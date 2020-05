22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης: Ποιες ταινίες θα δούμε online

Newsroom eleftherostypos.gr

Το πρόγραμμά του ανακοίνωσε το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης που δεν ματαίωσε τη 22η διοργάνωσή του όπως άλλα φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο αλλά το πραγματοποιεί online από τις 19 έως τις 28 Μαΐου.

Με τρία διαγωνιστικά διεθνή τμήματα για πρώτη φορά, με αφιερώματα, ντοκιμαντέρ για παιδιά και live ανοικτές συζητήσεις, το Φεστιβάλ δείχνει πανέτοιμο να δοκιμάσει, αναγκαστικά, μια νέα μορφή διοργάνωσης. Οι προβολές θα είναι δωρεάν, θα πραγματοποιούνται στο site του Φεστιβάλ και κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη για 400 θεάσεις.

Η διαδικασία θα είναι απλή. Από τις 19 Μαΐου μπαίνετε στο www.filmfestival.gr και ακολουθείτε το σύνδεσμο TDF22 ONLINE. Δημιουργείτε ένα λογαριασμό επιλέγοντας “Create account” στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Συμπληρώνετε το όνομα, το email και τον κωδικό που επιθυμείτε και πλέον θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τα διαθέσιμα ντοκιμαντέρ.

Βρείτε το ντοκιμαντέρ που επιθυμείτε είτε μέσω αναζήτησης, είτε από τις λίστες ανά τμήμα που θα υπάρχουν στο κεντρικό μενού. Επιλέξτε το ντοκιμαντέρ που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε και θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης. Να θυμάστε ότι έχετε 24 ώρες στη διάθεσή σας για να δείτε την ταινία.

Σε περίπτωση που δεν την δείτε, η θέση σας ακυρώνεται.

Οι υπεύθυνοι του Φεστιβάλ θα βρίσκονται στη διάθεσή σας κάθε μέρα 10.00 με 01.00 με live chat για να απαντούν σε ερωτήσεις και απορίες.

Να σημειώσουμε για την ιστορία ότι την αφίσα της διοργάνωσης υπογράφει ο designer Σάκης Στριτσίδης και το επίσημο trailer του Φεστιβάλ επιμελήθηκε ο Νίκος Πάστρας.

Όσον αφορά στις ταινίες, αυτές είναι 210, προέρχονται από όλο τον κόσμο και οι 77 από αυτές είναι ελληνικές. Τρεις από αυτές, τα «Ο τέταρτος χαρακτήρας» της Κατερίνας Πατρώνη, «Η μουσική των πραγμάτων» του Μένιου Καραγιάννη και «Οι άγνωστοι Αθηναίοι» της Αγγελικής Αντωνίου, διεκδικούν τα βραβεία του διεθνούς διαγωνιστικού τμήματος.

Στο τμήμα Top Docs θα προβληθεί το μαρτυρικό «For Sama» από τη Συρία που είχε διεκδικήσει το Οσκαρ καλύτερου ντοκιμαντέρ φέτος, ενώ οι μουσικόφιλοι θα τρέξουν στο «Mystify: Μάικλ Χάτσενς» του Ρίτσαρντ Λόουενσταϊν που αναφέρεται στον πρόωρα χαμένο τραγουδιστή των INXS και το «The quiet Rolling Stone» του Ολιβερ Μάρεϊ για τον μπασίστα Μπιλ Γουάιμαν.

Τα αφιερώματα της φετινής διοργάνωσης αφορούν στα animated ντοκιμαντέρ, στην Ανθρωπόκαινο Εποχή και στον κόσμο των memes, ενώ ανοικτές συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν με τον πολεμικό ανταποκριτή Ρόμπερτ Φισκ (21/5), ο οποίος πρωταγωνιστεί στην ταινία «This is not a movie», τους Ορέστη Ανδρεαδάκη, καλλιτεχνικό διευθυντή Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/ Γιάννη Μπουτάρη, πρόεδρο και ιδρυτή Arcturos, / Κώστα Στασινόπουλο, επιμελητή και ιστορικό τέχνης, Serpentine Galleries, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) / Κωνσταντίνο Βουδούρη, καθηγητή Γεωλογίας ΑΠΘ / Βανέσα Αρχοντίδου, αλπινίστρια / Χρυσόστομο Σταμούλη, καθηγητή Θεολογίας ΑΠΘ για την Ανθρωπόκαινο Εποχή (24/5) και τον σκηνοθέτη του «The Story of Technoviking», Ματίας Φριτς, τον αντιπρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Γιάννη Ιωαννίδη και τους The Real Ancient Memes, την Τετάρτη 27 Μαΐου στις 20:00 για τον κόσμο των memes.

Tέλος, οι προβολές Docs for Kids του Φεστιβάλ που απευθύνονται σε μαθητές, θα είναι δωρεάν διαθέσιμες από τις 19 έως τις 28 Μαΐου σε παιδιά και εφήβους από όλη την Ελλάδα για να τις παρακολουθήσουν από το σπίτι.