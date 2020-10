Η νέα σειρά του δημιουργού του Sex and the City που εξόργισε τους Γάλλους τηλεθεατές

Newsroom eleftherostypos.gr

«Φωτιές» άναψε στο γαλλικό κοινό η νέα σειρά του Netflix, «Emily in Paris», δια χειρός του δημιουργού του Sex and the City, Darren Star.

Η σειρά αφορά τις περιπέτειες μιας νεαρής Αμερικανίδας, η οποία έχει μεταβεί στο Παρίσι για να εργαστεί σε μια εταιρεία marketing – αρχικά χωρίς να μιλάει λέξη γαλλικά, γεγονός που αντιμετωπίστηκε με χλεύη από τους Γάλλους τηλεθεατές και κριτικούς.

Ενώ πολλοί από αυτούς βρήκαν την ανέμελη απεικόνιση του Παρισιού σ΄ ένα πρώτο επίπεδο διασκεδαστική, δεν μπόρεσαν να μην ενοχληθούν από το πόσο η απεικόνιση αυτή βασίζεται σε στερεότυπα, τα οποία ξεκινούν από το styling της πρωταγωνίστριας, Lily Collins.

Συγκεκριμένα, με το που πατήσει το πόδι της στην Πόλη του Φωτός, η ηρωίδα εικονίζεται στα περισσότερα πλάνα φορώντας έναν κόκκινο μπερέ, ενώ την βλέπουμε να περιφέρεται στο διαμέρισμά της στην καρδιά του Παρισιού αποκλειστικά με την μεταξωτή της ρόμπα.

Emily posts this pic on her Instagram and gets 20,000 new followers. #EmilyInParis pic.twitter.com/T5gKjA54BI — Danny Pellegrino (@DannyPellegrino) October 4, 2020

Από το κτήριο στο οποίο διαμένει, δεν λείπει ο γοητευτικός γείτονας με τον οποίο από την πρώτη στιγμή θ’ αρχίσει να φλερτάρει η πρωταγωνίστρια, ο οποίος «φυσικά εργάζεται ως σεφ», όπως επεσήμαναν δεικτικά οι χρήστες του Twitter.

Από τον σχολιασμό του κοινού δεν ξέφυγαν και οι δραστηριότητες της ηρωίδας κατά τον – υπεραρκετό- ελέυθερό της χρόνο, οι οποίες βασικά αφορούν τις βόλτες της από εστιατόριο σε εστιατόριο και καφέ σε καφέ.

Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, τους Γάλλους θεατές ενόχλησε η απεικόνιση των ίδιων των Γάλλων στην σειρά, οι οποίοι παρουσιάζονται ως τεμπέληδες, αγενείς, κατά κανόνα άπιστοι στις σχέσεις τους και μη έχοντες ιδιαίτερα καλή σχέση με το…μπάνιο.

Η σειρά στοχοποιήθηκε ακόμη και για ρατσισμό, καθώς απεικονίζει ένα «Παρίσι λευκών», μην αναδεικνύοντας τις ποικίλες κοινωνικές ομάδες που στην πραγματικότητα το απαρτίζουν.

Η ίδια η πόλη, οι δρόμοι της και τα κτήριά της, παρουσιάζονται σύμφωνα με τους κατοίκους της επίσης εξιδανικευμένα.

Ένας παριζιάνος χρήστης του Twitter, μάλιστα, δημοσίευσε ένα δικής του δημιουργίας remake του τρέιλερ της σειράς, που δείχνει την Emily να μεταβαίνει από το αεροδρόμιο Ντε Γκωλ στο κέντρο της πόλης, γεμάτο με καμένα αμάξια, σκουπίδια και γκράφιτι:

Les américains 🇺🇸 qui regardent #EmilyInParis sur Netflix et qui salivent déjà en s’imaginant arriver dans #Paris depuis CDG en taxi … les pauvres le choc sera terrible. Je me suis donc permis de revoir la bande annonce ⤵️ pic.twitter.com/zpEjhmvGMZ — Eric Klein (@EricKlein_) October 4, 2020

