Πέθανε για «δεύτερη» φορά η ηθοποιός Tanya Roberts

Σε ένα απίστευτο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση «θανάτου» της Tanya Roberts ενός εκ των πιο εμβληματικών κοριτσιών του Τζέιμς Μποντ.

Αν και τη Δευτέρα ο ατζέντης της, Mike Pingel, ανακοίνωσε ότι η ηθοποιός, γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «A View to a Kill» αλλά και για το περίφημο «Σίνα, η Βασίλισσα της Ζούγκλας», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, μια είδηση μάλιστα που δημοσίευσαν μεγάλα ξένα ΜΜΕ, ο ίδιος δήλωσε αργότερα στο Associated Press ότι η Ρόμπερτς ήταν τελικά ζωντανή!

Δυστυχώς, όπως μετέδωσε η Daily Mail η Tanya Roberts έφυγε από την ζωή την Δευτέρα. Έπασχε από μια αδιευκρίνιστη ασθένεια που της προκάλεσε ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια.

H διάσημη ηθοποιός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αφού κατέρρευσε ενώ είχε βγάλει βόλτα τα σκυλιά της κοντά στο σπίτι της στις 24 Δεκεμβρίου, όπως μετέδωσαν ξένα δίκτυα.

Tanya Roberts Is Still Alive, Despite Her Rep Having Said She Was Deadhttps://t.co/e1yNX2AAE4

— TMZ (@TMZ) January 4, 2021