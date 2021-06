Ιούνιος με «μπαράζ» πολυαναμενόμενων σειρών στην COSMOTE TV

Newsroom eleftherostypos.gr

Στις πρεμιέρες του μήνα συμπεριλαμβάνεται το αστυνομικό θρίλερ του BBC, Time, πορτρέτο του σημερινού βρετανικού σωφρονιστικού συστήματος με τον Σον Μπιν των Game of Thrones και Lord of the Rings, η επιστροφή του υποψήφιου για Emmy The Good Fight με την Κριστίν Μπαράνσκι (Mamma Mia, The Good Wife), καθώς και η 5η και τελευταία σεζόν της σειράς-ύμνου στη γυναικεία χειραφέτηση, The Bold Type, που θα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV.

Στην COSMOTE TV έρχεται και η σειρά The Republic of Sarah, η οποία αποτελεί το νέο τηλεοπτικό βήμα του σεναριογράφου της επιτυχημένης σειράς Elementary, Τζέφρι Πολ Κινγκ, η σειρά φαντασίας Anna από τους παραγωγούς του The Young Pope και το βραβευμένο Killing Eve με τη Σάντρα Ο του Grey’s Anatomy. H COSMOTE TV υποδέχεται, επίσης, την 3η σεζόν του πολιτικού δράματος Designated Survivor με τον Κίφερ Σάδερλαντ και τους νέους κύκλους επεισοδίων των σειρών The Heart Guy, Motherland: Fort Salem και In The Dark.

Προορισμός για όλους τους τίτλους του μήνα είναι τα COSMOTE SERIES HD και COSMOTE SERIES MARATHON HD. Αμέσως μετά την πρεμιέρα τους στα κανάλια, κάθε νέο επεισόδιο των σειρών θα είναι διαθέσιμο μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Το COSMOTE TV PLUS αποτελεί προορισμό για περισσότερες από 170 σειρές και πάνω από 290 ολοκληρωμένους κύκλους σειρών.

Οι πρεμιέρες του COSMOTE SERIES HD

Time – Νέα μίνι σειρά 3 επεισοδίων

Ο Μαρκ Χέμπντεν (Σον Μπιν) είναι δάσκαλος, σύζυγος και πατέρας, ο οποίος σκοτώνει κατά λάθος έναν άνθρωπο. Καταδικασμένος σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, πρέπει να μάθει πολύ γρήγορα να επιβιώνει στο εχθρικό περιβάλλον της φυλακής, όπου και το παραμικρό λάθος δεν συγχωρείται. Από την άλλη, ο Έρικ Ράιντ (Στίβεν Γκράχαμ – Snatch, Broadwalk Empire, Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales) είναι ένας συμπονετικός σωφρονιστικός υπάλληλος που κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να προστατεύει όσους βρίσκονται κάτω από τη φύλαξή του. Αυτή η «αδυναμία» δεν μένει απαρατήρητη από τον πιο επικίνδυνο εγκληματία της φυλακής. Το γεγονός αυτό, φέρνει τον Έρικ σε οριακό σημείο, όταν θα χρειαστεί να διαλέξει ανάμεσα στις αξίες του και την προστασία της ίδιας του της οικογένειας. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά τη Μ. Βρετανία τη Δευτέρα 7/6 στις 23.00.

The Heart Guy – 5η σεζόν

Η αυστραλιανή σειρά επιστρέφει με τον πάλαι ποτέ μεγαλογιατρό, Χιού Νάιτ σε νέες περιπέτειες στη μικρή επαρχιακή πόλη, όπου είναι αναγκασμένος να ζει και εργάζεται λόγω ενός τραγικού λάθους που του στέρησε την άδειά του ως Γενικός Ιατρός στο Σίδνεϊ. Στον νέο κύκλο επεισοδίων, η ζωή του μοιάζει εξίσου χαοτική με τη ζωή που είχε στην 1η σεζόν της σειράς. Η πρώην σύντροφός του, που τον χώρισε για να παντρευτεί τον μικρό του αδερφό, τελικά παίρνει διαζύγιο και προχωρά σε νέα σχέση. Από την άλλη, ο ίδιος ο Χιού δεν μπορεί να κάνει τη σχέση του με την Πέννυ να λειτουργήσει ( Τετάρτη 9/6, 22.00 ). Οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς είναι διαθέσιμοι στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

The Republic Of Sarah – Νέα σειρά

Η βουκολική ηρεμία που κυριαρχεί στην αμερικανική κωμόπολη Γκρέιλοκ του Νιου Χαμσάιρ διαταράσσεται όταν οι κάτοικοι ανακαλύπτουν ένα γιγάντιο κοίτασμα από ένα πολύτιμο ορυκτό που χρησιμοποιείται στον τεχνολογικό τομέα. Τότε, μία εταιρεία εξόρυξης μετάλλων βάζει στόχο να το αποκτήσει, αδιαφορώντας για το αν για να τα καταφέρει θα πρέπει πρώτα να αφανίσει την πόλη από τον χάρτη. Εμπόδιο σε όλα αυτά μπαίνει η Σάρα, μια δασκάλα με επαναστατικό πνεύμα, που ξεκινά με τη βοήθεια των υπόλοιπων κατοίκων, αγώνα για να σώσει την πόλη από τα καταστροφικά σχέδια της εταιρείας, αλλά και του εκδικητικού αδερφού της, Ντάνι. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ, την Τρίτη 15/6 στις 22.00.

