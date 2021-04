Newsroom eleftherostypos.gr

«Τα Φιλαράκια» θα εμφανιστούν για πρώτη φορά όλοι μαζί μετά από το 2004, στο πολυαναμενόμενο reunion της σειράς.

Τα γυρίσματα του πολυαναμενόμενου «Friends: The Reunion» ολοκληρώθηκαν και η παραγωγή το ανακοίνωσε δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στον επίσημο λογαριασμό της σειράς στο Instagram.

Matthew Perry quickly deletes a photo of him getting ready for the ‘Friends’ reunion special:

“Seconds before eating a makeup brush. Not to mention reuniting with my Friends.” pic.twitter.com/TA3njp3QHX

— Pop Crave (@PopCrave) April 10, 2021