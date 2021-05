Friends The Reunion: Επιστροφή με 18 guest stars – Τι ανακοίνωσε η HBO

Newsroom eleftherostypos.gr

Μια από τις πλέον αγαπημένες σειρές όλων των εποχών, «Τα Φιλαράκια», επιστρέφει στους τηλεοπτικούς μας δέκτες με το «Friends The Reunion».

Η HBO έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο teaser της πολυαναμενόμενης τηλεταινίας Friends The Reunion και οι φανατικοί της σειράς αναμένουν με ανυπομονησία την 27η Μαΐου, ημερομηνία προβολής του ξεχωριστού αυτού επεισοδίου.

«Τα Φιλαράκια» ολοκλήρωσαν την τηλεοπτική τους παρουσία πριν από 17 χρόνια, μετά από δέκα επιτυχημένες σεζόν και σήμερα επιστρέφουν για να κάνουν ξανά “χαμό”, έστω και με ένα μόλις επεισόδιο.

Οι Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) και David Schwimmer (Ross) επιστρέφουν στην οθόνη με την HBO Max και το επεισόδιο «The One With The Reunion» και το μόνο σίγουρο είναι πως θα φέρουν αναμνήσεις του παρελθόντος στους θαυμαστές της σειράς.

Από χθες που κυκλοφόρησε το teaser της σειράς Friends The Reunion όλοι ψάχνουν να μάθουν λεπτομέρειες για το τι θα περιέχει και ποιοι θα εμφανιστούν. Η απορία λύθηκε και όπως έκανε γνωστό το HBO οι guest stars θα είναι 18.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Friends (@friends)



