Θρίλερ με τον θάνατο της ηθοποιού Tanya Roberts – «Είναι ζωντανή, λάθος η ανακοίνωση», λέει τώρα ο μάνατζερ της

Σε ένα απίστευτο θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση «θανάτου» της Tanya Roberts ενός εκ των πιο εμβληματικών κοριτσιών του Τζέιμς Μποντ.

Αν και τη Δευτέρα ο ατζέντης της, Mike Pingel, ανακοίνωσε ότι η ηθοποιός, γνωστή για τον ρόλο της στην ταινία του Τζέιμς Μποντ «A View to a Kill» αλλά και για το περίφημο «Σίνα, η Βασίλισσα της Ζούγκλας», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών, μια είδηση μάλιστα που δημοσίευσαν μεγάλα ξένα ΜΜΕ, ο ίδιος δήλωσε αργότερα στο Associated Press ότι η Ρόμπερτς ήταν τελικά ζωντανή!

We're sad to hear of the death of #TanyaRoberts (1955–2021) — star of films like A VIEW TO A KILL, SHEENA and THE BEASTMASTER and THAT '70s SHOW and CHARLIE'S ANGELS on TV.https://t.co/CbPkumu8lW pic.twitter.com/Mvock7d1SR

— Sony Movie Channel (@SonyMovieCh) January 4, 2021