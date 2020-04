Newsroom eleftherostypos.gr

Οι Έλληνες κερδίζουν τα εύσημα για την πειθαρχία που έχουν επιδείξει στο διάστημα της καρντίνας. Όσο όμως τα μέτρα παραμένουν σε ισχύ, τόσο πιο δύσκολος γίνεται ο εγκλεισμός και περιορίζονται οι εναλλακτικές.

Μετά τα πέντε εξαιρετικά ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησαν πρόσφατα, το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσιάζει την ενδεκάδα με τις διαχρονικές ποδοσφαιρικές ταινίες που θα κάνουν το χρόνο να κυλήσει πιο εύκολα, παρέα με το λαοφιλέστερο άθλημα στον πλανήτη.

1. United (Βρετανία, 2011)

Η ιστορία του τραγικού δυστυχήματος του Μονάχου στις 6 Φεβρουαρίου

1958, που «ξεκλήρισε» τη Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ, ίσως την κορυφαία ομάδα του κόσμου εκείνη την περίοδο. Άριστη σκηνοθετικά (Τζέιμς Στρονγκ), εστιάζει στη σχέση του Τζίμι Μέρφι, βοηθού του Ματ Μπάσμπι, με το νεαρό τότε Μπόμπι Τσάρλτον.

Τι μας άρεσε περισσότερο: Ο Ντάγκρεϊ Σκοτ (ο «κακός» στο Mission Impossibe 2) στο ρόλο του Μπάσμπι και το ιδιαίτερα συγκινητικό τέλος της ταινίας (υποτίθεται) από τα αποδυτήρια του «Ολντ Τράφορντ».

Διαθέσιμο: Google play, Youtube, primevideo, Vudu, Microsoft, iTunes

2. Két félidö a pokolban (Δύο ημίχρονα στην κόλαση, Ουγγαρία 1961)

Στα γενέθλια του Χίτλερ οι Γερμανοί διοργανώνουν ποδοσφαιρικό αγώνα προς τιμήν του, ανάμεσα σε ομάδα επίλεκτων Ναζί και σε Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Οι τελευταίοι αποφασίζουν –παρά την αρχική συμφωνία- να κερδίσουν το ματς και με το σφύριγμα της λήξης εκτελούνται επί τόπου. Ουγγρική παραγωγή του 1961.

Τι μας άρεσε περισσότερο: Ότι στηρίχθηκε στην πραγματική ιστορία του «Ματς του θανάτου» που έγινε το 1942 στο Κίεβο, ανάμεσα σε Σοβιετικούς και την ποδοσφαιρική ομάδα της Λουφτφάβε και δεν είχε το happy end της «Μεγάλης απόδρασης των 11».

Διαθέσιμο: Σε DVD

3. Victory (Η Μεγάλη Απόδραση των «11», ΗΠΑ 1981)

Το κινηματογραφικό blockbuster του Τζον Χιούστον που δίδαξε στην ανθρωπότητα το… ανάποδο ψαλίδι! Μια αισιόδοξη εναλλακτική πραγματικότητα του «Ματς του θανάτου», με τους αντιστασιακούς κρατούμενους να φυγαδεύονται στους δρόμους του Παρισιού και τον κόσμο να ζητωκραυγάζει «Victoire! Victoire!».

Τι μας άρεσε περισσότερο: Το ποδοσφαιρικό cast με Πελέ, Μπόμπι Μουρ, Αρντίλες, ο Μάικλ Κέιν αρχηγός, ο Σταλόνε τερματοφύλακας και πάνω απ΄όλα το χειροκρότημα του υπέροχου Μαξ Φον Σίντοφ στη σκηνή που αποτινάσσει τα «πρέπει» της ναζιστικής προπαγάνδας, σαγηνευμένος από την ομορφιά του ποδοσφαίρου.

Διαθέσιμο: Google play, Youtube, primevideo, Vudu, Microsoft, iTunes

4. Sommeren ’92 (Το καλοκαίρι του ’92, Δανία 2015)

Πότε θα γίνει ταινία ο θρίαμβος της Ελλάδας στο EURO 2004; Οι Δανοί πάντως το δικό τους θαύμα το μετέφεραν στην μικρή οθόνη και η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος του 1992 ξαναζωντανεύει. Κεντρικό πρόσωπο, ο ομοσπονδιακός προπονητής Ρίτσαρντ (από την ταινία μάθαμε όχι προφέρεται Ρίχαρντ) Μέλερ-Νίλσεν, τον οποίο υποδύεται ο πολύ γνωστός Ούρλιχ Τόμσεν (Banshee, The Blacklist, The New pope).

