Τα κανάλια κάνουν… πίστα το σαλόνι μας – Αναλυτικά τα εορταστικά προγράμματα

Τα Χριστούγεννα έφθασαν και τα κανάλια βάζουν τα δυνατά τους για να κερδίσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, αλλά και τη λάμψη των ημερών!

Αρχής γενομένης απόψε από τον ΣΚΑΪ. Το «Στην υγειά μας ρε παιδιά» αποδεικνύεται η πιο διαχρονική τηλεοπτική επιλογή για το τηλεοπτικό ρεβεγιόν.

Φέτος, ο Σπύρος Παπαδόπουλος εύχεται στους τηλεθεατές «Καλά Χριστούγεννα» και υποδέχεται στο πλατό αγαπημένα πρόσωπα με θετική διάθεση.

Ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ο Κρατερός Κατσούλης, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, ο Αργύρης Πανταζάρας, ο Δημήτρης Σταρόβας, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, η Χριστίνα Αλεξανιάν, η Μαρίνα Ασλάνογλου, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, η Ελένη Φιλίνη, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, ο Τάσος Γιαννόπουλος, ο Γιώργος Χρανιώτης, ο Στέλιος Κρητικός, η Νίκη Λάμη, η Χριστίνα Στεφανίδη και η Εύη Δόβελου παίρνουν θέση στο εορταστικό τραπέζι, ενώ το μουσικό σκέλος της βραδιάς υπογράφει με τις ερμηνείες του ο Δημήτρης Μπάσης.

Την ημέρα των Χριστουγέννων οι ενημερωτικές αλλά και οι ψυχαγωγικές εκπομπές παίρνουν «άδεια» από το κανάλι του Φαλήρου και στη θέση τους έρχονται ξένες ταινίες με χριστουγεννιάτικη διάθεση, ιδιαίτερα ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένους πρωταγωνιστές, όπως ο Μπεν Στίλερ στο ξεκαρδιστικό «Μια νύχτα στο μουσείο» (14:50).

Ο ΑΝΤ1

Στο στρατόπεδο του ΑΝΤ1, η εορταστική διάθεση ξεκινά από νωρίς το πρωί της παραμονής των Χριστουγέννων. Η Φαίη Σκορδά κερνάει τον πρώτο καφέ της ημέρας με καλεσμένη την Κατερίνα Στανίση.

Στο πλατό και το σύνολο των συνεργατών της εκπομπής, όπως και η Λίτσα Πατέρα για τις αστρολογικές προβλέψεις των ημερών των εορτών.

Οι εκπλήξεις του ΑΝΤ1 όμως συνεχίζονται και στις 8 το βράδυ, που λέει μας καλησπέρα η Ζέτα Μακρυπούλια σε ένα εορταστικό «Ρουκ Ζουκ», με καλεσμένους τους πρωταγωνιστές από τις «Αγριες Μέλισσες» να παίζουν για καλό σκοπό. Αμέσως μετά, την εμφάνισή της κάνει «Μια κυρία στα μπουζούκια» με την αξιόπιστη λύση του κλασικού ελληνικού κινηματογράφου.

Η μέρα των Χριστουγέννων στον ΑΝΤ1 πλημμυρίζει από χριστουγεννιάτικες ταινίες, ενώ η συνέχεια του εορταστικού «Ρουκ Ζουκ» έρχεται στις 8 το βράδυ. Η μέρα κλείνει με αγαπημένο ασπρόμαυρο φιλμ, με την Τζένη Καρέζη να δηλώνει «Δεσποινίς Διευθυντής», και με best of του «Χιούστον το Λύσαμε».

Ο Alpha

Ο Alpha επενδύει στις αγαπημένες μας εκπομπές, μιας και η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκινά μια «Happy Day στον Alpha», δίνοντας πάσα στην Τατιάνα Στεφανίδου αλλά και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου με το εορταστικό «Pop Up». Στις 8 το βράδυ, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας διηγείται τι παθαίνουν «Κάτι κουρασμένα παλληκάρια», ενώ αμέσως μετά έρχονται αγαπημένες ξένες ταινίες με εορταστική διάθεση.

Ανήμερα Χριστουγέννων, τα μεγάλα φιλμ της Disney πρωταγωνιστούν από νωρίς το πρωί στο πρόγραμμα του Alpha. Η «Χριστουγεννιάτικη ιστορία» (10:45) και τα «Αυτοκίνητα 3» (22:00) συναντούν το αγαπημένο και συγκινητικό «Happy Feet» (08:45), αλλά και κλασικές ελληνικές ταινίες, όπως το «Ζητείται ψεύτης» (20:00), το «The Bachelor 3» (00:00) αλλά και το «Αχ αυτή η γυναίκα μου» (02:15).

To ΜΕGA

To ΜΕGA αυτά τα Χριστούγεννα επενδύει στο πρωτογενές πρόγραμμα με δυνατές υπογραφές και λαμπερά πρόσωπα. Παραμονή Χριστουγέννων στις 09:40 η παρέα του «ΠΑΜΕ ΔΑΝΑΗ!» υποδέχεται τον Τoni Sfino, την Ντορέττα Παπαδημητρίου, τη Μαρία Σολωμού, τη Ζωή Δημητράκου, τον Γιάννη Καλλιάνο με τη σύζυγό του, την Μπάγια Αντωνοπούλου και τον Ιβάν Σβιτάιλο.

