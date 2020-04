Μεταβολισμός πιο δυνατός με φρούτα και λαχανικά

Newsroom eleftherostypos.gr

Η άνοιξη έχει έρθει κι επίσημα και μια παρέλαση από φρέσκα φρούτα και λαχανικά περνά από το πιάτο σας: από πρωινό γεμάτο φρούτα μέχρι συνοδευτικά λαχανικών που επισκιάζουν το κυρίως γεύμα!

Γράφει η Δέσποινα Λιγκουνάκη,

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Μέλος της Ομάδας Logodiatrofis.gr

Τρώγοντας καθημερινά μια ποσότητα φρούτων μπορεί να έρθει ως αποτέλεσμα η ενίσχυση του μεταβολισμού σας. «Η ομαλή και αποτελεσματική διατήρηση της λειτουργίας του οργανισμού απαιτεί τη σωστή ισορροπία βιταμινών, μετάλλων και θρεπτικών συστατικών συμπεριλαμβανομένων των ινών, των πρωτεϊνών, των λιπαρών και των υγιεινών υδατανθράκων», λέει η Dana Hunnes, PhD, MPH, RD, ανώτερος διαιτολόγος στο Ronald Reagan UCLA Ιατρικό Κέντρο. «Κάθε εποχή έχει τα τρόφιμά της, που τρώγονται καλύτερα και μερικά από αυτά τα τρόφιμα συμβάλλουν στη διατήρηση ή την αύξηση του μεταβολισμού σας», συμπληρώνει.

Αυτό τον μήνα, τα παρακάτω 10 φρούτα και λαχανικά μπορούν να βοηθήσουν να διατηρήσετε τον μεταβολισμό σας σε ομαλά επίπεδα.

ΡΑΠΑΝAΚΙ

Το ραπανάκι είναι ένα από τα πιο ευέλικτα λαχανικά της άνοιξης. Έρευνες έδειξαν ότι απλώς πίνοντας το νερό από τον βρασμό τους μπορεί να ενισχύσετε τον μεταβολικό σας ρυθμό. «Με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, αλλά χαμηλά σε θερμίδες, μόλις 19 kcal ανά φλιτζάνι, τα ραπανάκια μπορούν να προσθέσουν ένταση και μια τραγανότητα σε οποιαδήποτε σαλάτα», εξηγεί η Moskovitz. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση για την πατάτα λόγω χαμηλής θερμιδικής αξίας.

ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

Αυτό το λαχανικό με χαμηλή θερμιδική αξία θα πρέπει σίγουρα να μπει στην καθημερινή ρουτίνα σας. «Ένα ολόκληρο φλιτζάνι μαγειρεμένα σπαράγγια είναι μόλις 30 θερμίδες, αλλά έχουν το 73% της συνιστώμενης ημερήσιας ποσότητας βιταμίνης C, 180% της βιταμίνης Κ και 61% του φυλλικού οξέος», λέει η Lisa Moskovitz, RD, ιδρυτής της Ομάδας Διατροφής της Νέας Υόρκης. «Μεταξύ άλλων, η βιταμίνη C έχει συνδεθεί με την αύξηση της καύσης λίπους, ειδικά όταν συνδυάζεται με την τακτική άσκηση», προσθέτει. Το σπαράγγι είναι επίσης ένα φυσικό διουρητικό, οπότε θα αποβάλει το υπερβολικό νάτριο από τον οργανισμό σας.

ΦΡΑΟΥΛΕΣ

Είναι μια καλή επιλογή για επιδόρπιο (ή απλά ένα γλυκό σνακ). Οι φράουλες θα πρέπει να είναι το δικό σας γρήγορο σνακ: είναι έκρηξη με θρεπτικά συστατικά, παρά το μικρό τους μέγεθος. «Ένα ολόκληρο φλιτζάνι φράουλες έχει μόλις λιγότερες από 50 θερμίδες και παρέχει το 150% των καθημερινών συστάσεων για τη βιταμίνη C, που είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που καταπολεμά και το λίπος», αναφέρουν έρευνες.

ΑΓΚΙΝΑΡΕΣ

Όταν πρόκειται για τη διατήρηση ενός ισχυρού μεταβολισμού, είναι όλα σχετικά με τις ίνες, γι’ αυτό οι αγκινάρες είναι μια έξυπνη επιλογή. «Αυτά τα ευέλικτα ανοιξιάτικα λαχανικά είναι μια από τις καλύτερες πηγές ινών, που βοηθούν στη ρύθμιση της πέψης, των σακχάρων στο αίμα και της όρεξης», εξηγούν ειδικοί. Από μισό φλιτζάνι καρδιές από αγκινάρες παίρνετε ένα ποσοστό φυτικών ινών των 7 γραμμ., το οποίο θα σας κρατήσει χορτάτο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με πολύ λιγότερες θερμίδες.