Τι μας άρεσε περισσότερο: Η συγκίνηση από το οικογενειακό δράμα που βίωνε εκείνο το καλοκαίρι, ο σκόρερ του τελικού Κιμ Βίλφορτ. Επίσης, η τρομερή πίεση που αντιμετώπισε ο Μέλερ-Νίλσεν και η κόντρα του με τα αδέλφια Λάουντρουπ.

Διαθέσιμο: Netflix

5. Bent it like Beckham (Κάντο όπως ο Μπέκαμ, ΗΠΑ 2002)

H προσπάθεια μιας 18χρονης Λονδρέζας από την Ινδία να διαπρέψει στο ποδόσφαιρο, ακολουθώντας τα βήματα του ινδάλματός της, του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Δοσμένη με πολύ χιούμορ και ευφυϊα, είναι μια ταινία που εκπλήσσει απρόσμενα. Έμπνευση για τον τίτλο, αποτέλεσε το εκπληκτικό φάουλ-γκολ του «Μπεκς» εναντίον της Ελλάδας στις 6/10/2001, χάρη στο οποίο η Αγγλία προκρίθηκε στο Μουντιάλ του 2002.

Τι μας άρεσε περισσότερο: Μα φυσικά η μόλις 17 ετών Κίρα Νάιτλι που έκανε τρεις μήνες εντατικά μαθήματα ποδοσφαίρου για τις ανάγκες του ρόλου! Μετά από αυτήν την ταινία το κασέ της εκτοξεύτηκε και ακολούθησε σπουδαία καριέρα στο Χόλιγουντ.

Διαθέσιμο: Hulu, Google play, Youtube, primevideo, Vudu, Microsoft, iTunes

6. The damned United (Βρετανία, 2009)

Οι 44 ημέρες του Μπράιαν Κλαφ στον πάγκο της Λιντς, με τον εκπληκτικό Μάρτιν Σιν (Frost/Nixon, Twilight, The Queen) στο ρόλο του θρυλικού Άγγλου προπονητή. Το καλοκαίρι του 1974 η σκιά του Ντον Ρέβι ήταν βαριά πάνω από το «Έλαντ Ρόουντ» ακόμα και για τον πληθωρικό Κλαφ. Η επιτυχία θα περίμενε λίγα χρόνια ακόμα…

Τι μας άρεσε περισσότερο: Η τηλεοπτική μονομαχία Κλαφ-Ρέβι στο ITV, λίγες ημέρες μετά την απόλυση του πρώτου. Τεράστιες ερμηνείες τόσο από τον Σιν όσο και από τον επίσης πασίγνωστο Κολμ Μίνεϊ (Σταρ Τρεκ, Νομοταγής πολίτης) στο ρόλο του Ρέβι

Διαθέσιμο: Google play, Youtube, primevideo, Vudu, Microsoft, iTunes

7. I believe in miracles (Βρετανία, 2015)

Θα μπορούσε να είναι το sequel του The damned United. Πρόκειται όμως για ντοκιμαντέρ που ταξιδεύει στο Νότιγχαμ της δεκαετίας του 1970 και εξιστορεί τη δημιουργία της μυθικής Φόρεστ. Ο θαυματοποιός Μπράιαν Κλαφ οδήγησε την νυν ομάδα του Βαγγέλη Μαρινάκη απευθείας από την άνοδο στην α΄ κατηγορία (1977), στην κατάκτηση του τίτλου (1978) και σε δύο διαδοχικά κύπελλα πρωταθλητριών (1979, 1980).

Τι μας άρεσε περισσότερο: Η αναγνώριση του ρόλου του βοηθού Πίτερ Τέιλορ ως alter ego του Κλαφ και σημαντικού παράγοντα της επιτυχίας μέσα από τις μαρτυρίες μυθικών μορφών της Φόρεστ, όπως οι Ρόμπερτσον, Γούντκοκ, Φράνσιτς, Σίλτον, ΜακΓκόβερν, Ο’Νιλ.

Διαθέσιμο: Google play, Youtube

8. A shot at glory (Πορεία προς τη δόξα, ΗΠΑ/Βρετανία 2000)

Ήταν μια ταινία που δεν αντιλήφθηκαν πολλοί στην Ελλάδα και κυκλοφόρησε μόνο σε DVD. Περιέργως αφού το cast ήταν… οσκαρικού επιπέδου με τον Ρόμπερτ Ντιβάλ να είναι ο προπονητής μιας σκωτσέζικης ομάδας Β΄ κατηγορίας, της Κιλνόκι, και ο Μάικλ Κίτον ο Αμερικανός πλούσιος και ιδιόρρυθμος ιδιοκτήτης. Το μεγάλο αστέρι του κλαμπ υποδύεται ο Άλι ΜακΚόιστ! Ναι, ο γνωστός τοπ σκόρερ της Ρέιντζερς στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και νικητής του «Χρυσού Παπουτσιού» το 1992 και το 1993!

