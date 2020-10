Ο Borat επιστρέφει για να ταράξει τα νερά!

ΚΩΣΤΑΣ ΖΑΛΙΓΚΑΣ

Δέκα ημέρες πριν από τις αμερικανικές εκλογές και ο Σάσα Μπάρον Κοέν δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο timing για να κυκλοφορήσει τη νέα του ταινία που δεν είναι άλλη από τη συνέχεια του «Borat» (2006) ή το «Borat Subsequent Movie Film: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan», όπως επίσημα τιτλοφορείται.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα πράγματα έχουν… αλλάξει στις ΗΠΑ από τότε που γύριζε το πρώτο «Borat». «Το 2005 χρειαζόταν ένας τύπος σαν τον Borat, ένας μισογύνης, ρατσιστής και αντισημίτης για να προκαλέσει τον κόσμο να βγάλει στην επιφάνεια τις προκαταλήψεις του. Τώρα, αυτές οι προκαταλήψεις είναι εκεί έξω.

Οι ρατσιστές είναι περήφανοι που είναι ρατσιστές. Οταν ο πρόεδρος της χώρας είναι ξεκάθαρα ρατσιστής και φασίστας, δίνει το δικαίωμα στον κόσμο να αλλάξει κι εκείνος με τη σειρά του τους όρους του διαλόγου», υπογραμμίζει ο Bρετανός ηθοποιός που τον είδαμε πρόσφατα να υποδύεται τον ακτιβιστή και stand-up κωμικό, Αμπι Χόφμαν, στη «Δίκη των 7 του Σικάγου» του Ααρον Σόρκιν, ο οποίος σχολίασε για τον πρωταγωνιστή του: «Την ημέρα που ο Σάσα θα γύριζε τη σκηνή που είναι μάρτυρας και δέχεται τις ερωτήσεις των δικηγόρων, ήταν σαν να έβλεπα τον Τζακ Νίκολσον στο “Ζήτημα τιμής”. Ολοι ήθελαν να τον δουν. Υπήρχαν στον χώρο περί τους 120 βοηθητικούς ηθοποιούς που δεν τους ένοιαζε που η κάμερα δεν τους έπαιρνε. Ηθελαν απλώς να τον δουν να γυρίζει τη σκηνή».

Οπως και στο πρώτο «Borat», έτσι και στο δεύτερο ο Σάσα Μπάρον Κοέν κάνει χοντροκομμένο χαβαλέ ως τηλεοπτικός παρουσιαστής από το Καζακστάν που ταξιδεύει στις ΗΠΑ. Ο σκοπός του είναι να προσφέρει ως δώρο την κόρη του σε κάποιον πολύ υψηλά ιστάμενο του Λευκού Οίκου και για να το πετύχει αυτό δεν θα διστάσει να εισέλθει μεταμφιεσμένος ως Ντόναλντ Τραμπ σε ομιλία του αντιπροέδρου Μάικλ Πενς, ενώ θα ζήσει και πέντε μέρες σε καραντίνα με δύο απλούς πολίτες, θύματα συνωμοσιολόγων. Το γέλιο μέχρι δακρύων είναι εξασφαλισμένο και πάλι. «Εζησα σε καραντίνα για πέντε μέρες ως Borat σε ένα σπίτι με δύο άνδρες που πιστεύουν σε θεωρίες συνωμοσίας. Ξυπνούσα, έπαιρνα το πρωινό μου, έτρωγα μεσημεριανό, βραδινό και μετά κοιμόμουν ως Borat. Ηταν το δυσκολότερο πράγμα που έκανα για αυτήν την ταινία», λέει ο Σάσα Μπάρον Κοέν και προσθέτει: «Ηθελα να δείξω ότι πρόκειται για δύο συνηθισμένους ανθρώπους, δύο καλούς ανθρώπους, που, δυστυχώς, τους έχουν… ταΐσει με τόσο πολλά ψέματα. Είναι εντελώς διαφορετικοί από τους πολιτικούς που έχουν συνειδητοποιήσει ότι μπορούν να σπείρουν τον φόβο μέσα από την πιο αποτελεσματική μηχανή προπαγάνδας της εποχής μας. Τα social media».

Θα γίνουν, άραγε, οι ΗΠΑ, αν επικρατήσει ο Ντόναλντ Τραμπ στις επερχόμενες εκλογές, μια κατ’ επίφαση δημοκρατική χώρα όπως η Ρωσία του Πούτιν ή η Τουρκία του Ερντογάν; Αναρωτιέται ο Σάσα Μπάρον Κοέν στη δεύτερη ταινία του ως Borat. Oποια κι αν είναι η απάντηση, εκείνος επιμένει: «Στόχος μου δεν είναι να ξεσκεπάσω τον ρατσισμό και τον αντισημιτισμό. Στόχος είναι να κάνουμε τον κόσμο να γελάσει, αλλά στην πορεία επισημαίνουμε την επικίνδυνη στροφή προς τον απολυταρχισμό».

Το «Borat Subsequent Movie Film: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan» είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή 23/10 στο Amazon Prime Video.

