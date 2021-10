Newsroom eleftherostypos.gr

Αλεκ Μπάλντουιν: Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση της δολοφονίας, από λάθος, της διευθύντριας φωτογραφίας.

Κανονικό και όχι άσφαιρο ήταν το φυσίγγιο που σκότωσε την διευθύντρια φωτογραφίας που έπεσε νεκρή από τα χέρια του διάσημου ηθοποιού Αλεκ Μπάλντουιν στα γυρίσματα της ταινίας Rust στην Σαντα Φε του Μεξικού και έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον πλανήτη.

Αυτό αναφέρει σωματείο που ειδικεύεται στα όπλα που χρησιμοποιούνται στα γυρίσματα ταινιών του Χόλιγουντ σύμφωνα με την Daily Mail.

Η 42χρονη Halyna Hutchins, πέθανε σχεδόν ακαριαία όταν εκπυρσοκρότησε το όπλο του Μπάλντουιν το μεσημέρι της Πέμπτης 21/10/2021.

Το σωματείο, ενημέρωσε τα μέλη του με email, ότι η σφαίρα ήταν αληθινή.

Η DailyMail.com έχει επίσης στην διάθεσή της την συνομιλία με το τηλεφώνημα στο 166 το οποίο έγινε από τον χώρο των γυρισμάτων.

Στο τηλεφώνημα ακούγεται μια γυναίκα να λέει: «Έχουμε δυο ανθρώπους που έχουν πυροβοληθεί κατά λάθος».

Σύμφωνα επίσης με αυτόπτη μάρτυρα ο ηθοποιός σοκαρισμένος μετά το περιστατικό ακούστηκε να λέει: «Γιατί μου δώσατε όπλο με αληθινή σφαίρα;»

«Ράκος» ο Μπάλντουιν: «Γιατί μου δώσατε όπλο με αληθινές σφαίρες» – Τι απαντά η παραγωγή

«Γιατί μου δώσατε όπλο με αληθινές σφαίρες;», επαναλάμβανε διαρκώς ο ηθοποιός, Αλεκ Μπάλντουιν, σοκαρισμένος. Ο γνωστός ηθοποιός, Αλεκ Μπάλντουιν, πυροβόλησε και σκότωσε τη διευθύντρια φωτογραφίας, Halyna Hutchins, στα γυρίσματα της ταινίας Rust ενώ ο σκηνοθέτης Joel Souza τραυματίστηκε, νοσηλεύθηκε αλλά λίγες ώρες αργότερα πήρε εξιτήριο.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Showbiz 411, ο Αλεκ Μπάλντουιν λίγο μετά το τραγικό περιστατικό άρχισε να ρωτά γιατί του έδωσαν όπλο με αληθινές σφαίρες. Εκπρόσωπος της εταιρείας παραγωγής επέμεινε ότι το όπλο ήταν ρέπλικα και ήταν γεμάτο με άσφαιρα. Και πρόσθεσε ότι τέτοιου είδους συμβάντα είναι μεν σπάνια αλλά συμβαίνουν. Η υπόθεση πάντως παραμένει ένα άλυτο μυστήριο. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη. Ο Μπάλντουιν οδηγήθηκε στο γραφείο του Σερίφη για να ανακριθεί αλλά δεν συνελήφθη και δεν του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Η Έιπριλ Ράιτ, σεναριογράφος, σκηνοθέτις και παραγωγός, έγραψε στο Facebook: «Αρνούμαι να το πιστέψω. Τόσο νέα, με τόση ζωντάνια και ταλέντο. Τόσο όμορφη ψυχή. Η καρδιά μου είναι κοντά στον γιο και την οικογένειά της».

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή… Πυρά από όπλο για άσφαιρα να σκοτώσουν ένα μέλος του συνεργείου; Πρόκειται για μια φρικτή τραγωδία», δήλωσε ο ηθοποιός, Τζο Μανγκανιέλο, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την Χάτσινς στην ταινία δράσης του 2020 «Archenemy».