Τι μας άρεσε περισσότερο: Ότι υποψήφιος πρωταγωνιστής ήταν ο Ράσελ Κρόου, ο οποίος απορρίφθηκε, αλλά την ίδια χρονιά έγινε παγκόσμιος σταρ του Χόλιγουντ με τον «Μονομάχο». Σύμφωνα με τον αστικό μύθο, ο Ντιβάλ είχε πει πως ο ΜακΚόιστ ήταν 80 φορές καλύτερος και πιο χαρισματικός από τον Κρόου για τον συγκεκριμένο ρόλο!

Διαθέσιμο: Μόνο σε DVD κι αυτό αρκετά δύσκολα!

9. Hotshot (ΗΠΑ, 1987)

Κακομαθημένος γόνος πάμπλουτης οικογένειας, απαρνιέται τα μεγαλεία και χάνεται στα βάθη της Βραζιλίας για να διδαχθεί ποδόσφαιρο από τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή που ανέδειξε ο πλανήτης. Αυτός είναι ο «Σάντος» τον οποίο υποδύεται ο Πελέ και έχει εξαιρετική ερμηνεία. Μια ταινία που κυκλοφόρησε σε άθλιο timing, όταν το ποδόσφαιρο ήταν εντελώς άγνωστο στις ΗΠΑ, γι΄αυτό και δεν σημείωσε επιτυχία. Παρόλα αυτά. Ουσιαστικά είναι σαν το «Καράτε Κιντ» του ποδοσφαίρου, με τον Πελέ να είναι ο «Μιγιάγκι».

Τι μας άρεσε περισσότερο: Ο χαρακτήρας του πρωταγωνιστή, ο «Jimmy Kristidis» προφανώς παραπέμπει σε Έλληνα της διασποράς. Επίσης, υπάρχουν πολλοί συμπατριώτες μας στα credits της παραγωγής, κάτι που σημαίνει ότι ήταν μια ιδέα ελληνική, καθώς την περίοδο εκείνη ελάχιστοι στις ΗΠΑ ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο.

Διαθέσιμο: primevideo

10. Pele: Birth of a Legend (Pele: η ιστορία ενός θρύλου, 2016)

Βιογραφική ταινία για τον Έντσον Αράντες ντο Νασιμένο, το «μαύρο διαμάντι» που θεωρείται από πολλούς ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που εμφανίστηκε στον πλανήτη. Από τις φτωχογειτονιές του Σάο Πάουλο, κύριος εκφραστής του Jogo Bonito και στα 18 του ήρωας για έναν ολόκληρο λαό.

Τι μας άρεσε περισσότερο: εκτός από την κινηματογραφική απεικόνιση της Βραζιλίας του ’58 (για την οποία ελάχιστα πλάνα διασώζονται), ο φοβερός Βίνσεντ Ντ’Ονόφριο (Full metal jacket, Men in Black) στο ρόλο του Φέολα, του προπονητή που οδήγησε τη «Σελεσάο» στον πρώτο της παγκόσμιο τίτλο.

Διαθέσιμο: iTunes, primevideo, dailymotion

11. GOAL (ΗΠΑ, 2005) και GOAL 2 (ΗΠΑ, 2007)

H (fiction) ιστορία του πάμφτωχου Μεξικανού Σαντιάγκο Μουνιές, από καθαριστής πισίνας σε παγκόσμιο σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου. Η πρώτη ταινία του είδους με πολλές cameo εμφανίσεις (Μπέκαμ, Ζιντάν, Ραούλ, Κασίγιας και πολλοί άλλοι) και ρεαλιστική απεικόνιση της ποδοσφαιρικής πραγματικότητας.

Τι μας άρεσε περισσότερο: Το «ρεμάλι» της Νιούκαστλ, ο Γκάβιν Χάρις που είναι φοβερός παίκτης, αλλά το μυαλό του βρίσκεται συνεχώς στις γυναίκες και τα πάρτι! Αυτό δεν τον εμπόδισε να πάρει μεταγραφή στη Ρεάλ.

Διαθέσιμο: iTunes, primevideo

ΥΓ: Η τριλογία ολοκληρώνεται με το GOAL 3, που δεν έχει καμία σχέση με τα δύο προηγούμενα και αποτέλεσε κατά γενική ομολογία, παταγώδη αποτυχία.