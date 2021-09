Τζέιμς Μποντ: Τίτλοι τέλους για τον Ντάνιελ Κρεγκ

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Ο Ντάνιελ Κρεγκ πήρε το «χρίσμα» για να ενσαρκώσει τον Τζέιμς Μποντ το 2005 και η επιλογή των παραγωγών στο πρόσωπό του ξένισε πάρα πολλούς. Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός ούτε εκτυφλωτικά κομψός όπως οι προκάτοχοί του. Αντιθέτως, είναι πιο μυώδης και το ψυχρό βλέμμα του δεν είχε προηγούμενο ανάμεσα στους ηθοποιούς που φόρεσαν στο παρελθόν το κοστούμι του πράκτορα. Ο Κρεγκ, μαζί με τους σεναριογράφους και τους παραγωγούς, φυσικά, πήρε το ρίσκο να δώσει ρεαλισμό και ωμότητα στον ήρωά του και εκ του αποτελέσματος δικαιώθηκε. Η εμπορική επιτυχία των ταινιών με τον Ντάνιελ Κρεγκ στον πρωταγωνιστικό ρόλο αυξήθηκε σταθερά ήδη από την πρώτη του εμφάνιση ως πράκτορα 007 στο «Casino Royale», με αποκορύφωμα την τρίτη του ταινία ως Μποντ, το «Skyfall», που ξεπέρασε το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις και παραμένει έως σήμερα η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της σειράς.

«Casino Royale» (2006)

Η στροφή που δοκίμασε η παραγωγή στο προφίλ του Μποντ με τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο έγινε άμεσα αισθητή από την πρώτη εμφάνιση του Βρετανού πρωταγωνιστή στο «Casino Royale» το 2006. Η ταινία απέφυγε τα κλισέ των προηγούμενων δεκαετιών που προκαλούσαν περισσότερο αδιαφορία και ειρωνεία παρά θαυμασμό και έβαλε στο επίκεντρο τη ρεαλιστική, κλασική δράση που βλέπει κανείς στις ταινίες του Μποντ. Η διαφορά με το παρελθόν είναι ότι αυτή η δράση πλέον ήρθε σε αντιστοιχία με τον 21ο αιώνα, μακριά από τις παρωχημένες και παλιομοδίτικες αντιλήψεις που επικρατούσαν έως τότε στη σειρά.

Στο «Casino Royale» ο Μποντ προσπαθεί να αποτρέψει έναν τραπεζίτη από το να χρηματοδοτήσει τρομοκρατικές ενέργειες και το σενάριο μας οδηγεί σε μια παρτίδα πόκερ στο Μαυροβούνιο, όπου ο Μποντ δηλητηριάζεται και βασανίζεται προτού, φυσικά, ολοκληρώσει την αποστολή του. Η σκηνή με την έξοδό του από τη θάλασσα με γαλάζιο μαγιό εντυπωσίασε και συζητήθηκε, ενώ θεωρήθηκε ως απάντηση στις γνώριμες αντίστοιχες σκηνές της σειράς με τις πανέμορφες γυναίκες που έβγαιναν από το νερό «για τα μάτια μας μόνο», όπως κι αν μεταφράζεται αυτό. Ο Μποντ δεν δίστασε, μάλιστα, να μπει στο ντους με το κοστούμι του συντετριμμένος, για να σταθεί στο πλάι της Βέσπερ Λιντ. Σκηνή που αντίστοιχή της δεν είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν στις ταινίες της σειράς.

«Quantum of Solace» (2008)

Η δεύτερη ταινία του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ, το «Quantum of Solace» του 2008, θεωρείται η πιο βίαιη ολόκληρης της σειράς, ενώ παράλληλα είναι και η πιο σύντομη, καθώς ολοκληρώνεται στα 106 λεπτά. Η καινοτομία εδώ έχει να κάνει με την είσοδο στη δράση και την πλοκή της περιπέτειας του Τζέιμς Μποντ της έννοιας της εγκληματικής οργάνωσης. Η Quantum είναι μια μυστική οργάνωση «που βρίσκεται παντού». Σχέδιό της εδώ είναι να ανατρέψει την κυβέρνηση της Βολιβίας για να αποκτήσει τον έλεγχο των υδάτινων πόρων. Για να το αποτρέψει αυτό, ο Μποντ ταξιδεύει από την Ιταλία στην Αυστρία και από εκεί στη Λα Παζ και τη Ρωσία. Ομως, πρωταρχικός του στόχος είναι η εκδίκηση για τον χαμό της συντρόφου του, Βέσπερ Λιντ, στο φινάλε της προηγούμενης ταινίας, «Casino Royale».