Οι αστυνομικές Αρχές εξακολουθούν να ερευνούν αν πρόκειται για ατύχημα. Εκπρόσωποι του Μπόλντουιν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για να σχολιάσουν. Ο 63χρονος ηθοποιός είναι «συντετριμμένος» και έκλαιγε καθώς μιλούσε στο τηλέφωνο έξω από το γραφείο του σερίφη στη Σάντα Φε. Η παραγωγή της ταινίας διακόπηκε «για αδιευκρίνιστη χρονική περίοδο», σύμφωνα με πολλά ειδησεογραφικά μέσα που επικαλούνται την εταιρεία παραγωγής Rust Movie Productions LLC.

Actor Alec Baldwin fatally shot one person and injured another in what seem to be an accident on the set of his new movie involving a prop gun.

Production has been halted due to the ongoing investigation but authorities say no charges have been filed#alecbaldwin #DallasDistrict pic.twitter.com/b4fSpbfTA3 — Dallas District (@dallasdistrict1) October 22, 2021

Το ατύχημα επανέφερε τον διάλογο για το αν συγκεκριμένοι τύποι όπλων με άσφαιρα θα πρέπει να απαγορευτούν. Τον Μάρτιο του 1993, ο 27χρονος ηθοποιός Μπράντον Λι, ο γιος του αστέρα των ταινιών πολεμικών τεχνών Μπρους Λι, σκοτώθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια του γυρίσματος της ταινίας The Crow. Το όπλο είχε γεμιστεί με άσφαιρα, αλλά η νεκροτομή έδειξε πως ο ηθοποιός χτυπήθηκε από σφαίρα 0,44 μπλοκαρισμένη μέσα στην κάννη που βλήθηκε όταν συμπρωταγωνιστής τράβηξε τη σκανδάλη, χτυπώντας τον στην κοιλιακή χώρα. Η έρευνα που διενεργήθηκε κατέληξε στο ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία από «αμέλεια».

Όλα έγιναν στο Bonanza Creek Ranch, έναν δημοφιλή τόπο γυρισμάτων στο Νέο Μεξικό. Για το τραγικό περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα. Ωστόσο ακόμη δεν έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος του Άλεκ Μπάλντγουιν. Η ταινία Rust είναι γουέστερν και ο Άλεκ Μπάλντγουιν παίζει τον Rust, έναν παράνομο, του οποίου ο 13χρονος εγγονός έχει καταδικαστεί για φόνο.

Η εφημερίδα Santa Fe New Mexican ανέφερε ότι ο Άλεκ Μπάλντγουιν εθεάθη έξω από το γραφείο του σερίφη, στο Νέο Μεξικό, να κλαίει για τα όσα έχουν συμβεί.

Αλεκ Μπάλντουιν: Ποια ήταν η Χαλίνα Χάτσινς

Γεννημένη στην Ουκρανία το 1979, η Χαλίνα Χάτσινς μεγάλωσε σε μια σοβιετική στρατιωτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο. Σπούδασε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου και αποφοίτησε με πτυχίο στη διεθνή δημοσιογραφία. Στα πρώτα βήματα της καριέρας της, είχε εργαστεί ως ερευνήτρια δημοσιογράφος για βρετανικές παραγωγές ντοκιμαντέρ στην Ανατολική Ευρώπη.

Εμπνευσμένη από κινηματογραφιστές όπως ο Κρίστοφερ Ντόιλ και ο Σεργκέι Ουρουσέφσκι, αποφάσισε να επικεντρωθεί στη δημιουργία ταινιών και μετακόμισε στο Λος Άντζελες, δουλεύοντας πρώτα ως βοηθός παραγωγής και ηλεκτρολόγος σε μια σειρά κινηματογραφικών παραγωγών. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε να γυρίζει κάποιες δικές της ταινίες μικρού μήκους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Μετά από σύσταση του βραβευμένου με Emmy κινηματογραφιστή, Ρόμπερτ Πράιμς, η Χάτσινς έγινε δεκτή στο Ωδείο του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου το 2013, όπου παρακολούθησε το πρόγραμμα παραγωγής ταινιών. Από το πρόγραμμα αυτό αποφοίτησε δύο χρόνια αργότερα. Η ταινία που γύρισε για την πτυχιακή της εργασία, με τίτλο Hidden , σε συνεργασία με έναν συμφοιτητή της, προβλήθηκε στο Camerimage, ένα σημαντικό ευρωπαϊκό φεστιβάλ αφιερωμένο στην κινηματογραφία.

