Newsroom eleftherostypos.gr

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν οι τηλεθεατές τα τελευταία επεισόδια του δεύτερου κύκλου της σειράς Άγριες Μέλισσες. Το κοινό καθηλώνεται για να δει τις εξελίξεις στο Διαφάνι, αλλά και στις ζωές των ηρώων.

Οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών συγκινούν ιδιαίτερα, με το βράδυ της Τρίτης να γίνεται πανικός στο Twitter. Οι χρήστες του δημοφιλούς μέσου σχολίασαν το υποκριτικό ταλέντο της Έλλης Τρίγγου αλλά και σκηνές που αφήνουν ιστορία.

And the Oscar goes to…. #AgriesMelisses pic.twitter.com/ddg4QRzk6W

— Monkey D. Komi 🐵 (@PanosDotKom) June 1, 2021