Μετά τα Όσκαρ σειρά έχουν και οι Χρυσές Σφαίρες: Αναβάλλονται λόγω κορωνοϊού

Newsroom eleftherostypos.gr

Η διοργάνωση Χρυσές Σφαίρες 2021 θα διεξαχθεί στις 28 Φεβρουαρίου, καθώς οι Σφαίρες διοργανώνονται γενικά τον Ιανουάριο για να ανοίγουν παραδοσιακά την εποχή την κινηματογραφικών βραβείων, ανακοίνωσαν σήμερα οι διοργανωτές.

Οι Χρυσές Σφαίρες θα διεξαχθούν λοιπόν το Σαββατοκύριακο που αρχικά είχε προβλεφθεί για την τελετή των Όσκαρ, η οποία μετατέθηκε στις 25 Απριλίου, με την πανδημία του κορωνοϊού να έχει φέρει τα πάνω κάτω στη βιομηχανία του κινηματογράφου και του Χόλιγουντ, κρατώντας επί τρεις μήνες κλειστές τις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA), διοργανώτρια αυτής της τελετής που συχνά θεωρείται προάγγελος των Όσκαρ, θα διευκρινίσει “κατά τις προσεχείς εβδομάδες” τα κριτήρια της επιλεξιμότητας, σύμφωνα με ανακοίνωσή της.

The Golden Globe Awards, which are usually in early January, will be held next year on Feb. 28 because of the coronavirus pandemic. Tina Fey and Amy Poehler are set to host.https://t.co/Yfjw72Wlg8

— CNN Breaking News (@cnnbrk) June 22, 2020