«Skyfall» (2012)

Στο «Skyfall» του 2012 η παραγωγή ανέθεσε τη σκηνοθεσία στον Σαμ Μέντες, ενώ του έδωσε το «πράσινο φως» και στην επόμενη περιπέτεια έπειτα από τρία χρόνια, το «Spectre». Ο Μέντες επανέφερε πρόσωπα του περιβάλλοντος του Μποντ από προηγούμενες ταινίες, ο Q και η Moneypenny, ενώ παρουσίασε τον Μποντ λίγο πιο τρωτό και ευάλωτο από τις δύο προηγούμενες ιστορίες. Ομως, η μεγαλύτερη ίσως συνεισφορά του Βρετανού σκηνοθέτη στη σειρά ήταν η σκιαγράφηση του κακού της υπόθεσης, του πρώην πράκτορα της MI6, Ραούλ Σίλβα, ο οποίος είχε στην κατοχή του έναν σκληρό δίσκο με τα ονόματα όλων των μυστικών πρακτόρων και στόχος του ήταν να δολοφονήσει την επικεφαλής της MI6, Μ. Και ο πλέον κατάλληλος για αυτόν τον ρόλο ήταν, ασφαλώς, ο Χαβιέ Μπαρδέμ. Το «Skyfall» είχε προταθεί για έξι Οσκαρ και βραβεύθηκε με δύο, για το καλύτερο τραγούδι, το ομώνυμο που ερμηνεύει η Adele, και το μοντάζ ήχου. Ξεπερνώντας το 1 δισ. δολάρια σε εισπράξεις ήταν η δεύτερη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς παγκοσμίως, η πιο εμπορική ταινία της χρονιάς στη Μεγάλη Βρετανία και η έβδομη πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών.

«Spectre» (2015)

Τρία χρόνια μετά τη μεγάλη επιτυχία του «Skyfall» ακολούθησε το «Spectre», πάλι σε σκηνοθεσία Σαμ Μέντες. Το νέο πλαίσιο στο οποίο λειτουργούσε ο Τζέιμς Μποντ είχε πλέον γίνει συνείδηση σε όλους και οι δημιουργοί αυτής της ταινίας έστρεψαν το βλέμμα τους στο παρελθόν της σειράς. Σταμάτησαν την αναζήτηση στο 1971 και την ταινία «Τα διαμάντια είναι παντοτινά», όπου έκανε την εμφάνισή του για τελευταία σειρά ο Μπλόφιλντ, ένας από τους πιο εμβληματικούς κακούς των ταινιών του πράκτορα. Οταν φτάνει η στιγμή για την τελική αναμέτρησή του με τον Μποντ, είναι σαν όλες οι προηγούμενες περιπέτειες του 007 να σμίγουν σε μία, το «Spectre». Σε αυτήν την ταινία είδαμε την είσοδο νέων προσώπων, όπως της Μόνικα Μπελούτσι, του Ντέιβ Μπατίστα και της Λέα Σεϊντού, η οποία εμφανίζεται και στην ταινία που αναμένουμε, το «No time to die». Αν και το «Spectre» δεν κατάφερε να ξεπεράσει την εμπορική επιτυχία του «Skyfall», επαινέθηκε από την κριτική και απέσπασε Οσκαρ και Χρυσή Σφαίρα για το τραγούδι «Writing’s on the wall», που ερμηνεύει ο Σαμ Σμιθ. Ηταν η πιο ακριβή παραγωγή στη σειρά των ταινιών του 007, με το κόστος να φτάνει τα 300 εκατ. δολάρια.

