταμίνη D) με μπρόκολο στον ατμό (ασβέστιο).

4. Σάντουιτς με τόνο (βιταμίνη D) με ένα ποτήρι γάλα (ασβέστιο και βιταμίνη D).

Δυναμικός συνδυασμός: Φυλλικό οξύ και βιταμίνη B6

To φυλλικό οξύ και η βιταμίνη Β6 μαζί με τη βιταμίνη Β12 δρουν αποτελεσματικά και περιορίζουν τα επίπεδα της ομοκυστεΐνης. Η ομοκυστεΐνη συσσωρεύεται στο αίμα σε συνθήκες αυξημένου οξειδωτικού στρες και είναι παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα, στυτική δυσλειτουργία, αυτοάνοσα νοσήματα και τη νόσο Alzheimer. Μάλιστα, έρευνες αναφέρουν ότι για κάθε αύξηση της ομοκυστεΐνης κατά 3 μονάδες στο αίμα, ο κίνδυνος για καρδιακό επεισόδιο αυξάνεται κατά 33%. Επόμενως, είναι ξεκάθαρο πόσο σημαντική είναι η ταυτόχρονη κατανάλωση τροφών πλούσιων σε φυλλικό οξύ, βιταμίνη Β6 και βιταμίνη Β12.

Η συνέργεια στην πράξη

1. Φρουτοσαλάτα με μπανάνα (βιταμίνη Β6) και μάνγκο (φυλλικό οξύ).

2. Στήθος γαλοπούλας (βιταμίνη Β6 & Β12) με σπαράγγια (φυλλικό οξύ).

3. Πέστροφα (βιταμίνη Β6 & Β12) με βραστό μπρόκολο (φυλλικό οξύ).

4. Σολομός (βιταμίνη Β6) με σαλάτα σπανακιού (φυλλικό οξύ).

Δυναμικός συνδυασμός: Ελλαγικό οξύ και κερκετίνη

Χιλιάδες βιοδραστικά φυτοχημικά έχουν εντοπιστεί σε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά. Οι ερευνητές πλέον έχουν επιβεβαιώσει ότι τα θρεπτικά συστατικά που μάχονται για την καταπολέμηση διαφόρων νοσημάτων δρουν καλύτερα συνδυαστικά. Ενα τέτοιο παράδειγμα είναι και το ελλαγικό οξύ με την κερκετίνη. Μια μελέτη έδειξε ότι το ελλαγικό οξύ ενίσχυσε την αποτελεσματικότητα της κερκετίνης στη θανάτωση των καρκινικών κυττάρων. Παρομοίως, συνδυάζοντας την κερκετίνη μαζί με κατεχίνες (φλαβονοειδή) που περιέχονται κυρίως στα σταφύλια, το κόκκινο κρασί και το πράσινο τσάι, τα αιμοπετάλια του αίματος γίνονται λιγότερο κολλώδη μειώνοντας αισθητά και τις πιθανότητες φραξίματος των αρτηριών.

Η συνέργεια στην πράξη

1. Σταφύλια (κερκετίνη) με καρύδια (ελλαγικό οξύ).

2. Φρουτοσαλάτα με μήλο (κερκετίνη) και βατόμουρο (ελλαγικό οξύ).

3. Φαγόπυρο (κερκετίνη) με κράνμπερι ή οξύκοκκο (ελλαγικό οξύ).

4. Σπανάκι (κερκετίνη) με ρόδι (ελλαγικό οξύ).

*Με τη συνεργασία του Νίκου Θεοδωράκη, διαιτολόγου-διατροφολόγου, ΒSc επιστημονικού διευθυντή Κέντρου Διαιτολογικής Υποστήριξης & Μεταβολικού Ελέγχου ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, Χανιά Κρήτης, Ιδρυτικό Μέλος Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, www.logodiatrofis.gr, www.activekids.gr, www.care24.gr.

