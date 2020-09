Πέθανε η «Olenna Tyrell» του «Game of Thrones»

Newsroom eleftherostypos.gr

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 82 ετών η ηθοποιός, Diana Rigg, γνωστή για τον ρόλο της ως «Olenna Tyrell» στο Games of Thrones.

Η Dame Diana Rigg ήταν Αγγλίδα ηθοποιός του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου.

Έγινε γνωστή τη δεκαετία του ’60 όταν υποδύθηκε την Emma Peel, στη σειρά The Avengers.

Από τη δεκαετία του 2010, η φήμη της εκτοξεύτηκε με τη συμμετοχή της στη δημοφιλή σειρά Game of Thrones, ως Olenna Tyrell.

Eίχε συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραγωγές.

To 1988, μπήκε στο Order of the British Empire και το 1994 έγινε Dame.

Μερικοί από τους πιο γνωστούς της ρόλους στον κινηματογράφο, θεωρούνται το Τζέιμς Μποντ, Πράκτωρ 007: Στην Υπηρεσία της Αυτού Μεγαλειότητας (1969), το Το Θέατρο του Αίματος (1973), το The Great Muppet Caper (1981) και το Δύο εγκλήματα κάτω από τον ήλιο (1982). Έχει βραβευθεί, επίσης, με ένα BAFTA, για τον ρόλο της στη μίνι-σειρά του BBC, Mother Love, και με ένα Emmy, για τον ρόλο της, ως Mrs. Danvers, στη μίνι-σειρά Rebecca, βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα. Από το 2013 συμμετέχει στην τηλεοπτική σειρά Game of Thrones στον ρόλο της Ολένα Ταϊρέλ και έχει προταθεί τρεις φορές για βραβείο Emmy.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Rigg ήταν η μόνη γυναίκα που παντρεύτηκε ο Μποντ.