Το 2018, ήταν μία από τις οκτώ γυναίκες κινηματογραφίστριες που επιλέχθηκαν για το εργαστήρι Κινηματογραφίας της 21st Century Fox και ένα χρόνο αργότερα επιλέχθηκε ως ένα από τα «Ανερχόμενα Αστέρια» του περιοδικού American Cinematographer.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Η Χαλίνα Χάτσινς είχε συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Άνταμ Ίτζιπτ Μόρτιμερ στην indie υπερηρωική ταινία μυστηρίου-θρίλερ Archenemy , που κυκλοφόρησε το 2020. Με πρωταγωνιστή τον Joe Manganiello, η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Beyond Fest 2020 και συμμετείχε στο διαγωνιστικό του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sitges, λαμβάνοντας υποψηφιότητα για την καλύτερη ταινία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Halyna Hutchins (@halynahutchins)

Η Χάτσινς είχε εργαστεί έκτοτε σε αρκετές ταινίες μεγάλου μήκους ως διευθύντρια φωτογραφίας. Μερικές από αυτές ήταν το αστυνομικό δράμα Blindfire (2020), οι ταινίες τρόμου Darlin’ (2019) και The Mad Hatter (2021) και η δραματική κομεντί To the New Girl (2020). Στην τηλεόραση, εργάστηκε στην πρωτότυπη σειρά A Luv Tale: The Series.

Μετά την ανακοίνωση του τραγικού συμβάντος, ο σκηνοθέτης του Archenemy, Άνταμ Ίτζιπτ Μόρτιμερ έγραψε στο Twitter: «Είμαι τόσο λυπημένος που χάσαμε τη Χαλίνα. Και τόσο εξοργισμένος που κάτι τέτοιο μπόρεσε να συμβεί σε ένα κινηματογραφικό πλατό. Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο, απόλυτα αφοσιωμένο στην τέχνη και στον κινηματογράφο».

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0 — Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021

Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου (AFI), όπου είχε σπουδάσει η κινηματογραφίστρια, σχολίασε επίσης το συμβάν στο Twitter, γράφοντας:

«Όπως συμβαίνει και στον κινηματογράφο, οι λέξεις δεν μπορούν να αποτυπώσουν το βάθος της θλίψης που νιώθουμε για τον χαμό της Χαλίνα. Στο AFI δεσμευόμαστε ότι η μνήμη της θα διατηρηθεί ζωντανή, από όλους όσους προσπαθούν να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα, μέσα από καλοειπωμένες κινηματογραφικές ιστορίες».

Η τραγωδία επαναλήφθηκε στο Χόλυγουντ – Πώς σκοτώθηκε ο γιος του Μπρους Λι στο «The Crow»

Το δυστύχημα που σημειώθηκε στα γυρίσματα της ταινίας Rust, όταν το όπλο που χρησιμοποιούσε ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν εκπυρσοκρότησε και σκότωσε τη 42χρονη Χαλίνα Χάτσινς θύμισε άλλο ένα τραγικό γεγονός.

Συγκεκριμένα το 1993 άφηνε την τελευταία του πνοή ο γιος του Μπρους Λι, Μπράντον Λι σε ηλικία 28 ετών που πρωταγωνιστούσε στην ταινία The Crow.

Σε μία από τις τελευταίες σκηνές που γύριζαν ο ηθοποιός που έπαιζε τον «κακό» πυροβόλησε τον Μπράντον στην κοιλιά. Για κάποια λεπτά δεν είχαν καταλάβει ότι τραυματίστηκε στα αλήθεια, όμως στην πορεία που είδαν ότι αιμορραγούσε τον μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.

Από τις έρευνες των αρχών διαπιστώθηκε ότι στην κάννη του όπλου είχε σφηνωθεί ένα άδειο φυσίγγι από προηγούμενο πυροβολισμό, έτσι όταν πυροβόλησε ο ηθοποιός τον Μπράντον, απελευθερώθηκε και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Η αδερφή του Μπράντον Λι, Σάνον, μετά το περιστατικό στο σετ του Rust, έγραψε στο Twitter: «Η καρδιά μας είναι με την οικογένεια της Χαλίνα Χάτσινς και στον Τζόελ Σόουζα, καθώς και σε όσους εμπλέκονται στο περιστατικό στο Rust. Κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να σκοτωθεί από όπλο σε γυρίσματα ταινίας. Τελεία».

