Οι σειρές που αξίζει να δείτε στο Netflix τον Αύγουστο

Η καρδιά του καλοκαιριού «χτυπά» τον Αύγουστο και το Netflix κρατά συντροφιά στους συνδρομητές του με νέες πρωτότυπες σειρές και καινούργιους κύκλους επεισοδίων. Συγκεκριμένα, στις 6 Αυγούστου, η τρίτη σεζόν της «Βροχής» βγαίνει στον αέρα, ταξιδεύοντας το κοινό χρόνια μετά τον αποδεκατισμό του πληθυσμού της Σκανδιναβίας από τη βροχή. Εκεί, η Σιμόνε κι ο Ράσμους διαφωνούν για το πώς να σώσουν την ανθρωπότητα με τις σκηνές να καθηλώνουν.

Μόλις μία μέρα μετά, κυκλοφορεί ο τρίτος κύκλος του σίριαλ «Ταραγμένα Νερά», όπου το Μπάρμπαρα ντε Μπραγάνθα ξεκινάει το ταξίδι του από Αργεντινή προς Μεξικό, με την Έβα να συμμετέχει σε μια αποστολή εύρεσης ενός επιστήμονα που κρύβει έναν θανατηφόρο ιό. Την ίδια μέρα κάνει πρώτη επίσημη και για τη νέα παραγωγή «Μικροσκοπικά Πλάσματα», που αναμένεται να κερδίσει την καρδιά όσον αγαπούν τη φύση. Απολαύστε επικές ιστορίες επιβίωσης σε κρυμμένους κόσμους της Αμερικής, μέσα από ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει τον εντυπωσιακό τρόπο ζωής μικρών ζώων.

Στις 7 Αυγούστου, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν και τη 2η σεζόν του «Έδεσε το Γλυκό!: Μεξικό»: τα φοντάν και τα λάθη αφθονούν, καθώς οι ερασιτέχνες ζαχαροπλάστες φτιάχνουν τούρτες σε σχήμα αρμαδίλλου, εξωγήινων και του Έλβις για ένα λαχταριστό χρηματικό έπαθλο.

Στις 14 Αυγούστου, το Netflix παρουσιάζει τις «Νέες και Ατίθασες Κυνηγούς Κεφαλών», με την υπόθεση να αφορά σε δίδυμες αδελφές σε ένα χριστιανικό λύκειο που πιάνουν κατά λάθος έναν φυγά, συνεργάζονται με έναν κυνηγό επικηρυγμένων για να πιάσουν όλους τους φυγάδες στην Ατλάντα. Την 14η του μήνα, βγαίνει και ο «Βρόμικος Τζον: Η ιστορία της Μπέτι Μπρόντερικ», με την κοσμική Μπέτι Μπρόντερικ να φτάνει στα όριά της κατά τη διάρκεια ενός δύσκολου διαζυγίου μετά την απιστία του συζύγου της.

Η πέμπτη σεζόν του σίριαλ «Λούσιφερ» ξεκινά στις 21 Αυγούστου και οι συνδρομητές θα δουν τον ομώνυμο ήρωα να επιστρέφει δυναμικά, την Κλόι να αναθεωρεί για τον έρωτα, την Έλα να βρίσκει επιτέλους ένα καλό παιδί και τον Αμέναντιλ ξανασκέφτεται το θέμα της πατρότητας. Η μεγάλη πρεμιέρα, όμως, είναι αυτή του 7ου κύκλου του «Orange Is the New Black», του βραβευμένου και αγαπημένου παγκοσμίως σίριαλ. Στην τελευταία σεζόν της σειράς, η αποφυλακισμένη Πάιπερ προσπαθεί να ορθοποδήσει, ενώ το Λίτσφιλντ -βουτηγμένο στη διαφθορά- εξακολουθεί να υπάρχει χωρίς αυτήν.

«Πωλείται δίπλα στο Κύμα» (26/08/2020), «Cobra Kai» (28/08/2020), «Είμαι δολοφόνος: μετά την αποφυλάκιση» (28/08/2020), συμπληρώνουν τη λίστα.