Δίαιτα και Μεταβολισμός: Μύθοι και αλήθειες για καθημερινές τροφές

Newsroom eleftherostypos.gr

Μύθοι και αλήθειες γύρω από την διατροφή.

Τα καρότα μαυρίζουν

Μύθος. Τα καρότα είναι πλούσια σε β-καροτένιο, ένα από τα πολλά καροτενοειδή που βρίσκουμε σε φρούτα και λαχανικά. Τα καροτενοειδή έχουν ενισχυτική δράση όσον αφορά στο μαύρισμα ενώ παράλληλα προστατεύουν το δέρμα από τις UV ακτινοβολίες. Τα καροτενοειδή, όμως, και κατ’ επέκταση τα καρότα δεν μπορούν να επηρεάσουν το βαθμό μαυρίσματος κάθε ατόμου. Αυτό είναι κάτι που εξαρτάται μόνο από τον αριθμό μελανοκυττάρων στο δέρμα του, δηλαδή από το αν έχει ανοιχτόχρωμη ή σκουρόχρωμη επιδερμίδα και από τη διάρκεια έκθεσής του στον ήλιο.

Οταν έχω κατακράτηση υγρών δεν πρέπει να πίνω νερό

Μύθος. Η περιεκτικότητα νερού στο σώμα μας εξαρτάται από το φύλο, την ηλικία και τη σωματική μας διάπλαση. Σε ένα υγιές άτομο η προσλαμβανόμενη ποσότητα νερού ισούται με την αποβαλλόμενη ποσότητα νερού. Πολλές φορές και για διάφορους λόγους, κυρίως οι γυναίκες αντιμετωπίζουν πρόβλημα κατακράτησης υγρών, το σώμα δηλαδή κρατά περισσότερα υγρά από όσο χρειάζεται. Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεται κατανάλωση άφθονων υγρών (νερό, χυμοί, γάλα, τσάι, καφές, αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη), ώστε το σώμα να αποβάλλει την περίσσια ποσότητα υγρού για να επανέλθει η καλή ισορροπία υγρών στον οργανισμό μας.

Τα φρούτα φρέσκα είναι καλύτερα από τα αποξηραμένα…

Μύθος. Η αποξήρανση των τροφίμων χρησιμοποιείται ανέκαθεν ως ένας τρόπος για τη διατήρηση αυτών και προκύπτει από την αφαίρεση της υγρασίας από το τρόφιμο. Ενα αποξηραμένο φρούτο διατηρεί τη θρεπτική αξία των φρέσκων φρούτων ως προς την περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, φυτικές ίνες και σύνθετους υδατάνθρακες. Επιπλέον, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο «Journal of the American College of Nutrition», τα αποξηραμένα φρούτα έχουν μεγαλύτερη θρεπτική πυκνότητα, μεγαλύτερο περιεχόμενο σε φυτικές ίνες, αυξημένη διάρκεια ζωής και σημαντικά μεγαλύτερο περιεχόμενο σε φαινολικά αντιοξειδωτικά σε σχέση με τα φρέσκα φρούτα. Επιπλέον, το μεγαλύτερο περιεχόμενο των φρέσκων φρούτων σε νερό μειώνει τη περιεκτικότητά τους σε κάποια θρεπτικά συστατικά όπως σίδηρος, σελήνιο, κάλιο, υδατοδιαλυτές βιταμίνες του συμπλέγματος Β (Β1, Β2, Β3, Β6). Ωστόσο, επειδή τα αποξηραμένα φρούτα είναι πιο πυκνά σε θερμίδες (για παράδειγμα ένα φλιτζάνι σταφύλια έχει 62 θερμίδες ενώ 42 γραμμ. σταφίδες έχουν 129 θερμίδες) συνιστάται η ελεγχόμενη κατανάλωση αυτών, αν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν καλή επιλογή για να αντικαταστήσουμε κάποιο γλυκό στην προσπάθεια για έλεγχο του βάρους.

