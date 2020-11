Nielsen: Ο Σπύρος Παπαδόπουλος νικητής στη μουσική μονομαχία του Σαββατόβραδου

Μ.Λ.

Πολλές επιλογές είχε το τηλεοπτικό κοινό το Σάββατο το βράδυ. Συγκεκριμένα, «Just the two of us», «Στην υγειά μας ρε παιδιά», «Σπίτι με το Mega», αλλά και «Στα τραγούδια λέμε ναι» κονταροχτυπήθηκαν για να κερδίσουν την πρώτη θέση στους πίνακες της Nielsen και στην προτίμηση του κοινού.

Πρώτο στο γενικό σύνολο έκοψε το νήμα το «Στην υγειά μας ρε παιδιά» του ΣΚΑΪ με τον Σπύρο Παπαδόπουλο (φωτ.).

Η εκπομπή σημείωσε 13,7% και 8,4% στο δυναμικό κοινό. Αντίθετα, στο δυναμικό κοινό τερμάτισε πρώτη η ψυχαγωγική εκπομπή του Open με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη, με ποσοστό 11,8%. Επίσης, το «J2US» στο γενικό σύνολο συγκέντρωσε 12,5%.

Τρίτη στις επιλογές του κόσμου ήρθε η εκπομπή «Στο σπίτι με το Mega», καθώς κατέγραψε στο σύνολο 8,6% και 9,7% στο εμπορικό κοινό, ενώ η εκπομπή της ΕΡΤ «Στα τραγούδια λέμε ναι» άγγιξε το 6,5% στον μέσο όρο και 3% στο κοινό 18-54.

