Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου: Ο θρίαμβος και η τραγωδία για τον Τόμας Βίντερμπεργκ σκηνοθέτη του «Άσπρου πάτου» [βίντεο]

Newsroom eleftherostypos.gr

Θρίαμβος για τον Τόμας Βίντερμπεργκ στα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Η τελευταία του ταινία «Ασπρο πάτο» με πρωταγωνιστή τον Μαντς Μίκελσεν τιμήθηκε με τέσσερα μεγάλα βραβεία, εκείνα της καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας, του καλύτερου Ευρωπαίου σκηνοθέτη και του καλύτερου σεναρίου, ενώ ο Μαντς Μίκελσεν απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας.

Η ταινία εκπροσωπεί τη Δανία στην κούρσα για το ξενόγλωσσο Οσκαρ και είναι η εισπρακτική επιτυχία της χρονιάς στη χώρα. Στο «Aσπρο πάτο» ο Βίντερμπεργκ αφηγείται την ιστορία τεσσάρων καθηγητών Γυμνασίου που δοκιμάζουν να είναι διαρκώς ελαφρώς πιωμένοι, θεωρώντας πως η μέθη «ανοίγει» το μυαλό.

Αυτή η περιπέτεια θα τους οδηγήσει σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας με τραγικές και πρωτόγνωρες συνέπειες. Ο σκηνοθέτης της «Οικογενειακής γιορτής» (1998), του «Ολα για την αγάπη» (2003), του «Κυνηγιού» (2013) έζησε μια προσωπική τραγωδία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, καθώς έχασε τη 19χρονη κόρη του σε τροχαίο δυστύχημα.

«Την αγαπούσε αυτή την ταινία, είχαμε προγραμματίσει να παίξει κιόλας, ενώ τα γυρίσματα έγιναν στο σχολείο της με τους φίλους της στην τάξη», είπε ο Βίντερμπεργκ στον ευχαριστήριο λόγο του.

«Το μόνο που μπορούσα να κάνω μετά το θάνατό της ήταν να συνεχίσω και να τελειώσω την ταινία για εκείνη. Την αγαπάμε, μας λείπει πολύ και το βραβείο τιμά τη μνήμη της», τόνισε ο Δανός σκηνοθέτης. Από την πλευρά του, ο πρωταγωνιστής της ταινίας Μαντς Μίκελσεν, τόνισε ότι «αφιερώνουμε το βραβείο στην Ιντα Βίντερμπεργκ. Η παρουσία της είναι εμφανής σε κάθε πλάνο. Ο λόγος που αυτή η ταινία ολοκληρώθηκε ήταν εκείνη, που δεν είναι πια μαζί μας», υπογράμμισε ο σπουδαίος πρωταγωνιστής.

Congratulations to both Thomas Vinterberg and Mads Mikkelsen for winning an award at yesterdays Cologne Film Festival for their contribution to Cinema!https://t.co/OR2kgF0EwB#MadsMikkelsen pic.twitter.com/QcLdNSZcFm

— Mads-Mikkelsen-not-only-Hannibal (@BabaYagaNotOnly) October 9, 2020