Οι υδατάνθρακες (π.χ. πατάτα) και οι πρωτεΐνες (π.χ. κοτόπουλο) στο ίδιο γεύμα δεν παχαίνουν

Ενα ισορροπημένο γεύμα θα πρέπει να περιέχει τόσο υδατάνθρακες όσο και πρωτεΐνες. Οι υδατάνθρακες (αμυλούχες τροφές: ψωμί, ρύζι, μακαρόνια, πατάτες, δημητριακά πρωινού, όσπρια, φρούτα και λαχανικά) αυξάνουν τη γλυκόζη στο αίμα σταθερά σε επιθυμητά όρια σε περίοδο 1-3 ωρών. Οι πρωτεΐνες (όσπρια, κρέας, κοτόπουλο, ψάρι, γάλα, τυρί, γιαούρτι, αβγό) πέπτονται σταδιακά και επιφέρουν αργή αύξηση της γλυκόζης στο αίμα σε περίοδο 3-5 ωρών. Συνδυάζοντας υδατάνθρακες πλούσιους σε φυτικές ίνες με πρωτεΐνες σε κάθε κύριο γεύμα η γλυκόζη στο αίμα ελέγχεται καλύτερα και το αίσθημα της πείνας και του κορεσμού είναι στα επιθυμητά όρια. Επίσης, η τακτική κατανάλωση υδατανθράκων πλούσιων σε φυτικές ίνες διατηρεί ψηλά τα επίπεδα ενέργειας, αποφεύγεται η υπερκατανάλωση ενδιάμεσων πλούσιων σε λιπαρά και ζάχαρη και επιφέρει αίσθημα ευεξίας στο άτομο.

ΤΑ ΟΣΤΡΑΚΟΕΙΔΗ ΔΕΝ ΑΝΕΒΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗΣ

Είναι γεγονός ότι τα οστρακοειδή περιέχουν υψηλά ποσά χοληστερόλης, ενώ έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένο λίπος. Ωστόσο, έρευνες έχουν αποδείξει ότι η χοληστερόλη που λαμβάνουμε από τις τροφές δεν αυξάνει τη σύνθεσή της από τον οργανισμό. Συγκεκριμένα, η χοληστερόλη παράγεται κυρίως -κατά 90% περίπου- από τον οργανισμό και μόνο το 1/10 προέρχεται από τροφές πλούσιες σε κορεσμένα λιπαρά οξέα, όπως το κόκκινο κρέας. Επομένως, τα οστρακοειδή δεν ευθύνονται για την αύξηση της τιμής χοληστερόλης στο αίμα, αφού είναι χαμηλής περιεκτικότητας σε ολικό λίπος και σε κορεσμένα λιπαρά οξέα. Τέλος, τα οστρακοειδή αποτελούν πολύ καλή πηγή σεληνίου και ω-3 λιπαρών οξέων, τα οποία δημιουργούν αντιοξειδωτική ασπίδα γύρω από τις κυτταρικές μεμβράνες, προστατεύοντας από την επίθεση της LDL (κακής) χοληστερόλης.

Τα κατεψυγμένα λαχανικά δεν συγκρίνονται με τα φρέσκα

Μύθος. Και όμως, τα κατεψυγμένα λαχανικά αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή. Ο σωστός τρόπος συντήρησης, συσκευασίας και κατάψυξης από μεγάλες και αξιόπιστες εταιρίες καθιστά τα λαχανικά αυτά υγιεινές επιλογές για τη διατροφή μας, που μπορεί ακόμα και να υπερέχουν των φρέσκων, αν τα τελευταία έχουν εκτεθεί σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία, θέρμανση ή κακή συντήρηση, που καταστρέφουν π.χ. τις βιταμίνες που αυτά περιέχουν. Αρα, τα φρέσκα λαχανικά είναι σχεδόν πάντα η καλύτερη επιλογή, αλλά όταν αυτά λείπουν είναι προτιμότερο να επιλέξουμε σωστά τα κατεψυγμένα από το να στερήσουμε το γεύμα μας από την παρουσία μιας σαλάτας ή ενός συνοδευτικού λαχανικού.

Η κατανάλωση πορτοκαλιού αυξάνει την πίεση

Μύθος. Τα πορτοκάλια είναι πλούσια σε κάλιο, ιχνοστοιχείο που προκαλεί μείωση της αρτηριακής πίεσης και όχι αύξηση. Μόνο όταν η υπέρταση οφείλεται σε νεφροπάθεια δεν ενδείκνυται η κατανάλωση πορτοκαλιών (λόγω του καλίου), αλλά αυτό είναι σπάνιο.

Μια καλή μέθοδος για να κόψω την πείνα είναι να μασάω συνεχώς μια τσίχλα

Μύθος. Το συναίσθημα της πείνας δημιουργείται κυρίως από τη συσσώρευση γαστρικών υγρών (που σημαίνει ότι «ζητούν τροφή» για να την αποσυνθέσουν) στο στομάχι. Οσο πιο πολύ μασάμε τσίχλα τόσο περισσότερα υγρά εκκρίνονται και άρα το αίσθημα της πείνας αυξάνεται.