ΦΑΒΑ

Επιλέξτε τη φάβα όταν θέλετε ένα πιάτο απαλό και κρεμώδες. Η φάβα έχει υψηλή περιεκτικότητα σε σίδηρο και οι ανεπάρκειές του στον οργανισμό έχουν συνδεθεί με βραδύτερο μεταβολισμό, επομένως ξεκινήστε να τρώτε. «Η φάβα είναι μια εξαιρετική πηγή ινών, με σίδηρο», λέει η Moskovitz. «Έχουν επίσης επτά γραμμάρια άπαχης, μυϊκής πρωτεΐνης ανά δόση», συμπληρώνει. Μπορείτε να επιλέξετε φρέσκια φάβα ή κονσερβοποιημένη για μια vegan φιλική πηγή πρωτεΐνης που θα κρατήσει τον μεταβολισμό σας ισχυρό.

ΒΕΡΙΚΟΚΑ

Ένα ακόμη φρούτο που πρέπει να εκμεταλλευτείτε την άνοιξη. Τα βερίκοκα είναι πλούσια σε σίδηρο, ενώ η κατανάλωση ενός τετάρτου του φλιτζανιού από αποξηραμένα βερίκοκα -ή δύο έως τρία φρέσκα βερίκοκα την ημέρα- μπορεί να σας προμηθεύσει σχεδόν το 20% της καθημερινής σας ανάγκης για σίδηρο.

ΠΙΚΡΑΛΙΔΑ ΠΡΑΣΙΝΗ

Οι περισσότεροι βοτανολόγοι πιστεύουν ότι ορισμένα μέρη του φυτού δρουν ως φυσικό διουρητικό, ανακουφίζοντας το πρήξιμο και την κατακράτηση του νερού, όπως και οι βιταμίνες Α και Κ καταστέλλουν την όρεξη και βελτιώνουν την πέψη.

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ

«Αυτά τα γλυκά τραγανά λαχανικά είναι ένας καλός τρόπος να χορταίνεις χωρίς να φουσκώνεις», λέει η Moskovitz. «Πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι διαιτητικές ίνες συνδέονται με μεταβολικές ενισχυτικές ουσίες ανεξάρτητες από το σωματικό βάρος, όπως η διατήρηση της ισορροπίας των ορμονών του εντέρου και η ρύθμιση των φλεγμονωδών δεικτών που καταπολεμούν το μεταβολικό σύνδρομο», προσθέτει.

9.ΛΑΧΑΝΙΔΑ

«Η λαχανίδα είναι της εποχής και ακόμη πιο θρεπτική», λέει ο Hunnes. «Είναι γεμάτη ασβέστιο στα 137 mg ανά φλιτζάνι. Και όχι μόνο οι ίνες από τη λαχανίδα αυξάνουν τον μεταβολισμό προκαλώντας το σώμα μας να δουλέψει σκληρότερα για να το χωνέψει. Είναι στοιχεία που υποδεικνύουν ότι το ασβέστιο μπορεί να βοηθήσει το σώμα να μεταβολίσει το λίπος πιο αποτελεσματικά».

ΣΑΓΚΟΥΙΝΙ

Τα σαγκουίνια, γνωστά για τις υπερβολικά ποσότητες σε βιταμίνη C, μπορούν να ικανοποιήσουν την όρεξή μας για μια γλυκιά και πικάντικη επιλογή. Σύμφωνα με άρθρο του περιοδικού (2005) του Αμερικανικού Κολλεγίου Διατροφής, άτομα που τρώνε αρκετή ποσότητα βιταμίνης C καταναλώνουν περισσότερο λίπος κατά τη διάρκεια μέτριας άσκησης σε σύγκριση με άτομα που δεν λαμβάνουν αρκετή βιταμίνη C. «Προτιμάτε να τρώτε τα φρούτα σας από το να τα πίνετε, επειδή παίρνετε επίσης φυτικές ίνες σε χαμηλότερο ποσοστό πέψης. Τα σαγκουίνια είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να πάρετε βιταμίνη C κατά τη διάρκεια της περιόδου», εξηγούν οι ειδικοί.