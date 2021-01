Indiewire: Oι καλύτερες ταινίες του 2020 – Σε γυναίκες τα αστέρια των κριτικών [βίντεο]

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Μπορεί η πανδημία να έκλεισε τις κινηματογραφικές αίθουσες, να προκάλεσε την αναβολή μεγάλων πρεμιερών και να πάγωσε τα γυρίσματα ταινιών, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είδαμε σπουδαία φιλμ κατά τη διάρκεια του έτους που μόλις αποχαιρετήσαμε.

Το Indiewire συγκέντρωσε τις ψήφους των κριτικών κινηματογράφου ανά τον κόσμο και κατέληξε στις ταινίες που μας κέρδισαν το 2020 και μας έκαναν να τις σκεφτόμαστε και μετά τους τίτλους τέλους.

Στην 1η θέση βρέθηκε δικαίως το «Nomadland» της Κλόι Ζάο, που απέσπασε σπουδαία βραβεία στα μεγάλα φεστιβάλ και επαινέθηκε όσο λίγες ταινίες πέρυσι.

Η Κινέζα δημιουργός έβαλε δίπλα δίπλα την ξεχωριστή Φράνσις ΜακΝτόρμαντ με πραγματικούς νομάδες που ζουν σε βαν και τροχόσπιτα αναζητώντας το επόμενο μεροκάματο, υπογράφοντας μια γλυκόπικρη σπουδή στην απώλεια και την ελευθερία που νιώθει κανείς όταν παύουν οι δεσμεύσεις και το δίχτυ ασφαλείας αποσύρεται.

Στη δεύτερη θέση της λίστας βρέθηκε το «Never rarely sometimes always» της Ελάιζα Χίτμαν, μια υπενθύμιση ότι στη σκοτεινή εποχή που διανύουμε κάποια παιδιά ενηλικιώνονται, χωρίς να το θέλουν, πιο γρήγορα από άλλα αντιμετωπίζοντας πραγματικά αδιέξοδα και αγωνίες.

Μια ακόμα γυναίκα δημιουργός συμπληρώνει την καλύτερη τριάδα των ταινιών του 2020. Η Κέλι Ράιχαρντ υπογράφει το «First cow», μια ιστορία που διαδραματίζεται στο Ορεγκον στις αρχές του 19ου αιώνα.

Δύο άνδρες που αναζητούν την τύχη τους ενώνουν τις δυνάμεις τους στη… ζαχαροπλαστική και τα καταφέρνουν χάρη στο γάλα που κλέβουν από την πρώτη αγελάδα που ένας εύπορος Αγγλος έχει μεταφέρει στην περιοχή. Και όλα αυτά ξεκινάνε από την τυχαία ανακάλυψη δύο σκελετών, ο ένας δίπλα στον άλλο, δύο αιώνες μετά.

Στην 4η θέση της λίστας ακολουθεί το «Lovers rock», μία εκ των πέντε ταινιών που γύρισε ο Στιβ ΜακΚουίν υπό τον γενικό τίτλο «Small Axe», σε μια απόπειρα να αφηγηθεί τις ιστορίες των Τζαμαϊκανών μεταναστών του Λονδίνου στις δεκαετίες του ’60 και του ’70.

Το «Lovers rock» μας μεταφέρει στα πάρτι που έκαναν στα σπίτια τους οι νεαροί Τζαμαϊκανοί αφήνοντας για λίγες ώρες στην άκρη το ρατσισμό, την αδικία και την κακοποίηση που βίωναν ως μειονότητα στην καθημερινότητά τους.

Ο διάχυτος ερωτισμός και το απολαυστικό dancehall σάουντρακ έχουν τον πρώτο λόγο, χωρίς να απουσιάζει το κοινωνικοπολιτικό σχόλιο.

Στην πέμπτη θέση φιγουράρει το «I’m thinking of ending things» του Τσάρλι Κάουφμαν, με την ανερχόμενη Τζέσι Μπάκλεϊ, που μάλλον προβλημάτισε τους περισσότερους από όσους το είδαν στο Netflix, ενώ στην έκτη θέση βρέθηκε το «Ενα ψηλό κορίτσι» του Καντεμίρ Μπαλάκοφ, που διαδραματίζεται στο τελείωμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Λένινγκραντ.

Στην έβδομη θέση της λίστας ακολουθεί το ντοκιμαντέρ «Time» του Γκάρετ Μπράντλεϊ, για τον 20χρονο αγώνα μιας γυναίκας για την αποφυλάκιση του συζύγου της και στην όγδοη θέση ψηφίστηκε το «Da 5 bloods» του Σπάικ Λι, που αφηγείται την ιστορία τεσσάρων βετεράνων του Βιετνάμ που επιστρέφουν στη χώρα αναζητώντας έναν χαμένο θησαυρό.

Στην ένατη θέση βρίσκεται το «Martin Eden» του Πιέτρο Μαρτσέλο, που βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζακ Λόντον. Ο πρωταγωνιστής, Λούκα Μαρινέλι, απέσπασε το βραβείο ανδρικής ερμηνείας στο Φεστιβάλ Βενετίας.

Τέλος, στη δέκατη θέση συναντάμε το βραζιλιάνικο «Bacurau» των Κλέμπερ Μεντόσα Φίγιο και Τζουλιάνο Ντορνέλες, μια βραβευμένη στις Κάννες ιστορία για μια ομάδα ανθρώπων που μάχονται για την επιβίωσή τους απέναντι στον οδοστρωτήρα του εκμοντερνισμού.

Στην ίδια θέση βρέθηκε και το «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ, που έκανε πρόσφατα πρεμιέρα στο Netflix και αφηγείται την ιστορία συγγραφής του σεναρίου του «Πολίτης Κέιν» του Ορσον Ουέλς από τον σπουδαίο Χέρμαν Μάνκιεβιτς στα τέλη της δεκαετίας του ’30.

Αλλες ταινίες που ξεχώρισαν πέρυσι σύμφωνα με τη λίστα ήταν το ντοκιμαντέρ «Dick Johnson is dead» της Κρίστεν Τζόνσον (11), το «Promising young woman» της Εμεραλντ Φενέλ με την Κάρι Μάλιγκαν (14), το «Kajillionaire» (15) της Μιράντα Τζουλάι με την Ιβαν Ρέιτσελ Γουντ, το «The sound of metal» (20) του Ντάριους Μάρντερ, το «The assistant» (22) της Κίτι Γκριν, που θα μπορούσε να αφορά στον Χάρβι Γουάινστιν και όσες εργάστηκαν μαζί του, το «Soul» (24) της Pixar, το «News of the world» (28), το γουέστερν του Πολ Γκρίνγκρας με τον Τομ Χανκς, το «Ασπρο πάτο» (34) του Τόμας Βίντερμπεργκ με τον Μαντς Μίκελσεν κ.ά.

