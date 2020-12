Alpha: Μετά το «Bachelor» έρχεται η μάχη των 12 ερωτευμένων ζευγαριών

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Alpha συνεχίζει το λαμπρό παράδειγμα του «Bachelor» ρίχνοντας στην αρένα της τηλεθέασης το «The Battle of the Couples», φιλοδοξώντας να κερδίσει ξανά στο ενδιαφέρον των θεατών.

Αυτή τη φορά, 12 ερωτευμένα ζευγάρια συγκατοικούν σε μία πολυτελή βίλα και καλούνται να αναμετρηθούν μεταξύ τους σε όλων των ειδών τις δοκιμασίες!

Η στρατηγική, η λογική και το συναίσθημα έρχονται σε κόντρα και οι δυο τους προσπαθούν να φανούν «δυνατοί» σε όλα τα επίπεδα. Είτε τα ζευγάρια είναι χρόνια μαζί είτε ερωτεύτηκαν πρόσφατα, το show απαιτεί να έχουν ένα κοινό, την πίστη πως είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον κι η αγάπη τους είναι άτρωτη!

Για να παραμείνουν στο παιχνίδι πρέπει να φέρνουν εις πέρας κάθε δοκιμασία. Το συγκεκριμένο reality μπορεί να μην είναι επιβίωσης, αλλά τελικά τα ζευγάρια θα χρειαστούν όχι μόνο σκέψη, αλλά και σωματική αντοχή. Στόχος να κερδίσουν το έπαθλο ύψους έως 100.000 ευρώ!

Με αφορμή μάλιστα το «Battle of the Couples», ο Alpha ανακοίνωσε επισήμως τη συνεργασία του με τη Sony Pictures Television στην πρώτη τηλεοπτική μεταφορά του format «Battle of the Couples» στην ελληνική τηλεόραση. Πρόκειται για ένα format που δημιουργήθηκε αρχικά από την Ah! Productions, τμήμα της Satisfaction Group, για το γαλλικό TFX. Το «Battle of the Couples» έρχεται στον Alpha στις αρχές του 2021.

Ειδήσεις

Κορωνοϊός: Πώς θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα – Εξαιρετικά εύθραυστη η κατάσταση

Μπλόκο στην εορταστική κινητικότητα του κορωνοϊού: Έλεγχοι σε δρόμους, κλείνουν σταθμοί μετρό

Εκπρόσωπος ΕΛΑΣ για Χριστούγεννα: Αστυνομία και στα σπίτια ανάλογα με τις καταγγελίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, ανά πάσα στιγμή στο EleftherosTypos.gr