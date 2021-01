Ένα ακόμη prequel του «Game of Thrones» βρίσκεται στα σκαριά από το HBO

Newsroom eleftherostypos.gr

Ήδη από το 2017, το κανάλι HBO είχε ανακοινώσει την παραγωγή μίνι-σειρών που θα βασίζονται στην ευρύτερη μυθολογία του Game of Thrones και στα συμπληρωματικά βιβλία που έχει συγγράψει ο δημιουργός του, Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν.

Τώρα, πηγές αναφέρουν στο περιοδικό Variety ότι μια σειρά βασισμένη στο prequel του Game of Thrones με τίτλο «A Song of Dunk and Egg» βρίσκεται στα σκαριά.

Η σειρά βασίζεται στην αντίστοιχη τριλογία βιβλίων που κυκλοφόρησε μεταξύ των ετών 1998 και 2010, η οποία ακολουθεί την ιστορία του Σερ Ντάνκαν (Dunk) του Ψηλού και του Έγκον Ταργκέριεν (Egg), ο οποίος είναι ήδη γνωστός από την κύρια ιστορία του Game of Thrones.

Οι περιπέτειες που θα παρουσιαστούν στο prequel υποτίθεται πως λαμβάνουν χώρα 90 χρόνια πριν την ιστορία που παρουσιάστηκε στο Game of Thrones.

Το prequel αυτό θα αποτελέσει το δεύτερο που πρόκειται να γυριστεί σε σειρά από το HBO, αφού έχει ήδη ανακοινωθεί πως το 2022 θα κυκλοφορήσει το «A House of Dragon», που θα αφηγείται τα γεγονότα που οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο του οίκου των Ταργκέριεν όσο βασίλευαν στον μυθικό κόσμο του Westeros, που γνωρίσαμε στην πρώτη σειρά.

Όσον αφορά την ακριβή ημερομηνία κυκλοφορίας του δεύτερου prequel, τόσο το HBO όσο και ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν έχουν αρνηθεί μέχρι στιγμής να κάνουν κάποιο σχόλιο.

ΠΗΓΗ: New York Post

Ειδήσεις

