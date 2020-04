Μάιος με μεγάλες πρεμιέρες στην COSMOTE TV: Billions,The Twilight Zone και 9 ακόμα σειρές σε Α΄ προβολή

Newsroom eleftherostypos.gr

Ο Μάιος ξεκινά στην COSMOTE TV με πρεμιέρες νέων κύκλων επεισοδίων επιτυχημένων σειρών και την Α’ τηλεοπτική προβολή νέων παραγωγών, αμέσως μετά το εξωτερικό. Σκάνδαλα, δολοπλοκίες, ανεξιχνίαστες δολοφονίες, ιστορικά δράματα εποχής και ανεξήγητα φαινόμενα θα παρακολουθήσουμε μεταξύ άλλων μέσα από τις σειρές Billions, The Twilight Zone, The Great και Cardinal, οι οποίες ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του μήνα.

Οι σειρές θα κάνουν πρεμιέρα στο COSMOTE SERIES HD. Επίσης, κάποιες από τις σειρές του Μαΐου, όπως τα The Twilight Zone και The Great θα κάνουν ταυτόχρονη πρεμιέρα στο νέο νέο pop up κανάλι της COSMOTE TV, COSMOTE SERIES MARATHON HD, με όλα τα επεισόδιά τους να προβάλλονται εκεί back2back. Το κανάλι θα βρίσκεται «στον αέρα» από την Πρωτομαγιά και θα προβάλλει -με 24ωρη ροή προγράμματος- μαραθωνίους ολόκληρων κύκλων, νέων και παλαιότερων σειρών. Μετά την προβολή τους, όλες οι σειρές των δύο καναλιών θα είναι διαθέσιμες on demand, μέσω των υπηρεσιών COSMOTE TV PLUS & COSMOTE Replay TV.

Πολ Τζιαμάτι – Ντέμιαν Λιούις: το τηλεοπτικό δίδυμο «ορκισμένων εχθρών» επιστρέφει

H πολιτική δύναμη, ο χρηματοπιστωτικός κόσμος της Νέας Υόρκης, η διαφθορά και οι απρόσμενες συμμαχίες συνθέτουν τη νέα σεζόν του επιτυχημένου πολιτικού δράματος Billions που θα κάνει Α΄ προβολή στο COSMOTE SERIES HD, αμέσως μετά την πρεμιέρα του στις ΗΠΑ, την Τρίτη 5/5 στις 23.00.

Στην 5η σεζόν της σειράς, οι βραβευμένοι με Emmy και Χρυσή Σφαίρα Πολ Τζιαμάτι (Cinderella Man, John Adams) και Ντέμιαν Λιούις (Homeland, Wolf Hall) επιστρέφουν αντίστοιχα, στους ρόλους του αμείλικτου εισαγγελέα και του αδίστακτου δισεκατομμυριούχου βασιλιά των αμερικανικών hedge funds, για να αναζωπυρώσουν το σχέδιο αλληλοεξόντωσης που βρισκόταν σε ύφεση λόγω της μεταξύ τους αναγκαστικής συμμαχίας. Παράλληλα, νέοι εχθροί, όπως ο Μάικ Πρινς, ένας μεγαλοεπιχειρηματίας με κοινωνική επιρροή κάνουν την εμφάνισή τους.

The Twilight Zone: το reboot του cult sci–fi φαινομένου επανέρχεται με νέες ανεξήγητες υποθέσεις

