Η 42χρονη κινηματογραφίστρια Χαλίνα Χάτσινς έχασε τη ζωή της απρόοπτα, όταν ένα όπλο που χρησιμοποιούσε ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν σε γύρισμα ταινίας εκπυρσοκρότησε, σκοτώνοντας τη γυναίκα και τραυματίζοντας τον σκηνοθέτη της ταινίας.

Αμέσως, η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ ο σκηνοθέτης της ταινίας, Joel Souza, νοσηλεύεται τραυματισμένος.

Όλα έγιναν στο Bonanza Creek Ranch, έναν δημοφιλή τόπο γυρισμάτων στο Νέο Μεξικό. Για το τραγικό περιστατικό έχει ξεκινήσει έρευνα. Ωστόσο ακόμη δεν έχουν ασκηθεί διώξεις σε βάρος του Άλεκ Μπάλντγουιν. Η ταινία Rust είναι γουέστερν και ο Άλεκ Μπάλντγουιν παίζει τον Rust, έναν παράνομο, του οποίου ο 13χρονος εγγονός έχει καταδικαστεί για φόνο.

Η εφημερίδα Santa Fe New Mexican ανέφερε ότι ο Άλεκ Μπάλντγουιν εθεάθη έξω από το γραφείο του σερίφη, στο Νέο Μεξικό, να κλαίει για τα όσα έχουν συμβεί.

Γεννημένη στην Ουκρανία το 1979, η Χαλίνα Χάτσινς μεγάλωσε σε μια σοβιετική στρατιωτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο. Σπούδασε στο Εθνικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου και αποφοίτησε με πτυχίο στη διεθνή δημοσιογραφία. Στα πρώτα βήματα της καριέρας της, είχε εργαστεί ως ερευνήτρια δημοσιογράφος για βρετανικές παραγωγές ντοκιμαντέρ στην Ανατολική Ευρώπη.

Εμπνευσμένη από κινηματογραφιστές όπως ο Κρίστοφερ Ντόιλ και ο Σεργκέι Ουρουσέφσκι, αποφάσισε να επικεντρωθεί στη δημιουργία ταινιών και μετακόμισε στο Λος Άντζελες, δουλεύοντας πρώτα ως βοηθός παραγωγής και ηλεκτρολόγος σε μια σειρά κινηματογραφικών παραγωγών. Την ίδια περίοδο ξεκίνησε να γυρίζει κάποιες δικές της ταινίες μικρού μήκους.

Μετά από σύσταση του βραβευμένου με Emmy κινηματογραφιστή, Ρόμπερτ Πράιμς, η Χάτσινς έγινε δεκτή στο Ωδείο του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου το 2013, όπου παρακολούθησε το πρόγραμμα παραγωγής ταινιών. Από το πρόγραμμα αυτό αποφοίτησε δύο χρόνια αργότερα. Η ταινία που γύρισε για την πτυχιακή της εργασία, με τίτλο Hidden , σε συνεργασία με έναν συμφοιτητή της, προβλήθηκε στο Camerimage, ένα σημαντικό ευρωπαϊκό φεστιβάλ αφιερωμένο στην κινηματογραφία.

Το 2018, ήταν μία από τις οκτώ γυναίκες κινηματογραφίστριες που επιλέχθηκαν για το εργαστήρι Κινηματογραφίας της 21st Century Fox και ένα χρόνο αργότερα επιλέχθηκε ως ένα από τα «Ανερχόμενα Αστέρια» του περιοδικού American Cinematographer.

Η Χαλίνα Χάτσινς είχε συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Άνταμ Ίτζιπτ Μόρτιμερ στην indie υπερηρωική ταινία μυστηρίου-θρίλερ Archenemy , που κυκλοφόρησε το 2020. Με πρωταγωνιστή τον Joe Manganiello, η ταινία έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ Beyond Fest 2020 και συμμετείχε στο διαγωνιστικό του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sitges, λαμβάνοντας υποψηφιότητα για την καλύτερη ταινία.

Η Χάτσινς είχε εργαστεί έκτοτε σε αρκετές ταινίες μεγάλου μήκους ως διευθύντρια φωτογραφίας. Μερικές από αυτές ήταν το αστυνομικό δράμα Blindfire (2020), οι ταινίες τρόμου Darlin’ (2019) και The Mad Hatter (2021) και η δραματική κομεντί To the New Girl (2020). Στην τηλεόραση, εργάστηκε στην πρωτότυπη σειρά A Luv Tale: The Series.

Μετά την ανακοίνωση του τραγικού συμβάντος, ο σκηνοθέτης του Archenemy, Άνταμ Ίτζιπτ Μόρτιμερ έγραψε στο Twitter: «Είμαι τόσο λυπημένος που χάσαμε τη Χαλίνα. Και τόσο εξοργισμένος που κάτι τέτοιο μπόρεσε να συμβεί σε ένα κινηματογραφικό πλατό. Ήταν ένα λαμπρό ταλέντο, απόλυτα αφοσιωμένο στην τέχνη και στον κινηματογράφο».

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0

— Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021