Λίγο αργότερα, έχει εορταστικό «EΝΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΥΕΝ» με τους Δανάη Μπάρκα, Μίνω Θεοχάρη, Σίσσυ Καλλίνη, Βαγγέλη Γιαννόπουλο, Κώστα Κουρουνιώτη, Ζωή Δημητράκου, Μαντώ Γαστεράτου και Απόστολο Ρουβά. Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, ρόλο οικοδέσποινας αναλαμβάνει η Νατάσα Θεοδωρίδου μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, την Ελένη Φουρέιρα, τον Πέτρο Ιακωβίδη, τον Stan, τη Γωγώ Τσαμπά και τους Αγγελο και Στέλιο Διονυσίου.

Την ημέρα των Χριστουγέννων στις 22:00 στο MEGA ο Θοδωρής Αθερίδης υποδέχεται στο εορταστικό «Ελα και θα δεις» τους Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννη Ζουγανέλη, Χρήστο Θηβαίο, Τάσο Νούσια, Χάρη Τζωρτζάκη, Αλεξάνδρα Παντελάκη, Βάσω Γουλιελμάκη, Σοφία Κουρτίδου, Κωνσταντίνο και Ματθαίο Τσαχουρίδη σε μία χριστουγεννιάτικη βραδιά μαζί με την καλύτερη παρέα αγαπημένων φίλων!

Το STAR

H παραμονή Χριστουγέννων στο STAR περιλαμβάνει όλες τις αγαπημένες μας εκπομπές. Οι λαμπεροί παρουσιαστές του σταθμού μεταφέρουν την εορταστική διάθεση στους τηλεθεατές, ενώ στις 21:00 μία από τις πιο κλασικές ταινίες των Χριστουγέννων, το «The Holiday», κρατά συντροφιά στο κοινό.

Αμέσως μετά, η «Θεία από το Σικάγο» αναλαμβάνει δράση και μας θυμίζει πως το γέλιο γίνεται η πιο διαχρονική τηλεοπτική αξία. Τα Χριστούγεννα, οι ζωντανές εκπομπές δίνουν τη θέση τους στο παιδικό πρόγραμμα του STAR με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών και τις περιπέτειές τους, που από το μεσημέρι και μετά δίνουν τη σκυτάλη σε ξένες ταινίες.

Το OPEN

Στο OPEN βέβαια αυτά τα Χριστούγεννα έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Το πρωί της παραμονής η Κατερίνα Καινούργιου και το «Ευτυχείτε» υποδέχονται τον Λευτέρη Πανταζή αλλά και τον Αναστάσιο Ράμμο.

Στο «Ευτυχείτε!» και όλο το παρασκήνιο του «Just The 2 Of Us» διά… στόματος Νίκου Κοκλώνη, αλλά και Δέσποινας Βανδή! Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, το «The Booth» αποχαιρετά τη χρονιά με ένα εορταστικό επεισόδιο και αγαπημένους ανθρώπους όπως ο Κώστας Μαρτάκης, η Ματθίλδη Μαγγίρα και ο Θάνος Καλλίρης, ενώ λίγο νωρίτερα το «Style me up» φορά τα γιορτινά του με ένα special επεισόδιο και καλεσμένη τη Χαρά Βέρρα.

Ανήμερα των Χριστουγέννων η μέρα ξεκινά με κατάνυξη, αφού το OPEN μεταδίδει τη χριστουγεννιάτικη Θεία Λειτουργία από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας ο ημιτελικός του «J2US» με οικοδεσπότη τον Νίκο Κοκλώνη έρχεται να δώσει ξεχωριστό τόνο στο εορταστικό βράδυ με τις πιο λαμπερές live διαγωνιστικές εμφανίσεις, αλλά και την ασυναγώνιστη κριτική επιτροπή να αναλαμβάνει δράση.

Η ΕΡΤ

Τέλος, η ΕΡΤ δίνει ξεχωριστό τόνο στα κανάλια της με ειδικά εορταστικά επεισόδια. Στις 16:00, η καθημερινή εκπομπή της ΕΡΤ1 «φλΕΡΤ» φορά τα γιορτινά της, ενώ στις 22:00 στην ΕΡΤ1 έρχεται διπλό χορταστικό επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «Η Τούρτα της μαμάς» με πολλούς guests, αλλά και πολλές εκπλήξεις.

Η ΕΡΤ2 ποντάρει στις οικογενειακές ξένες ταινίες, ενώ στις 19:00 μεταδίδεται η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας και της Χορωδίας της ΕΡΤ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Oσο για τη μέρα των Χριστουγέννων, ο Νίκος Κουρής θα παρουσιάσει στην ΕΡΤ1 στις 12:50 ένα ξεχωριστό χριστουγεννιάτικο «Δες και βρες» με εκλεκτούς καλεσμένους, όπως η Ναταλία Δραγούμη, η Νάντια Κοντογεώργη, ο Δημήτρης Σταρόβας και ο Γιώργος Λέντζας.

Στις 16:00, στο «φλΕΡΤ» η Νάντια Κοντογεώργη και η Ελένη Κοκκίδου γιορτάζουν μαζί με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, απευθείας από τη Νάουσα, ενώ και εδώ η βραδιά έχει σφραγίδα κινηματογράφου με ξένη ταινία.

Η ΕΡΤ2, στις 06:00, μεταδίδει απευθείας από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αθηνών την Αρχιερατική Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, ενώ στις 19:00 οι τηλεθεατές έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το μουσικό πρόγραμμα «Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία», όπου η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ ζωντανεύει μουσικά την πλοκή της κλασικής νουβέλας του Τσαρλς Ντίκενς σε αφήγηση του Δημήτρη Πιατά.

Η μέρα κλείνει στις 22:00 με τη μαγνητοσκοπημένη συναυλία «Μόνικα: Κάτι ανθίζει στο Ηρώδειο».