Το reboot της εμβληματικής σειράς επιστημονικής φαντασίας The Twilight Zone, που έκανε για πρώτη φορά πρεμιέρα στην Αμερική το 1959, επιστρέφει για 2η σεζόν με νέες ιστορίες, καστ και με τον βραβευμένο με OSCAR® Τζόρνταν Πιλ (Get Out, BlacKkKlansman, Us) ξανά στο τιμόνι της παραγωγής και στον ρόλο του αφηγητή κάθε ιστορίας, ο οποίος καθιερώθηκε από τον δημιουργό της σειράς, Ροντ Σέρλινγκ. Το The Twilight Zone θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά την Αμερική, το Σάββατο 30/5 στις 23.00, ταυτόχρονα στο COSMOTE SERIES HD και το pop up κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Στον νέο κύκλο επεισοδίων συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι ηθοποιοί: Κρις Μελόνι (Happy!, Man of Steel, Veep), Ντάνιελ Σουνιάτα (Manifest, Happy!), Μορίνα Μπακαρίν (Deadpool, Flash, Homeland), Κόλμαν Ντομίνγκο (Euphoria, If Beale Street Could Talk), Τόνι Χέιλ (Veep), Τζόελ ΜακΧέιλ (Community, The Soup), Μπίλι Πόρτερ (Πόζα), Άμπι Χερν, Τζένα Έλφμαν (Dharma & Greg, Keeping the Faith) κλπ.

Επιστρέφουν με νέα επεισόδια

Το πολεμικό δράμα του BBC Our Girl ακολουθεί μια γιατρό του βρετανικού στρατού και μια επίλεκτη ομάδα στρατιωτών, καθώς αγωνίζονται για επιβίωση σε μερικές από τις πιο επικίνδυνες αποστολές ανά τον κόσμο. Η ομάδα αντιμετωπίζει προκλήσεις, όπως φυσικές καταστροφές, οργανωμένο έγκλημα και ομηρίες. Η νέα σεζόν της σειράς κάνει πρεμιέρα την Πέμπτη 7/5 στις 23.00, ταυτόχρονα στο COSMOTE SERIES HD και το pop up κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD.

Νέος κύκλος επεισοδίων και για την υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα σειρά Better Things, με την Πάμελα Άντλον (I Love You Daddy, The First Girl I Loved), στον ρόλο μίας single μητέρας τριών κοριτσιών που προσπαθεί να ισορροπήσει τα οικογενειακά βάρη με μία ανερχόμενη καριέρα στο Χόλυγουντ. Η 4η σεζόν θα κάνει Α΄ προβολή με διπλό επεισόδιο το Σάββατο 9/5, στις 21.00, στο COSMOTE SERIES HD.

Με 2η σεζόν επιστρέφει στην COSMOTE TV και η σειρά In the Dark, με πρωταγωνίστρια την Μέρφι, μια νεαρή τυφλή κοπέλα με ροπή προς κάθε είδους εθισμό, η οποία ξεκινά ένα ταξίδι αναζήτησης του ενόχου για τη δολοφονία ενός έφηβου εμπόρου ναρκωτικών, ο οποίος την έσωσε από απόπειρα ληστείας (Παρασκευή 29/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD).

Η δραματική αστυνομική σειρά Cardinal τοποθετημένη στην πόλη Algonquin Bay στον Βόρειο Καναδά ακολουθεί τους αστυνομικούς Τζον (Μπίλι Κάμπελ – The Killing) και Λουίζ Κάρντιναλ (Καρίν Βανάς – Revenge), καθώς ερευνούν σοβαρά εγκλήματα και ανακαλύπτουν την πιο σκοτεινή πλευρά της γραφικής κοινότητάς τους. Στην 4η και τελευταία σεζόν της σειράς, ένας νέος φόνος ταράζει και πάλι την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας (Πρεμιέρα – Κυριακή 24/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD). Επίσης, η χιουμοριστική ματιά στην προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζεται μέσα από την 3η σεζόν της animated σειράς Our Cartoon President που θα κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο την Παρασκευή 22/5 (00.00, COSMOTE SERIES HD).

Οι νέες τηλεοπτικές σειρές που ξεκινούν στην COSMOTE TV: ιστορικά δράματα, οικογενειακά προβλήματα & αστυνομικές έρευνες στο επίκεντρο

Το πολυαναμενόμενο ιστορικό δράμα της Paramount The Great ξεδιπλώνει την πορεία της Μεγάλης Αικατερίνης, από τα νεανικά της χρόνια, όταν άφησε την Αυστρία για να μεταβεί στη Ρωσία και να προχωρήσει σε έναν κανονισμένο γάμο με τον αυτοκράτορα Πέτρο, μέχρι την κατάκτηση του θρόνου και την πολυετή παραμονή της σε αυτόν. Πολιτικοί και θρησκευτικοί αντίπαλοι, άνθρωποι της αυλής και ο σύζυγός της είναι μερικά από τα εμπόδια που η ίδια καλείται να ξεπεράσει με κάθε τρόπο. Στη σειρά πρωταγωνιστούν η Έλ Φάνινγκ (The Beguiled, Trumbo, Maleficent) και ο Νίκολας Χολτ (The Favourite, Mad Max: Fury Road, About A Boy), ενώ το σενάριο φέρει την υπογραφή του υποψήφιου για OSCAR Τόνι ΜακΝαμάρα (The Favourite) (Σάββατο 16/5, 22.00 – ταυτόχρονη πρεμιέρα στο COSMOTE SERIES HD και το pop up κανάλι COSMOTE SERIES MARATHON HD).

Στη νέα δραματική σειρά Council of Dads, η οικογένεια παίρνει ένα διαφορετικό νόημα, όταν ο Σκοτ, ένας πατέρας πέντε παιδιών, αναγκάζεται να ανατρέψει το σχεδιασμό ολόκληρης της ζωής του όταν έρθει αντιμέτωπος με ένα ξαφνικό σοβαρό πρόβλημα υγείας. Τότε, καλεί μερικούς από τους πιο αξιόπιστους φίλους του να γίνουν εφεδρικοί μπαμπάδες για να βοηθήσουν, να καθοδηγήσουν και να υποστηρίξουν την οικογένειά του, σε περίπτωση που δεν μπορεί να είναι εκεί ο ίδιος. Στη σειρά πρωταγωνιστούν ο Κλάιβ Στάντεν (Everest, Taken Series) και η Σάρα Γουέιν Κάλιζ (Prison Break, Colony) (Πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο -Δευτέρα 4/5, 20.00, COSMOTE SERIES HD). Από τις 11/5, η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 21.00.

Το αστυνομικό Sommerdahl Murders, περιστρέφεται γύρω από ένα ερωτικό τρίγωνο που όταν αποκαλύπτεται, η προσωπική ζωή ενός ζευγαριού αστυνομικών συγκρούεται με την επαγγελματική του ζωή, που απαιτεί καθημερινή συνεργασία για την εξιχνίαση υποθέσεων δολοφονίας (A’ προβολή – Τετάρτη 13/5, 23.00, COSMOTE SERIES HD).

Τέλος, στη σειρά Darkness: Those who kill, η 17χρονη Τζούλι έχει εξαφανιστεί και ο αστυνομικός ανακριτής Γιαν θέλει να δώσει απαντήσεις στη μητέρα της. Όταν ο Γιαν βρίσκει τα απομεινάρια ενός κοριτσιού παρόμοιας ηλικίας και ξαφνικά μια άλλη κοπέλα απάγεται, ζητά βοήθεια για να καταλάβει το μυαλό του δολοφόνου. Κάτω από την πίεση για τη διάσωση των δύο κοριτσιών, ο Γιαν πρέπει να προβλέψει την επόμενη κίνηση του ενόχου. Καθώς η υπόθεση προχωράει, ο νους και οι πράξεις του δολοφόνου γίνονται όλο και πιο απελπισμένες και καθίσταται ασαφές αν υπάρχει μόνο ένας (A’ προβολή – Κυριακή 17/5, 22.00, COSMOTE SERIES HD).

Μέσα στον Μάιο, το πρόγραμμα της COSMOTE TV, αναμένεται να εμπλουτιστεί και με άλλες μεγάλες τηλεοπτικές πρεμιέρες.