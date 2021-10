Newsroom eleftherostypos.gr

Squid Game: Η νέα σειρά του Netflix έχει κατακτήσει τον κόσμο από τότε που κυκλοφόρησε. Μέσα σε λίγες μόνο μέρες, η κορεάτικη σειρά κατάφερε viral και σπάει ταμεία, με αποτέλεσμα να θέτει υποψηφιότητα για να γίνει η δημοφιλέστερη σειρά όλων των εποχών.

Το δυστοπικό δράμα, το οποίο έκανε πρεμιέρα τον Σεπτέμβριο στο Netflix, παρουσιάζει μια ομάδα ανθρώπων που στρατολογήθηκαν από έναν μυστηριώδη οργανισμό για να ανταγωνιστούν σε παιχνίδια ζωής ή θανάτου. To «Squid Game» όμως περιλαμβάνει και πολλές σκηνές βίας, γεγονός που δεν την κάνει μια σειρά κατάλληλη για παιδιά.

Η σειρά έχει κερδίσει και πολλούς μικρούς fan, οι οποίοι μάλιστα πάνε στο σχολείο και ζητάνε από τους εκπαιδευτικούς να παίξουν κάποια από τα παιχνίδια που περιλαμβάνονται στα επεισόδια του «Squid Game». Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα υποβάλλονται και σε δοκιμασίες μόνοι τους.

Schools warn parents not to let children watch Squid Game https://t.co/2I2TWbZ2V0

— Daily Mail Online (@MailOnline) October 9, 2021