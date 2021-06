Newsroom eleftherostypos.gr

Μετά την επανένωσή τους για το επετειακό επεισόδιο που κυκλοφόρησε τον Μάιο, τα «Φιλαράκια» συναντήθηκαν ξανά με τον παρουσιαστή του επεισοδίου, Τζέιμς Κόρντεν και τραγούδησαν μαζί το κομμάτι των τίτλων της θρυλικής σειράς.

Ο τηλεπαρουσιαστής του βραδινού σόου «The Late Late Show» κυκλοφόρησε ένα 11λεπτο κλιπάκι, στο οποίο ο ίδιος μαζεύει στο αυτοκίνητό του τα 5 «φιλαράκια» που του κάνουν ωτοστόπ.

Μόλις και οι 5 πρωταγωνιστές συγκεντρωθούν στο αμάξι, ο Κόρντεν ανοίγει τα ηχεία του οχήματος, στα οποία παίζει το τραγούδι των τίτλων της σειράς, η ποπ-ροκ επιτυχία «I’ll be there for you», από το συγκρότημα «The Rembrandts». Οι ηθοποιοί ενθουσιάζονται και αρχίζουν όλοι μαζί να συνοδεύουν με τις φωνές τους την μπάντα, με την λάμψη και τη χαρά στα πρόσωπά τους να θυμίζει την πρώτη φορά που χόρεψαν όλοι μαζί το τραγούδι: Στα ξεκινήματα της σειράς, το μακρινό πλέον 1994…

Απ’ ό,τι φαίνεται, οι ορεξάτοι ηθοποιοί δε χάνουν την ευκαιρία να θυμηθούν τα πιο δυνατά στιγμιότυπα, αλλά και τις μεγάλες…μουσικές επιτυχίες της σειράς όπου πρωταγωνίστησαν. Στο επετειακό επεισόδιο που κυκλοφόρησε τον Μάιο, η ηθοποιός Λίζα Κούντροου, που ερμήνευσε στα «Φιλαράκια» τη Φοίβη, επανεκτέλεσε το…σουξέ της Φοίβης, «Smelly Cat» («βρωμερή γάτα»), συνοδεία της Lady Gaga και μιας χορωδίας:

