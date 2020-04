Δέκα ταινίες με θέμα το μπάσκετ που άφησαν εποχή

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο «Τελευταίος χορός» του Μάικλ Τζόρνταν έχει δικαιολογήσει απόλυτα τον «θόρυβο» που είχε προκαλέσει πριν… ταξιδέψει στις οθόνες όλου του πλανήτη μέσω του ESPN και του Netflix.

Εν αναμονή, λοιπόν, των υπόλοιπων οκτώ επεισοδίων της σειράς που θα ολοκληρωθεί στις 18 Μαϊου, το ΑΠΕ-ΜΠΕ σας παρουσιάζει δέκα από τις καλύτερες ταινίες με θέμα το μπάσκετ.

1. Hoosiers (Πάθος για το μπάσκετ, ΗΠΑ 1984)

H πρώτη ταινία του είδους. Αν δεν είναι η καλύτερη, σίγουρα είναι διαχρονική. Βασισμένη στην πραγματική ιστορία του μικρού γυμνασίου Χίκορι της Ιντιάνα που κατάφερε να κατακτήσει τον τίτλο στο πολιτειακό πρωτάθλημα του 1954. Σπουδαίες ερμηνείες από τον προπονητή, Τζιν Χάκμαν και τον βοηθό του Ντένις Χόπερ, που αντιμετωπίζει πρόβλημα αλκοολισμού. Εμβληματική ταινία για την «πρωτεύουσα» του αμερικανικού μπάσκετ με πολύ υψηλή βαθμολογία στις εξειδικευμένες ιστοσελίδες κριτικής (Rotten Tomatoes , IMDB)

Διαθέσιμο: Google play, Youtube, primevideo, Vudu, Microsoft, iTunes

2. The Pistol: The Birth of a Legend (ΗΠΑ 1991)

Η ιστορία του αείμνηστου Πιτ Μάραβιτς, του θρύλου των Γιούτα Τζαζ και των Ατλάντα Χοκς που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Επικεντρώνεται στα γυμνασιακά του χρόνια και στις αλλαγές που επέφερε στο μπάσκετ χάρη στον μοναδικό για την εποχή των 60s τρόπο παιχνιδιού του. Τα κατάφερε ξεπερνώντας πολλές δυσκολίες, αλλά έχοντας πάντα κοντά του τον πατέρα του. Τα γυρίσματα έγιναν στη Λουϊζιάνα, εκεί όπου ο «Πίστολ» πήγε γυμνάσιο και η πρεμιέρα στους κινηματογράφους έγινε το 1991, τρία χρόνια μετά τον θάνατό του σε ηλικία μόλις 41 ετών

Διαθέσιμο: Σε DVD

3. Coach Carter (ΗΠΑ 2005)

Επίσης αληθινή ιστορία, με κεντρικό πρόσωπο τον προπονητή του γυμνασίου του Ρίτσμοντ, Κεν Κάρτερ ο οποίος το 1999 διέκοψε τις δραστηριότητες της ομάδας μπάσκετ, λόγω των κακών επιδόσεων που είχαν οι παίκτες στα μαθήματα. Τελικά καταφέρνουν να συνδυάσουν το ακαδημαϊκό και το αθλητικό κομμάτι και να φτάσουν ψηλά, έστω κι αν (spoiler) φεύγουν πικραμένοι από το τελευταίο ματς.

Τον υποδύεται ο εκπληκτικός Σάμιουελ Τζάκσον ενώ πρωταγωνιστούν επίσης ο Τσάνινγκ Τέιτουμ και η Ασάντι. Η ταινία απέσπασε πολύ καλές κριτικές και απέφερε έσοδα μεγαλύτερα των 75.000.000 δολαρίων παγκοσμίως.

Διαθέσιμο: Netflix

4. Like Mike (Μαγικά παπούτσια, ΗΠΑ 2002)

Πολύ ευχάριστο οικογενειακό παραμυθάκι με έναν 14χρονο ορφανό που βρίσκει χρησιμοποιημένα παπούτσια με τα αρχικά M.J. Το θαύμα γίνεται και αποκτά τα μπασκετικά προσόντα του προκατόχου των παπουτσιών (ποιος να είναι άραγε!!!). Αναδεικνύεται MVP του NBA καθώς στο πέρασμά του υποκλίνονται σούπερ σταρ του παγκόσμιου μπάσκετ που εμφανίζονται στην ταινία (Βινς Κάρτερ, Κρις Γουέμπερ, Νοβίτσκι, Άιβερσον, Κιντ, Ρόμπινσον, ΜακΓκρέιντι κ.α.). Χάνει τα παπούτσια, βρίσκει τα παπούτσια και… πάει λέγοντας.

Διαθέσιμο: iTunes, primevideo, Vudu

5. Space Jam (Διαστημικά καλάθια, ΗΠΑ 1996)

Ο Μάικλ Τζόρνταν στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο ηγείται ομάδας χαρακτήρων Looney Tunes, που αντιμετωπίζει πανίσχυρα εξωγήινα τέρατα σε αγώνα μπάσκετ! Τα γυρίσματα έγιναν την εποχή που ο Τζόρνταν είχε εγκαταλείψει προσωρινά το μπάσκετ, γι΄αυτό και όταν ο Μπαγκς Μπάνι του ζητάει απεγνωσμένα βοήθεια για να νικήσουν τους εξωγήινους και ο M.J. απαντάει: «Μα τώρα είμαι παίκτης του μπέιζμπολ!»

Παρέλαση αστέρων με Μπιλ Μάρεϊ, αλλά και Τσαρλς Μπάρκλεϊ, Λάρι Μπερντ, Πατ Γιουϊν. Πάνω από 80.000.000 δολάρια κόστος παραγωγής, τεράστια κινηματογραφική επιτυχία με παγκόσμια έσοδα 230.000.000

Διαθέσιμο: Netflix

6. Glory Road (Ο δρόμος προς τη δόξα, ΗΠΑ 2006)

Ο Τζος Λούκας υποδύεται τον Ντον Χόσκινς, τον άνθρωπο που έγραψε Ιστορία στο NCAA, ως ο πρώτος προπονητής που ξεκίνησε αγώνα με πέντε μαύρους παίκτες. Η ταινία εξιστορεί τη ρατσιστική συμπεριφορά που αντιμετώπισαν ο Χόσκινς και οι παίκτες του πανεπιστημίου Τέξας Ουέστερν και τα προβλήματα που ξεπέρασε μέχρι να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου. Στο final four του 1966 σημειώθηκε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις στα χρονικά του κολλεγιακού πρωταθλήματος των ΗΠΑ, όταν οι «Μάινερς» του Τέξας Ουέστερν νίκησαν στον τελικό το Κεντάκι του θρυλικού Άντολφ Ραπ (Γιον Βόιτ) με αστέρες όπως ο Πατ Ράιλι και ο Λούι Νταμπίερ.

Διαθέσιμο: iTunes, primevideo, Vudu

7. He got game (ΗΠΑ 1998)

Δημιουργία του διάσημου σκηνοθέτη Σπάικ Λι, ο οποίος προσπάθησε να εντρυφήσει στο σκοτεινό κόσμο του κολεγιακού recruiting παικτών. Ο νεαρός Τζίζους (τον υποδύεται ο δέκα φορές All Star, Ρέι Άλεν) είναι περιζήτητος παίκτης, με τον πατέρα του (Ντενζέλ Ουάσινγκτον) να έχει καταδικαστεί για φόνο. Ο κυβερνήτης της Πολιτείας είναι αποφασισμένος να του δώσει χάρη, αρκεί να επιλέξει ο γιος του ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Κοινωνική ταινία που δεν έκανε επιτυχία παρά τις εξαιρετικές κριτικές και το πολύ «δυνατό» cast (εκτός από τον Ουάσινγκον πρωταγωνιστούν η Μίλα Γιόβοβιτς και η Ροζάριο Ντόσον). Στην ελληνική αγορά κυκλοφόρησε με τίτλο –εντελώς ανεξήγητα- «Man to man»!

Διαθέσιμο: iTunes, primevideo, Vudu

8. Hoop dreams 1994

Κινηματογραφικό ντοκιμαντέρ που ακολουθεί την πορεία δύο μαθητών γυμνασίου από το Σικάγο, στη μετάβασή τους από το σχολικό επίπεδο στο κολλεγιακό μπάσκετ. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τρομακτικά, ξεκινώντας από γονείς εθισμένους στα ναρκωτικά και καταλήγοντας σε πολύ πιο φυσιολογικά για έναν αθλητή εμπόδια, όπως οι τραυματισμοί. Προβλήθηκε και στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη επιτυχία. Αξίζει να σημειωθεί ότι κανένας από τους δύο πρωταγωνιστές, Ουίλιαμ Γκέιτς και Άρθουρ Έιτζι δεν έφτασε στο ΝΒΑ.

Διαθέσιμο: iTunes, Google play, Youtube

9. Basketball Diaries (Το τέλος της αθωότητας, ΗΠΑ 1995)

Η ταινία μέσα από την οποία συστήθηκε στο παγκόσμιο κοινό ο Λιονάρντο Ντι Κάπριο, έναν χρόνο πριν από το «Ρωμαίος και Ιουλίεττα» και δύο πριν από τον «Τιτανικό». Βασισμένη στη βιογραφία του Τζιμ Κάρολ, ο ήρωας είναι μέλος της ανίκητης ομάδας μπάσκετ του γυμνασίου του. Παίρνει όμως την «κάτω βόλτα» μετά από διάφορα τραγικά περιστατικά τα οποία δίνουν κοινωνική υπόσταση στην ταινία, αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο το αθλητικό μέρος. Ο δρόμος της επιστροφής γίνεται πολύ δύσκολος.

Ο Ντι Κάπριο, ούτε 20 ετών την περίοδο των γυρισμάτων, συναντιέται για πρώτη φορά με τον Μαρκ Ουόλμπεργκ, με τον οποίο δέκα χρόνια αργότερα θα πρωταγωνιστήσουν στο αριστουργηματικό «The Departed».

Διαθέσιμο: Σε DVD

10. The way back (O δρόμος της επιστροφής, ΗΠΑ 2020)

Ταινία με ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση από την πρώτη έως την τελευταία –κυριολεκτικά- σκηνή. Πρώην σούπερ σταρ του γυμνασίου Μπίσοπ Χέις, παρατάει ξαφνικά τα πάντα και βυθίζεται σε μια ζωή γεμάτη πόνο και μια τραγική απώλεια. Όλα αλλάζουν όταν του δίνεται η ευκαιρία να επιστρέψει ως προπονητής στο γυμνάσιο στο οποίο μεγαλούργησε. Ο Μπεν Άφλεκ σε μια από τις καλύτερες στιγμές του, κερδίζει τον θεατή με την πρώτη ματιά μέχρι το τελευταίο σουτ στο πιο ειδυλλιακό γήπεδο μπάσκετ που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί.

Διαθέσιμο: Google play, Youtube, primevideo, Vudu, Microsoft, iTunes