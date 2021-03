Άγριες Μέλισσες: Ελένη και Λάμπρος στο γάμο της χρονιάς – Ο έρωτάς τους βραβεύτηκε από πανεπιστήμιο της Αγγλίας

Newsroom eleftherostypos.gr

Η πιο δυνατή στιγμή στις δύο σεζόν των Άγριων Μελισσών ήταν ο γάμος της Ελένης και του Λάμπρου, το βράδυ της Τρίτης. Οι τηλεθεατές περίμεναν πολλά επεισόδια για να δουν τον έρωτα των δύο ηρώων να επισφραγίζεται και, όπως ήταν αναμενόμενο, το Twitter πήρε φωτιά.

Οι λάτρεις της σειράς έκαναν τις Άγριες Μέλισσες trend και εμείς συγκεντρώσαμε μερικά από τα καλύτερα σχόλια!

Wedding of the year 👰‍♀️❤️ #AgriesMelisses pic.twitter.com/bYoHG3asgF

Cause you’re a sky full of stars

Cause you light up the path#AgriesMelisses #πρωταγωνιστοζευγαρο #εθνικοςγαμος pic.twitter.com/JyB6TWiCy4

— Virna_The_Dragon (@Virna_Dragon) March 2, 2021