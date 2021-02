Χρυσές σφαίρες είναι και… γυρίζουν: Τα φαβορί λίγο πριν από την απονομή [βίντεο]

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ [email protected]

Δεν είναι και ο πιο αξιόπιστος οδηγός για τα Οσκαρ και σχεδόν κάθε χρόνο την κάνουν την «πατάτα» τους κάπου στη λανθασμένη κατηγοριοποίηση των υποψηφιοτήτων ή στις απονομές που συνήθως αποδεικνύονται σχεδόν αναντίστοιχες με αυτές της Ακαδημίας.

Αλλωστε μιλάμε για ένα σώμα ψηφοφόρων 93 επαγγελματιών που ζουν και εργάζονται στο Λος Αντζελες και όχι για τα χιλιάδες μέλη της Ακαδημίας που ζουν το σινεμά «από μέσα».

Τη Δευτέρα τα ξημερώματα, λοιπόν, θα γνωρίζουμε τους νικητές των Χρυσών Σφαιρών αλλά και τις «φαρμακερές» ατάκες που θα ακουστούν από παρουσιαστές, βραβευμένους και μη.

Θα πάρουμε όμως και μικρή ιδέα για το ποιος μπορεί να έχει το προβάδισμα προς τη νύχτα της απονομής των Οσκαρ.

Τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας διεκδικούν τα «Mank», «Nomadland», «The father», «Promising young woman» και «Η δίκη των 7 του Σικάγο».

Εδώ τις περισσότερες πιθανότητες έχει το δικαστικό δράμα «Η δίκη των 7 του Σικάγο» του Ααρον Σόρκιν αν και το «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ μοιάζει ισχυρός αντίπαλος» του Ααρον Σόρκιν αν και το «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ μοιάζει ισχυρός αντίπαλος.

Πολλοί θα ήθελαν να δουν το «Nomadland» της Κλόι Ζάο με την Φράνσις ΜακΝτόρμαντ να παίρνει το μεγάλο βραβείο αλλά στις Χρυσές Σφαίρες είμαστε, οπότε μάλλον απίθανο.

Τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας κωμωδίας ή μιούζικαλ διεκδικούν το «Borat subsequent moviefilm», το «Hamilton», το «Music», το «Palm springs» και το «The prom». Αλλη μια ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί ο Σάσα Μπάρον Κοέν (Borat subsequent moviefilm) μάλλον ετοιμάζεται να «αρπάξει» αυτό το βραβείο.

Τη Χρυσή Σφαίρα σκηνοθεσίας διεκδικούν οι Κλόι Ζάο (Nomadland), Ντέιβιντ Φίντσερ (Mank), Ααρον Σόρκιν (Η δίκη των 7 του Σικάγο), Ρετζίνα Κινγκ (One night in Miami) και Εμεραλντ Φενέλ (Promising young woman).

H Κλόι Ζάο εδώ έχει τον πρώτο λόγο και το βραβείο θα της δώσει την απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται για το φίνις στα Οσκαρ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τρεις γυναίκες είναι υποψήφιες, ενώ μέχρι τώρα στην ιστορία των Χρυσών Σφαιρών μόλις πέντε έχουν πάρει υποψηφιότητα στο παρελθόν (Σοφία Κόπολα, Τζέιν Κάμπιον, Κάθριν Μπίγκελοου, Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, Αβα ΝτιΒερνέ).

Για το βραβείο α’ γυναικείας ερμηνείας στις δραματικές ταινίες οι υποψήφιες είναι οι Βαϊόλα Ντέιβις (Ma Rainey’s black bottom), Βανέσα Κίρμπι (Θραύσματα μιας γυναίκας), Φράνσις ΜακΝτόρμαντ (Nomadland), Κάρι Μάλιγκαν (Promising young woman) και Αντρα Ντέι (The United States Vs Billie Holiday) με την Κάρι Μάλιγκαν να φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση.

Αντίστοιχα στους άνδρες οι υποψήφιοι είναι οι Ριζ Αχμεντ (Sound of metal), Τσάντουικ Μπόσμαν (Ma Rainey’s black bottom), Αντονι Χόπκινς (The father), Γκάρι Ολντμαν (Mank), Ταχάρ Ραχίμ (Ο Μαυριτανός) με το βραβείο να πηγαίνει πιθανότατα στον Τσάντουικ Μπόσμαν για την τελευταία, σπουδαία ερμηνεία της ζωής του.

Τη Χρυσή Σφαίρα α’ γυνακείας ερμηνείας σε κωμωδία ή μιούζικαλ διεκδικούν οι Μαρία Μπακάλοβα (Borat subsequent moviefilm), Κέιτ Χάντσον (Music), Μισέλ Φάιφερ (French exit), Ρόζαμουντ Πάικ (I care a lot) και Ανια Τέιλορ-Τζόι (Emma) με τη Μαρία Μπακάλοβα και την Ρόζαμουντ Πάικ να οδηγούν αυτή την κούρσα.

Στην αντίστοιχη κατηγορία για τους άνδρες το προβάδισμα έχει ο Σάσα Μπάρον Κοέν (Borat subsequent moviefilm) και ο Ντεβ Πατέλ (Ο διαφορετικός κύριος Κόπερφιλντ). Η πεντάδα συμπληρώνεται από τους Τζέιμς Κόρντεν (The prom), Αντι Σάμπεργκ (Palm springs) και Λιν Μανουέλ Μιράντα (Hamilton).

Τη Χρυσή Σφαίρα β’ γυναικείας ερμηνείας διεκδικούν οι Ολίβια Κόλμαν (The father), Γκλεν Κλόουζ (Hillbilly elegy), Τζόντι Φόστερ (Ο Μαυριτανός), Αμάντα Σέιφριντ (Mank) και Ελενα Ζίνγκελ (News of the world), με την Αμάντα Σέιφριντ και την Ολίβια Κόλμαν να έχουν τις πιθανότητες με το μέρος τους.

Στις β’ ανδρικές ερμηνείες συναντάμε πάλι τον Σάσα Μπάρον Κοέν (Η δίκη των 7 του Σικάγο), τον Ντάνιελ Καλούγια (Judas and the Black Messiah), τον Τζάρνετ Λίτο (The little things), τον Μπιλ Μάρεϊ (On the rocks) και τον Λέσλι Οντομ τζ. (One night in Miami).

Και πάλι ο Σάσα Μπάρον Κοέν έχει σχεδόν αγκαλιάσει το βραβείο αλλά μην υποτιμάμε τη δυναμική του Ντάνιελ Καλούγια που στο «Judas and the Black Messiah» έχει μεγάλο ενδιαφέρον ως Μαύρος Πάνθηρας, Φρεντ Χάμπτον