«No time to die»

Όλοι είδαμε πριν από λίγες μέρες το βίντεο όπου ο Ντάνιελ Κρεγκ αποχαιρέτησε τους συνεργάτες της τελευταίας ταινίας του στη σειρά. Συγκινημένος, με δάκρυα στα μάτια, δήλωσε ευγνώμων και ότι, παρά τα όσα ακούστηκαν κατά καιρούς, απόλαυσε κάθε στιγμή που βρέθηκε στο πλατό για τις πέντε ταινίες που γύρισε ως Τζέιμς Μποντ. Σύντομα, όταν θα καταλαγιάσει ο θόρυβος και γίνει ο απολογισμός για το «No time to die», την τελευταία εμφάνιση του Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του πράκτορα, η παραγωγή θα ξεκινήσει την επίπονη διαδικασία της αντικατάστασής του. Θα είναι σαφώς μια πολύ δύσκολη αποστολή, καθώς με τον Κρεγκ ως πράκτορα 007 η σειρά απέκτησε ένα διαφορετικό προφίλ, πιο σύγχρονο, πιο ρεαλιστικό και πιο κοντά στην αντίληψη που έχουμε για τις ταινίες δράσης και κατασκοπείας στις μέρες μας, ενώ παράλληλα άνθησε εμπορικά και έσπασε ρεκόρ.

Γιατί ο επόμενος 007 δεν θα είναι γυναίκα

Ο Ντάνιελ Κρεγκ σε πρόσφατες δηλώσεις του τόνισε ότι ο Τζέιμς Μποντ δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι γυναίκα, όπως ακούστηκε κάποια στιγμή στο παρελθόν. «Η απάντηση είναι απλή. Θα έπρεπε να υπάρχουν καλύτεροι ρόλοι για γυναίκες και για μη λευκούς ηθοποιούς. Γιατί να κληθεί μια γυναίκα να ενσαρκώσει τον Μποντ, όταν θα έπρεπε να υπάρχει ένας ρόλος τόσο καλός όσο ο δικός του για γυναίκα;». Την ίδια άποψη εξέφρασε πρόσφατα και η παραγωγός των ταινιών, Μπάρμπαρα Μπρόκολι. «Ο Μποντ είναι ανδρικός ρόλος. Γράφτηκε για άνδρα ηθοποιό και νομίζω ότι έτσι θα παραμείνει. Και αυτό είναι το σωστό. Δεν χρειάζεται να μετατρέψουμε τους ανδρικούς ρόλους σε γυναικείους. Ας γράψουμε περισσότερους ρόλους για γυναίκες και ας προσαρμόσουμε τις ιστορίες σε γυναικείους χαρακτήρες», επισήμανε. Βέβαια, στο «No time to die» ο Μποντ έχει αποσυρθεί από τη δράση στην Τζαμάικα και πράκτορας 007 πλέον είναι μια γυναίκα που την ενσαρκώνει η Λασάνα Λιντς. Αυτό, βέβαια, συμβαίνει για λίγο, μέχρι ο Μποντ να αποφασίσει να επανέλθει στο προσκήνιο του κόσμου των μυστικών υπηρεσιών.

Οι υποψήφιοι αντικαταστάτες του Ντάνιελ Κρεγκ στον επίμαχο ρόλο είναι πολλοί και τα στοιχήματα πέφτουν με αμείωτη ένταση.

Από τον 31χρονο Ντεβ Πατέλ (φωτό 1), που βρίσκεται πλέον σε ανοδική πορεία στη Μεγάλη Βρετανία, μέχρι τον Rege–Jean Page (φωτό 2), τον πρωταγωνιστή της σειράς του Netflix, «Bridgerton», που έκανε τεράστια αίσθηση κατευθείαν από την πρεμιέρα, και από τον Ρόμπερτ Πάτινσον (φωτό 3) μέχρι τον «Spiderman», Τομ Χόλαντ (φωτό 4), τον Τομ Χάρντι (φωτό 5) του «Venom» και τους… επικρατέστερους έως τώρα Τζέιμς Νόρτον (φωτό 6) και Σαμ Χιούγκαν (φωτό 7), οι υποψήφιοι είναι αμέτρητοι. Αυτό είναι ένα «σίριαλ» που αναμένεται να μας απασχολεί συχνά μέχρι η παραγωγή να αποφασίσει να ξαναρίξει τον πιο ανθεκτικό πράκτορα της μεγάλης οθόνης στην αρένα του box office.

