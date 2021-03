Τέλος ο Πέπε Λε Πιου: Δεν θα συμμετάσχει ξανά σε ταινία της Warner Bros επειδή «προάγει την κουλτούρα του βιασμού»

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Πέπε Λε Πιου, ο διάσημος ερωτύλος ασβός των Looney Tunes, δεν θα εμφανιστεί στο σίκουελ του «Space Jam», καθώς θεωρήθηκε ότι «ενισχύει την κουλτούρα του βιασμού»!

Αμερικανικά ΜΜΕ επιβεβαιώνουν ότι ο Πέπε Λε Πιου, ο οποίος επί δεκαετίες εκδηλώνει επιθετικά τον έρωτα του στη γάτα Πενέλοπι, δεν θα συμπεριληφθεί στο «Space Jam: A New Legacy» -ένα μείγμα κινουμένων σχεδίων και live action- με πρωταγωνιστή τον σταρ του ΝΒΑ, ΛεΜπρόν Τζέιμς.

Το διάσημο κουνάβι δέχθηκε πρόσφατα τα πυρά ενός αρθρογράφου των New York Times, o οποίος κατηγόρησε στη στήλη του τον Πεπέ ότι συνέβαλε μέσα στα χρόνια στην ενίσχυση της «κουλτούρας του βιασμού».

Οι αντιδράσεις που προκάλεσε το άρθρο του Τσαρλς Μπλόου, τον έκαναν να δικαιολογήσει το σκεπτικό του με μια ανάρτηση στο Twitter, όπου παρέθεσε σε μορφή λίστας τα άκρως προβληματικά στοιχεία της συμπεριφοράς του μεφίτη, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και ένα κλιπ ως… αποδεικτικό στοιχείο.

«Οι δεξιοί μπλόγκερ μου θύμωσαν επειδή είπα ότι ο Πεπέ Λε Πιου συνέβαλε στην κουλτούρα βιασμού. Ας δούμε λοιπόν τι κάνει εδώ: 1. Αρπάζει/φιλάει ένα κορίτσι/μια άγνωστη, επανειλημμένα, χωρίς συναίνεση και παρά τη θέλησή της 2. Εκείνη δίνει μάχη για να του ξεφύγει αλλά εκείνος δεν την απελευθερώνει 3. Κλειδώνει την πόρτα για να την εμποδίσει να αποδράσει», γράφει ο Μπλόου, περιγράφοντας ουσιαστικά όσα εκτυλίσσονται στο βίντεο κινουμένων σχεδίων.

RW blogs are mad bc I said Pepe Le Pew added to rape culture. Let’s see.

1. He grabs/kisses a girl/stranger, repeatedly, w/o consent and against her will.

2. She struggles mightily to get away from him, but he won’t release her

3. He locks a door to prevent her from escaping. pic.twitter.com/CbLCldLwvR

— Charles M. Blow (@CharlesMBlow) March 6, 2021