Motherland: Fort Salem – 2η σεζόν

Σε μια παράλληλη Αμερική του σήμερα, όπου οι μάγισσες υπάρχουν κι έχουν συνάψει ανακωχή με την κυβέρνηση εδώ και 300 χρόνια, τρεις νέες μάγισσες υποχρεούνται να γραφτούν στον αμερικάνικο στρατό σε ηλικία δεκαοκτώ χρόνων και να τον υπηρετούν δια βίου ενάντια σε κάθε πιθανό εχθρό. Η 2η σεζόν της σειράς θα κάνει πρεμιέρα 48 ώρες μετά τις ΗΠΑ την Πέμπτη 24/6 στις 22.00 . Την ίδια ημέρα, ο προηγούμενος κύκλος της σειράς θα είναι διαθέσιμος μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

In the Dark – 3η σεζόν

Αφού ολοκλήρωσε το μυστήριο της δολοφονίας του φίλου της, η πρωταγωνίστρια της ιστορίας, Μέρφι, μπλέκεται άθελά της με το εμπόριο ναρκωτικών και το ξέπλυμα χρήματος. Σύντομα η νεαρή κοπέλα έρχεται αντιμέτωπη με ακόμα μία πρόκληση, όταν ο Τζος συνθέτει τα κομμάτια του παζλ και ανακαλύπτει την εμπλοκή της σε αυτές τις υποθέσεις. Ο 3ος κύκλος του In the Dark θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ την Πέμπτη 24/6 στις 23.00 . Οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς είναι διαθέσιμοι στη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

The Good Fight – 5η σεζόν

Όταν η δικηγορική εταιρεία που διευθύνει χάνει δύο κορυφαίους δικηγόρους, η Νταϊάν Λόκχαρτ (Κριστίν Μπαράνσκι) μπαίνει σε σκέψεις γύρω από την επαγγελματική της ηθική. Παράλληλα, η συνεργάτιδά της, Μαρίσα και η εταιρεία μπλέκονται με έναν κάτοικο του Σικάγο (Μάντι Πατίνκιν – Homeland) που αποφασίζει να ανοίξει το δικό του δικαστήριο στην αποθήκη ενός φωτοτυπείου. Το The Good Fight φέρει την υπογραφή των Ρόμπερτ και Μισέλ Κινγκ, παραγωγών μεγάλων τηλεοπτικών επιτυχιών (The Good Wife, Evil, Your Honor). Η 5η σεζόν της σειράς θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ την Παρασκευή 25/6 στις 22.00 . Την ίδια ημέρα, οι 4 προηγούμενοι κύκλοι θα είναι διαθέσιμοι μέσα από τη δωρεάν, on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.

The Bold Type – 5η σεζόν (Φινάλε σειράς)

Με φόντο την πόλη της Νέας Υόρκης, οι τρεις κολλητές φίλες Τζέιν (Κέιτι Στίβενς), Κατ (Αΐσα Ντι) και Σάττον (Μέγκαν Φέιχι), προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που τους επιφυλάσσει η δουλειά τους στα γραφεία του μεγαλύτερου περιοδικού της Νέας Υόκης, Scarlet. Παράλληλα, προσπαθούν να βρουν ισορροπία ανάμεσα στην καριέρα και την προσωπική τους ζωή. Η σειρά είναι εμπνευσμένη από τη ζωή της αρχισυντάκτριας του θρυλικού περιοδικού “Cosmopolitan”, Τζοάνα Κόουλς ( Παρασκευή 25/6, 23.00 ).

Οι πρεμιέρες του COSMOΤΕ SERIES MARATHON HD

Anna– Νέα σειρά

Η 14χρονη Άννα αναγκάζεται να προστατέψει και να μεγαλώσει τον μικρότερο αδερφό της, στον απόηχο ενός φονικού ιού, που αφανίζει όλο τον πληθυσμό της Σικελίας, άνω των 14 ετών. Όταν ο αδερφός της πέφτει θύμα απαγωγής, η νεαρή κοπέλα επιδίδεται σε μια αγωνιώδη αναζήτηση σε ολόκληρο το νησί, έχοντας να παλέψει απέναντι σε μολυσμένα ζώα και παιδικές συμμορίες. Μοναδικά της όπλα σε αυτή την προσπάθεια, η εφευρετικότητά της και ένα βιβλίο με κανόνες επιβίωσης, κληρονομία από την αδικοχαμένη μητέρα της ( Σά ββατο 5/6, 18.00 ).

Designated Survivor – 3η σεζόν (Φινάλε σειράς)

Ο βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Κίφερ Σάδερλαντ (24) επιστρέφει στο ρόλο του πολιτικού γραμματέα Τομ Κέρκμαν, που αναγκάζεται εν μια νυκτί να γίνει Πρόεδρος των ΗΠΑ. Στην 3η σεζόν του Designated Survivor, με τη διαδικασία της επανεκλογής του να τρέχει με εντατικούς ρυθμούς, ένας μυστηριώδης ιός που στοχοποιεί Αφροαμερικανούς, κατακλύζει την Αμερική και οδηγεί στην δημιουργία επικίνδυνων θεωριών συνομωσίας ( Σάββατο 12/6, 20.00 ).

Killing Eve – Σεζόν 1 & 2

Ύστερα από τη δολοφονία ενός Ρώσου πολιτικού, η Ιβ, μία πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών (Σάντρα Ο) βάζει στόχο της ζωής της να πιάσει την κατά συρροή δολοφόνο Βιλανέλ, που θεωρείται η βασική ύποπτη. Καθώς η υπόθεση προχωρά, οι ζωές των δύο γυναικών συνδέονται μυστηριωδώς, ενώ αποκτούν μία κοινή εμμονή (Παρασκευή 25/6, 20.00 – 1ος κύκλος, Σάββατο 26/6, 20.00 – 2ος κύκλος).

Οι σειρές του COSMOTE SERIES MARATHON HD θα κάνουν πρεμιέρα με όλα τους τα επεισόδια back-to-back.

