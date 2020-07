«Glee»: Η κατάρα συνεχίζεται – Τελευταίο θύμα η Νάγια Ριβέρα

Newsroom eleftherostypos.gr

Σε τυχαίο πνιγμό οφείλεται ο θάνατος της ηθοποιού Νάγια Ριβέρα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση και έτσι πέφτουν οι τίτλοι τέλους σε ακόμη μια τραγωδία που συνοδεύει το «Glee.

«Η αιτία θανάτου είναι πνιγμός και ο τρόπος θανάτου είναι ατύχημα» ανέφερε το πόρισμα της κομητείας Βεντούρα. Σύμφωνα με τη νεκροψία – νεκροτομή, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι τα ναρκωτικά ή το αλκοόλ έπαιξαν κάποιο ρόλο στον τυχαίο θάνατο, ούτε υπήρχαν σημάδια από τραυματισμούς ή κάποια ασθένεια. Ο ιατροδικαστής πρόσθεσε ότι θα γίνει και τοξικολογική εξέταση.

The attached document was just released by the Ventura County Medical Examiner's Office regarding Naya Rivera, whose body was found yesterday in Lake Piru. pic.twitter.com/6APEgrBPaQ

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 14, 2020